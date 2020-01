Postolar Lepen: Sve manje ljudi baca cipele, treba čuvati planet

Jedno od zanimanja koje je postalo pomalo zaboravljeno je postolarstvo. Ipak, i dalje postoje mjesta u kojima se može kupiti kvalitetna i unikatna cipela, a jedan od njih je zagrebački Lepen design.

Obiteljska postolarska radionica dizajnera Antuna Lepena smještena je pored zagrebačkog Cvjetnog trga, u Varšavskoj ulici 1. Prostor i atmosfera radionice može se opisati jednom riječju, a to je tradicija. Na to mjesto nekad se odlazilo pod pauzom i znalo se čekati u redu.

- Za vrijeme gableca došlo bi nekoliko ljudi pa sam ih naručivao kao kod zubara. Vi dođite u 9.30, a vi u 12. Znate, treba vremena da se uzmu mjere i da se dogovore svi detalji - objašnjava Antun, vlasnik radionice. U ovom poslu je pola stoljeća, a prošao je sve velikane hrvatskog obućarstva - od Borova do Astre.

Školovao se u Borovu, Zagrebu ali i u Italiji. Kada je došao u Zagreb, 1981. je otvorio radionicu koja do danas djeluje pod istim imenom - Lepen design.

- Počeo sam od radnika na proizvodnoj traci, a kasnije sam dizajnirao obuću. Kad sam otvorio obrt privatnici nisu bili baš popularni, ali se nešto takvo moglo otvoriti - objašnjava postolar. Za Lepen design radi cijela obitelj. Rade mušku, žensku, ali i dječju obuću, sve isključivo od prirodne mekane kože.

- Ne radimo s umjetnim materijalima jer ja to ne dopuštam. Prirodni materijali ključni su za to da cipela bude meka, udobna i zdrava za stopala, ističe.

U izlogu već stoji nekoliko desetaka gotovih modela koji se odmah mogu kupiti, a za ostale, razne želje i ideje, tu je Antun Lepen i njegova kći, koji cipele izrađuju po želji i ideji kupca. Osim toga, rade razne popravke i servise. Mijenjaju stare cipele u nove po želji kupca, mijenjaju pete, ali i profesionalno čiste obuću te ju boje. Lani je izradio cipelu koju je i zaštitio. Riječ je o mokasinki koledžici, nosivom hrvatskom suveniru.

- Ideja za Koledžicu došla mi je 2018. godine na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Gledao sam navijače i razmišljao - pa oni imaju hrvatska obilježja svugdje. Na majicama, na hlačama, na licu... Ali nitko nema na cipelama. Onda sam napravio karakterističnu hrvatsku cipelu - kaže Lepen. Cijena im je 1500 kuna.

Obuća koju izrađuju je, kako kaže Antun, cijenom skuplja nego ona koja se radi na industrijskim linijama, zbog vremena koje utroše na određeni model, ali i zbog kvalitetnijeg materijala.

- Vrijeme ovisi od modela do modela, ali recimo da je to od dva do tri dana. Važno je da sve bude kvalitetno odrađeno i da privlači kupca. Naravno, ručni rad ipak znači i kvaliteta koju industrija jednostavno ne može imati. Oni rade velike količine obuće i da rade kao mi ne bi bilo dovoljno obuće za sve ljude - priča Antun koji kako kaže, radi obuću i za Manolo Blahnik, Bruno Magli, SHY, Armani i Pradu. U prosjeku im za cipelu treba dva do tri dana.

- Ako je model kompliciran, odnosno, zahtjeva više znanja i truda, onda treba i više od tri dana. Isto tako je i sa cijenom. Jedna glatka salonka ne može koštati isto kao gležnjača, ali salonka koja na sebi ima mnogo ukrasa, ima višu cijenu. Teško je također reći koliki je postotak materijala i rada. Primjera radi, u cijeni jednog para salonki rad je 25 do 30 posto, 30 do 40 posto su materijali i troškovi vezani uz njega, a ostatak je zarada i PDV - otkriva Lepen.

Dodaje kako se, na primjer, kvalitetna sandala od prirodnih i kvalitetnih materijala može kupiti od 800 kuna na više.

Antuna će naslijediti kći Zrinka

- To je nekakva osnova i od te cijene se kreće. Gdje ćemo se zadržati, ovisi o kupcu. Većinom radimo cipele koje treba naručiti, ali u trgovini imamo i neke koje čekaju kupca - rekao je. Nakon što se utvrdi veličina, kupac bira kroj, boju i vrstu materijala, oblik i visinu pete te ostale detalje koje će cipela imati.

- Prednost je ta da vi možete kreirati svoju cipelu, onako kako ste vi to zamislili i definirali. Svaki par cipela je unikat i to je ono što nas razlikuje od ostalih. Na primjer, možete mi donijeti crtež, fotografiju cipele ili neki stari par i ja po tome crtam i radim - govori postolar.

Izrada cipele počinje dizajniranjem i izradom šablona po kojima se kroje donji i gornji dijelovi cipele. Nakon dizajniranja kreće modeliranje pa se isprobava pašu li iskrojeni dijelovi međusobno. Obrađuje se koža pa se formira, a nakon što je ona spremna - kreće lijepljenje. Nakon toga slijedi šivanje, dodavanje detalja pa donjih dijelova - đona i potpetice. Kada se sve montira, cipela ide na sušenje pa na "šminku", odnosno zaštitu zaštitu cipele kremom i sredstvima koja štite od promakanja. Na kraju se pakira u ambalažu i čeka svog kupca.

- Proces je dug i kompleksan, ali svaki je ključan kako bi se cipela odradila kako treba i što dulje trajala - ističe vlasnik radione. Rijetko se raziđe s kupcem koji dođe sa svojom idejom. To se dogodi samo kad željena cipela ima kalup koji on nema kod sebe, niti i u Italiji, u koju po materijal ide po potrebi.

- Vrh kalupa je bio specijalan i niti u Italiji to nisam mogao brzo nabaviti. Predugo bi trajalo dok se nabave svi elementi i ako bi nabavio kalup samo za jednu osobu, koštalo bi ju preskupo. Objasnio sam da se to može, ali i koliko bi to koštalo pa je kupac odustao - priča Lepen.

Kupci su šaroliki, ali otkriva kako o cipelama malo više brinu dame. Imaju i više vjernih kupaca.

- Oni koji su osjetili kvalitetu naše izrade obuće i popravljanja nam se vraćaju. S tim što ne možete očekivati da onda oni naručuju po 10 pari godišnje. Bio je jedan klijent koji je jednom naručio tri para, ali u razmaku od nekoliko mjeseci. No, onda ga dvije godine nije bilo - objasnio i dodao kako sve više ljudi pokušava uštedjeti pa popravlja obuću. „Sve što vam drugi nisu znali ili nisu mogli popraviti – donesite k nama. Riješiti ćemo vaš problem“ – kaže Antun.

- Sve se teže danas dolazi do novca i zato ljudi štedljivo kupuju. Sve manje ljudi baca cipele i to definitivno podržavam. Prvenstveno zbog ekologije. Znate li vi koliko smeća nastaje bacanjem cipela? Pokušajte zamisliti. Mislim da je gospođica Greta u pravu kada kaže da treba čuvati planet. Ipak, i mi stariji ga nekome ostavljamo - zaključuje Antun.

Kaže kako će u ovom poslu biti koliko god može, jer, kako kaže, to je njegov životni poziv. A Lepen design naslijedit će njegova kći na koju je iznimno ponosan.

