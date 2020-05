Postoji pravi način da spasite mobitel ako vam je pao u vodu

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Ne bacajte ih: Ove vrećice imaju osam genijalnih primjena

Mobitel vam je upao u školjku ili ste ga zalili sokom? Odmah ste ga izvadili, prebrisali ručnikom, pokušali osušiti sušilom za kosu pa upaliti? Sve se ove radnje čine logičnima, ali su potpuno krive, piše Wired te donosi najbolje savjete forumaša na ovu temu.

1. Prvo uređaj izvadite iz tekućine čim je prije moguće. Zatim mu odvojite bateriju. Ne dolazite u napast i ne pokušavajte ga uključiti. Samo otvorite telefon i izvucite bateriju. Ako to ne možete učiniti - ako imate iPhone ili neki drugi uređaj koji se ne može brzo razdvojiti, morat ćete pažljivo isključiti uređaj. Naime, vrlo je važno što prije isključiti struju u uređaju kako bi se spriječio nastanak kratkog spoja. Ni sada nemojte posezati za sušilom jer toplina može oštetiti osjetljivu elektroniku.

2. Potom ga dobro osušite čistim ručnikom, pazeći da se višak vode ne zavuče dublje. Ako na kućištu u utorima ima ostataka vode, komprimiranim zrakom ispušite zaostalu tekućinu pazeći da dublje ne prodre u uređaj. Ako nemate kompresor, uključite fen za kosu na hladno sušenje.

3. Sada na red dolazi više opcija. Jedna je dobro poznata - mnogi se korisnici zaklinju da sada mobitel trebate staviti u rižu i ostaviti najmanje 24 do 36 sati kako bi riža upila zaostalu tekućinu i vlagu iz uređaja. No, jedan dio forumaša, piše Wired, tvrdi da im je nakon ovakvog zahvata mobitel bio pun rižina škroba koji se zavukao u ulazne i izlazne portove. Stoga, kako biste to spriječili, mobitel zamotajte u papirnati ručnik pa ga stavite u rižu u posudu koju možete hermetički zatvoriti.

4. Na web shopovima možete pronaći pametna rješenja za ovakve situacije kao što su vrećice za upijanje vlage. Djeluju brže i efikasnije od riže. Tako, primjerice, na Amazonu za samo 20 američkih dolara možete nabaviti takozvanu Bheestie Bag i imati je kod kuće za svaki slučaj. I ne morate je koristiti samo kad vam mobitel upadne u wc školjku. Višak vlage iz telefona njome možete izvući i nakon što se pokisli na proljetnom pljusku, a mobitel ste držali u džepu u trapericama.

5. Još jedan takav proizvod je i Dry-All. Funkcionira na isti način kao Bheestie Bag. Samo ubacite mobitel u vrećicu i 'zapečatite' ga na 48 sati da se osuši. I ovaj proizvod možete pronaći na Amazonu i to za samo šest dolara.

6. Za prvu pomoć u ovakvim vam slučajevima mogu poslužiti i vrećice koje doslovno - dobivate besplatno. To su vrećice sa silika-gelom koju dobijete u kutiji s novim cipelama ili odjećom, a koje upijaju vlagu i tako štite robu od vlažnosti. Nemojte ih bacati, spremajte ih u staklenku s hermetičkim poklopcem. Napunite je do vrha, pa idući puta kada smočite mobitel, spremni ste za spašavanje.

7. Najvažnije je, bez obzira na to na koju se metodu odlučili, da svi odstranjivači vlage moraju biti hermetički zatvoreni, pa imajte to na umu kada uređaj spašavate rižom ili silika gelom.

