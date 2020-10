Normalno je ako se osjećate loše poslije seksa

Postkoitalna disforija ili tristeza opisuju osjećaj plačljivosti, tuge, tjeskobe, agresivnosti, uznemirenosti ili općenito melankolije nakon seksa. Može se javiti i nakon odnosa u kojem uživate

<p>Svijet je doslovno opsjednut time koliko često, kada i gdje ljudi imaju spolne odnose, tako da je zapravo lako zaboraviti da su uz to povezani i neki osjećaji, a pogotovo da se nakon seksa na koji ste sporazumno pristali možete osjećati tužno, prazno i pomalo depresivno. Za mnoge ljude, taj je osjećaj pomalo zastrašujuće iskustvo, no treba naglasiti da je to - normalno. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koja vam je najdraža poza u seksu</p><p>Postkoitalna disforija ili postkoitalna tristeza izrazi su koji opisuju osjećaj plačljivosti, tuge, tjeskobe, agresivnosti, uznemirenosti ili općenito melankolije nakon seksa. Najzanimljivije kod toga jest to što se može dogoditi i nakon seksa koji je sporazuman, i bio vrlo zadovoljavajući. </p><p>- Uvijek sam to pripisivala strahu od napuštanja - kaže Jerilyn (27), na portalu <a href="https://www.mic.com/articles/126587/why-do-so-many-women-have-post-coital-dysphoria-after-sex#.IqYGE782L">Mic</a> za svoje epizode postkoitalne disforije. Počela se pitati što se događa s njom da poslije gotovo svakog odnosa u kojem je uživala doživi osjećaj tuge. </p><p>Denise Knowles, seksualna terapeutkinja i savjetnica u dobrotvornoj udruzi Relate kaže kako nije rijetko to da se ljudi nakon seksa osjećaju tužno. </p><p>- Ne zbog neke traume, ili zato što žale zbog toga što su ušli u odnos, to ne znači da se događa nešto loše. Sve se svodi na eksploziju hormona u tijelu nakon seksa, uključujući endorfine, oksitocin i prolaktin. Spolni odnos je vrlo intiman čin i orgazam oslobađa mnoštvo prekrasnih hormona. Ti hormoni opadaju nakon vrhunca orgazma, a kako se odvajate od trenutka intime koji je doveo do toga, može uslijediti osjećaj tuge - pojašnjava. </p><p>- Iz apsolutne radosti i užitka odjednom prelazite u odvojenost. To na svoj način može dovesti do toga da se žene, a i neki muškarci, osjećaju pomalo tužno. Ali to je organska biološka funkcija, koja se događa u većoj ili manjoj mjeri mnogim ljudima - kaže. Kada se dogodi, to može značiti da ste u vrlo povišenom stanju emocionalnog uzbuđenja. </p><p>Nedavno istraživanje ovog fenomena o kojem se ne zna puno, pokazalo je da je čak 46 posto žena koje su sudjelovale u ispitivanju u posljednjih mjesec dana doživjelo postkoitalnu disforiju i to - nekoliko puta. Istraživači su otkrili da intimnost odnosa na to nije utjecala.</p><p>To je potvrda zaključaka zasebnog istraživanja iz 2011. godine, koje je otkrilo da se trećina žena osjeća depresivno čak i nakon seksa koji su opisale kao zadovoljavajući. Znanstvenici vjeruju da ovo može imati evolucijsku funkciju.</p><p>Ipak, Knowles naglašava da redovito osjećanje tuge i slabosti nakon seksa ne bi trebalo smatrati normalnim.</p><p>- Ako se osjećate uznemireno i mislite da nije stvar samo u prirodnom osjećaju zbog razdvajanja nakon seksa, treba istražiti odakle taj osjećaj. To može biti pokazatelj većeg problema. Ako imate takve osjećaje, seksualna terapija i/ili savjetovanje mogu vam pomoći. U tom slučaju problem bi mogao biti u vezi, a ne u prirodnim posljedicama seksualnog čina - zaključuje, a prenosi <a href="https://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/post-coital-dysphoria-miserable-after-sex-sad-relationships-love-a7526501.html">The Independent.</a> </p>