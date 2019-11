Posvojila odraslog pacijenta s autizmom da dobije novo srce

Lori Wood (57) medicinska je sestra i radi u Jedinici za intenzivnu njegu u bolnici Piedmont Newnan u Georgiji, piše Goodnewsnetwork.

Jonathana Pinkarda (27) upoznala je prosincu 2018. godine kada je došao kao pacijent na njezin odjel. Očajnički je trebao transplantaciju srca, no baka mu je preminula prije nekoliko godina, a majka je bila na rehabilitaciji. Nije imao zakonskog skrbnika koji bi zatražio da ga stave na listu za transplantaciju.

Budući da na tisuće pacijenata tijekom godine čekaju transplantaciju, liječnici i sustav žele se osigurati kako će primatelji organa imati stabilan sustav potpore nakon operacije te kako će imati tko brinuti o takvim pacijentima.

Pinkarda su mjesecima u kritičnom stanju dovozili u bolnicu te ga otpuštali nakon što se stabilizirao, ali nije bilo šanse da će u skorije vrijeme dobiti novo srce. Usto, kako nije po izlasku iz bolnice imao kamo, često je spavao u prihvatilištu za beskućnike. Situacija se promijenila kad je upoznao medicinsku sestru Lori Wood.

Oboje vole nogomet, pa su se povezali razgovarajući o sportu. Lori je uskoro otkrila s kojim se životnim okolnostima bori njezin pacijent i tada je bila sigurna da mu mora nekako pomoći. Samo dva dana nakon što su se upoznali, ponudila se da će ga posvojiti i na taj mu način postati zakonska skrbnica kako bi mogao dospjeti na listu za transplantaciju. On je oduševljeno prihvatio njezinu ponudu. Pinkard je u kolovozu konačno dobio novo srce.

Operacija je bila uspješna, a Woodovu je počeo od milja nazivati majkom. Ona je ta koja je nakon operacije preuzela brigu o lijekovima koje mora piti, a čak ga je počela učiti i neke osnovne vještine kako bi jednog dana mogao samostalno živjeti. Kad su iz Piedmont Healthcarea pitali Woodovu zašto je odlučila posvojiti Pinkarta, odgovor je bio jednostavan.

- Kad ste medicinska sestra, želite pomoći ljudima i popraviti ih, no to je ponekad vrlo frustrirajuće. U nekom trenutku Bog postavlja u vaš život razne ljude i situacije, a vi imate mogućnost učiniti nešto u vezi toga. Čini mi se da u ovoj situaciji nije bilo mogućnosti izbora. Nisam se premišljala oko toga. On je jednostavno morao doći kući sa mnom, kazala je. Pokrenula je i kampanju na GoFundMe platformi kako bi skupila novac za njegove medicinske troškove i lijekove.

- Htio bih vam prije svega u ime moje skrbnice i mame gđe. Lori, a zatim i u svoje ime zahvaliti na molitvama i potpori koju ste nam pružili, kao i na donacijama koje su do sad bile nalik Božjem čudu. Zahvalni smo vam na svemu, napisao je ispod njezina apela na GoFundMe.

