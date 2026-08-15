DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Ispraćaj posljednjeg velikana bio je u kolovozu 1980. godine. Zamijenila ga je nova generacija S-klase, prilagođena tadašnjim tržišnim trendovima
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Posljednji iz Mercedesove S-klase sišao s proizvodne trake
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Prije više od četiri desetljeća Mercedes-Benz završio je proizvodnju prve generacije svoje luksuzne S-klase, modela W116, koji je obilježio jednu eru automobilizma. Model se proizvodio od 1972. do 1980. godine, a tijekom osam godina proizvedeno je ukupno 473.035 primjeraka.
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