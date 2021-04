Zabavne, šarene i simpatične slamčice za pića nisu više toliko dobrodošle ako su plastične, pa je industrija smislila drvene i metalne inačice kako bi zaštitila okoliš. No redovito korištenje bilo koje slamčice za piće može rezultirati nekim tegobama koje možda uopće niste povezivali s tom navikom, piše Healthguide.

1. Plinovi i nadimanje

Stručnjaci sa Northwestern Medicine tvrde kako je osjećaj nadimanja uz pojačanu pojavu plinova u probavnom sustavu uobičajena posljedica konzumacije pića uz pomoć slamčice.

Naime, konzumacijom pića kroz slamčicu povlačite i višak zraka koji u probavnom sustavu uzrokuje abdominalnom neugodom i napetošću. Taj zrak ostaje zarobljen u crijevima i javlja se nadimanje. To će stanje biti još gore ako ste pili gazirana pića kroz slamčicu, jer mjehurići u kombinaciji sa viškom zraka mogu stvoriti sate neugodnog osjećaja.

2. Višak bora

Ako tijekom tjedna često koristite slamčicu, u području oko usta mogle bi vam se razviti bore. Mišići odgovorni za sisanje kroz slamčicu mogu uništiti kolagen oko usta. Naravno da to ne zabrinjava bebe koje sišu iz bočice, no mogao bi biti problem za odrasle kojima ionako zbog starenja prijeti manjak kolagena.

Ako se već ne možete odreći slamčice, konzumirajte hranu bogatu kolagenom poput ribe ili juhe od kostiju ili uzimajte dodatke prehrani koji sadrže kolagen kako biste spriječili prerane znakove starenja oko usta.

3. Propadanje zuba i karijes

Kad je riječ o zuba, za ljubitelje slamčica imamo dobre i loše vijesti. Ako je vrh slamčice usmjeren prema grlu tako da tekućina ne dodiruje zube, možete spriječiti trošenje cakline koje obično uzrokuju kisela pića poput limunade. U tom je slučaju slamčica itekako dobar odabir.

No problem je što ljudi obično ne obraćaju pozornost na kut slamčice i u tom slučaju zubi su u stalnom doticaju sa pićem i njegovim sadržajem poput šećera, a to može prouzročiti propadanje zuba i karijes.

4. Mrlje na zubima

Osim ako ne pazite na kut slamčice kako zubi ne bi dolazili u dodir sa pićem, redovitim korištenjem slamčice riskirate mrlje na zubima. Nije baš ugodan osjećaj usmjeriti slamčicu izravno u grlo, pa mnogi to ne čine, no ako vam je stalo do biserne bjeline zuba, kavu, čak i slične napitke izbjegavajte piti kroz slamčicu.

5. Gomilanje viška kilograma

Na vrlo suptilan način slamčica omogućuje ljudima da podcijene svoj kalorijski unos. Za početak, većina visokokaloričnih gaziranih napitaka poslužuje se sa slamčicom.

Ljudi će takve napitke popiti brzo, pogodni su za češće ispijanje ako hodate i na nogama ste i u konačnici, ispijanje uz pomoć slamčice onemogućuje vam uživanje u mirisu pića. A to je pak povezano sa osjećajem sitosti kojeg je u tom slučaju teže postići, pa pijete više nego što vam treba i u konačnici to vodi do viška kilograma.

6. Izloženost štetnim kemikalijama

Plastične slamčice mogu ugroziti vaše zdravlje i zato što se često izrađuju od materijala koji se zove polipropilen. Iako ga u načelnu smatraju sigurnim, polipropilen je plastika, a ona se stalna raspada i ulazi u hranu koju konzumiramo.

Plastika predstavlja ozbiljan rizik za naše zdravlje, osobito za endokrini sustav i hormonalnu ravnotežu. Plastični proizvodi, uključujući i plastične slamčice, narušavaju hormonalnu ravnotežu.

Korisni savjeti za ljubitelje slamčica

Ako još niste spremni odustati od slamčice, birajte verzije koje nisu napravljene od plastike nego od metala, stakla ili drugih materijala koji omogućuju višekratno korištenje.

Također, koristite ih i nosite sa sobom i kad kupujete pića za van u restoranima brze hrane. Kod korištenja pazite da tekućinu usmjerite prema grlu, a ne prema zubima. Ako već učestalo pijete uz pomoć slamčice, konzumirajte češće običnu vodu koja će pomoći u očuvanju zubne cakline i zdravlja zuba, a istovremeno će vas hidrirati.

Usto, slamčice koje nisu napravljene od plastike odličan su dar i uz njihovu je pomoć lakše pripremiti zdraviji napitak za pijuckanje u automobilu ili kod kuće.