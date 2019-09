Posvojio curicu s Downom koju je 20 obitelji odbilo prihvatiti

Živi u talijanskom Napulju. U javnim debatama susreće mnoge koji se protive ideji da homoseksualci posvajaju djecu. Takve situacije koristi za razvijanje komunikacije, a inzistira kako posvajanje jednomjesečne djevojčice Albe sa sindromom Down nema nikakve veze s rušenjem stereotipa.

Kaže kako je jednostavno želio obitelj. Čuvši da je Albu odbilo posvojiti 20 obitelji znao je da je čekao upravo nju, prenosi Upworthy.com.

Iako mnogi smatraju kako je ideja o skrbi za dijete s teškoćama izazovna, Luca je bez oklijevanja otvorio svoje srce i dao dom malenoj Albi. Znao je koliko je teško živjeti s bolešću, a toga je postao svjestan u ranom djetinjstvu kad mu je najbolji prijatelj dobio dijagnozu karcinoma.

- Kad sam imao 14 godina moj najbolji prijatelj Diego otkrio je da ima karcinom u terminalnoj fazi. Odlučio sam da ga nikad neću napustiti. Čak sam s njim išao u bolnicu, pomagao sam mu sa zadaćama i uvijek sam bio tu kad me trebao - rekao je Luca za BBC. Nastavio je kako su Diegovi roditelji morali raditi, pa je on više boravio s prijateljem.

- Ostao sam uz njega kroz cijelo to stravično i tužno iskustvo do samog kraja. Iako smo bili djeca, obojica smo bili svjesni tragične situacije. Diego je bio moj najbolji prijatelj i sve bih učinio da mu pomognem. Zbog njegove smrti sam shvatio što znači živjeti s bolešću. Zato sam počeo volontirati u crkvi u Napulju kako bih pomogao teško bolesnim ljudima i djeci s invaliditetom - nastavio je on.

Zahvaljujući volontiranju i pomaganju potrebitima, Luca je shvatio što želi raditi u životu. U dobi od 25 godina pridružio se sjemeništu kako bi postao svećenik, no te je planove poremetila nenadana ljubav prema muškarcu kojeg je sreo. Luca ne žali što je napustio sjemenište jer je nakon toga s partnerom proveo 11 godina, a zajedno su u Napulju osnovali dobrotvorno društvo. Često su razgovarali o obitelji i želji da posvoje dijete s teškoćama.

No prije nekoliko godina par je prekinuo i Luca je započeo samački život. I dalje je želio postati otac, no u Italiji je u to vrijeme samcima bilo onemogućeno posvajanje. Početkom 2017. godine promijenio se zakon i konačno je mogao aplicirati kao posvojitelj. Iako su mu rekli da će moći dobiti samo dijete s teškoćama ili ozbiljnom bolešću, Luka je bio sretan s takvom opcijom. Zahvaljujući osobnom iskustvu znao je da ima snage i mogućnosti brinuti se o problemima kakve god to buduće dijete imalo.

- U srpnju 2017. godine nazvali su me sa suda. Rekli su da imaju djevojčicu za mene. Njezino je ime Alba i bila je stara samo 30 dana. Imala je sindrom Down i biološka majka ju je napustila. Dodatno, još 20 obitelji odbilo ju je posvojiti. Susprezao sam radost i odmah pristao. Odjurio sam u bolnicu kako bih je preuzeo. Bila je tako sićušna u krevetiću. Čim sam je primio u naručje, preplavila me radost. Odmah sam je doživio kao svoju kćer. To je bilo prvi put u životu da sam držao u rukama novorođenče. Prije toga uvijek sam se bojao dotaknuti tako maleno dijete no kad sam prvi put držao Albu, znao sam da sam bio spreman postati joj ocem - kazao je.

Želio je s Albom prvih nekoliko dana provesti sam, pa ju je odveo do obiteljske kuće na selu kako bi se povezali.

- To su bili jako slatki trenuci, prisjetio se. Organizirao je zabavu kako bi je upoznao s članovima svoje obitelji i prijateljima, koji su je odmah prihvatili s ljubavlju.

- Alba ima snažan karakter i ponekad zna biti jako tvrdoglava. Cijelog dana bi se samo igrala i plesala. Voli biti s drugim ljudima, pa često šećemo u parku, odemo u muzej ili je čak povedem na posao. Obožava to, kazao je ponosno tata.

- Alba je u potpunosti revolucionizirala moj život. Sad se sve vrti oko nje. Donijela mi je sreću i osjećaj ispunjenja. Ponosan sam što sam joj tata. Ona nikad zbog svog stanja nije bila moj drugi izbor, nego sam je želio kao kćer. Teško je biti samohrani otac, no imam prijatelje čiji su partneri po čitav dan na poslu i također se bore kao i ja. Mislim da je općenito teško biti roditelj. Sad za sebe vidim budućnost. Ostatak života ću biti s djetetom kojeg volim i zajedno ćemo napraviti puno fantastičnih stvari - dodao je.

