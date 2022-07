Povećajte unos tekućine i češće mokrite, to smanjuje rizik od ponavljanja mokraćnih infekcija

Žene koje imaju učestale urinarne infekcije trebaju povećati unos tekućine, na barem 5 do 6 čaša na dan, te redovito mokriti, u prosjeku svaka dva sata. Nikako nemojte odgađati mokrenje, odnosno zadržavati mokraću, jer time se bakterije zadržavaju u mjehuru, upozorava dr. Antonio Plešnar, urolog i subspecijalist urološke onkologije, iz ordinacije Urovitalia u Čakovcu.

Dodaje kako je jedno od brojnih istraživanja povezanih s urinarnim infekcijama pokazalo da žene koje su redovito pile 1,5 litru dodatne tekućine na dan mogu smanjiti rizik od ponavljanja urinarnih infekcija gotovo za 50 posto, a za isti postotak smanjuje se i potreba za antibioticima. No, ta dva važna faktora jedino u kombinaciji mogu dovesti do smanjenja rizika od uroloških infekcija, naglašava dr. Plešnar.

Kod zdravih ljudi mokraća je sterilna, do infekcije može doći ako bakterije iz debelog crijeva pronađu put kroz mokraćnu cijev do mjehura, te ako se u njemu počnu razmnožavati, pojašnjava.

- Kod žena je rizik za razvoj infekcije veći jer je mokraćna cijev kod njih kraća, pa bakterije lakše pronađu put, primjerice kod pražnjenja crijeva, ili spolnog odnosa. Bakterijama iz debelog crijeva, odnosno od anusa treba oko pet sati da 'doputuju' kroz mokraćovod do mjehura. Ako žena mokri svaka dva sata, time će potaknuti ispiranje mokraćovoda i izbacivanje bakterija i tako smanjiti rizik od infekcije – pojašnjava urolog.

Osim toga, izbjegavajte pranje intimnog područja agresivnim sredstvima koja mogu promijeniti pH rodnice i dovesti do toga da oslabi funkcija sluznice tog dijela tijela, koja je i obrana od infekcija.

- Kod žena je vrlo važno da nakon obavljanje nužde paze na to da se pravilno brišu papirom, tako da se brišu papirom prema van od anusa, a ne prema rodnici, kako ne bi potaknule prijenos bakterija prema rodnici. Također, ženama je vrlo korisno pomokriti se prije i neposredno nakon svakog spolnog odnosa, te voditi računa da nose rublje koje neće poticati znojenje i zadržavanje vlage – dodaje dr. Plešnar.

Iznimno je važno redovito mijenjati uloške i tampone, kako bi se izbjeglo nakupljanje bakterija u menstrualnoj krvi i mogućnost da prodru do mokraćne cijevi.

Prva pomoć kod manjih infekcija mogu biti pomoćna sredstva koja možete nabaviti bez recepta u ljekarni, no ako za dva do tri dana ne osjetite poboljšanje, ili se simptomi pogoršavaju, svakako posjetite liječnika. Vjerojatno će vam prepisati antibiotike te vas po završetku liječenja uputiti na vađenje urinokulture, da se vidi je li lijek djelovao i ima li potrebe za dodatnom terapijom. Mlađe žene, kao i žene u menopauzi češće mogu imati ponavljajuće infekcije ako se one dobro ne izliječe, pa im treba savjetovati da budu uporne i pridržavaju se uputa liječnika, upozorava urolog.

Česti znakovi upale mjehura

- stalni osjećaj pritiska u mjehuru i stalna potreba za mokrenjem

- tijekom mokrenja jedva prođe nekoliko kapi urina, uz peckanje ili bol

- neugodan miris mokraće ili zamućena mokraća, odnosno tragovi krvi u mokraći

- grčevi ili pritisak u donjem dijelu abdomena, odnosno leđa, obično su znak upale gornjeg urogenitalnog trakta, a uz njih se može javiti i visoka temperatura

- jaki bolovi u predjelu bubrega, te mučnina, ukazuju na to da se upala preselila prema bubregu i(li) prostati kod muškaraca

Kada obavezno liječniku

Kod blažih upala liječenje možete započeti sami, čajevima i bezreceptnim lijekovima koje možete nabaviti u ljekarni, no ako ne osjetite poboljšanje za dva do tri dana, bolje je otići liječniku. Također, ako probleme s mokrenjem prati bol u donjem dijelu trbuha ili leđa, a pogotovo ako se javi temperatura koja ne prolazi, obavezno se javite liječniku.

Muškarci rjeđe pogođeni

Kod muškaraca su infekcije urinarnog trakta rjeđe. Najčešće su uzrokovane povećanom prostatom, koja uzrokuje otežano mokrenje, odnosno dovodi do zaostatka urina u mokraćnoj cijevi, što je pogodno ležište za razvoj infekcije. Povećani rizik imaju muškarci koji ne koriste zaštitu kod analnog spolnog odnosa, muškarci koji su imali upalu bubrega ili mjehura u zadnjih 12 mjeseci, kao i muškarci koji imaju bubrežne kamence.

Pomaže kiselo voće i povrće

U slučaju urinoinfekcije, u čaj ili vodu koju pijete tijekom dana treba dodati i limunov sok, jer bakterije ne vole kiselo i neće preživjeti u kiseloj sredini urina, koja mora biti pH 5-6. Ispiranju mokraćovoda i mjehura pomoći će i čaj od brusnice i žutike, kao i čaj od šipka koji obiluje vitaminom C, ističe dr. Ksenija Krajina Pokupec, liječnica obiteljske medicine i fitoaromaterapeut iz savjetovališta Botana d.o.o. Limunov sok možete dodati i u salate, a dobro je jesti i ostalo kiselo voće, jer time pojačavate terapiju.

Osim voća, preporučuju se juhe od rajčice, kiselo zelje, kiseli krastavci, cikla. Dodaje kako urinoinfekciju liječe i čaj od koprive, zlatnice i breze.



