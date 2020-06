Portal Hearty Soul prenosi da mo\u017eete stvoriti cijelo malo more meduza, s tim da ih ipak treba oblikovati u tom obliku. Prije svega, morate izabrati dvije vrste sukulenata - one koje \u0107e pustiti cvijet i one koje \u0107e pustiti pipke.

<p>Ako vrt na trijemu, ili u dvorištu iza kuće pokušavate pretvoriti u bajkovito mjesto, sigurno ste razmatrali mogućnost sadnje biljaka iz porodice sukulenta. Vrlo su popularne, bez obzira na to je li riječ o otvorenom vanjskom prostoru, ili zimskom vrtu, pod krovom, a na sceni se pojavila i nova ideja: Sukulenti koji rastu kao - meduze. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Andreja već godinama sadi vrt na vrhu zgrade u gradu</p><p>Takav ćete efekt postići sadnjom biljaka u visećim teglama ili košarama, iz kojih one mogu visiti, tako da snop grana koje se spuštaju prema dolje podsjeća na krakove meduze.</p><p>Sukulente je inače vrlo lako njegovati, jer ne zahtijevaju puno pažnje i vode. Čini se kao da najbolje rastu kad ih ostavite na miru, pod uvjetom da ih zalijete kad vidite da je tlo suho. Zato su to zapravo savršene biljke za vrtlare početnike, čak i ako vam inače ništa od cvijeća ne uspijeva. </p><p>Portal Hearty Soul prenosi da možete stvoriti cijelo malo more meduza, s tim da ih ipak treba oblikovati u tom obliku. Prije svega, morate izabrati dvije vrste sukulenata - one koje će pustiti cvijet i one koje će pustiti pipke.</p><p>Treba vam i mekana košarica, ona obložena mahovinom ili prućem, koja se može objesiti, tanka žica, igla za šivanje, spajalice za cvijeće i malo flisa. </p><p>Posadite 4 do 6 sadnica biljke koja treba pustiti pipke i oko 20-ak onih koje će davati cvijet. </p><p>Nabavite košaricu, napunite ju zemljom za cvijeće i provjerite je li dovoljno kvalitetna, odnosno po potrebi dodajte gnojivo. U sredinu posadite sadnice visećih sukulenata. Prekrijte košaru filcom s rupom u sredini, tako da sukulenti vire van, pa ga 'zašijte' tankom žicom za košaricu.</p><p>Stvar je u tome da košaricu trebate okrenuti naopako, pa se treba zaštititi od mogućnosti da zemlja ispada van kad zalijevate biljku. </p><p>Žicom prođite preko filca sa svih strana kako biste napravili 'mrežu' i na kraju ju vežite oko košarice. Tek tada okrenite teglu. </p><p>Sad je vrijeme za sadnju sukulenta na gornjoj strani, koji će cvjetovima tvoriti glavu meduze. Očistite tlo s korijena biljke i uklonite mrtvo lišće, pa na vanjskoj strani košarice koja je prekrivena mahovinom, pričvrstite spajalicom 20-ak biljaka. </p><p>Treba ostaviti nešto prostora između biljaka kako bi mogle rasti. Na kraju košaricu objesite i ostavite nekoliko dana, relativno brzo na njima bi se trebala početi formirati 'meduza', prenosi portal <a href="https://12tomatoes.com/jellyfish-succulents-garden-trend/">12 Tomatoes.</a> </p>