Struktura kreveta ostala je izuzetno dosljedna ovima danas. Podignuti okviri s madracima koristili su se na Malti i u Egiptu 3000 godina prije Krista, \u0160to zna\u010di da ih ljudi koriste vi\u0161e od 5000 godina.

Rani egipatski kreveti bili su tek ne\u0161to vi\u0161e od pravokutnih drvenih okvira s nogama. Gornji kraj \u010desto je bio okrenut prema gore. Trava, sijeno i slama trpali su se u vre\u0107e \u00a0te su stolje\u0107ima slu\u017eile kao madrac.

Ali jedna stvar koja se promijenila je ta tko spava u krevetu. Ve\u0107inu ljudske povijesti ljudi su spavali u istom krevetu sa svojim prijateljima, strancima i sli\u010dno.

Samuel Pepys koji je u\u00a017. stolje\u0107u pisao dnevnike \u010desto je spavao s svojim mu\u0161kim prijateljima i ocjenjivao je njihove vje\u0161tine razgovora. Jedan od najdra\u017eih bio mu je 'veseli gospodin Creed', koji mu je navodno bio izvrsno dru\u0161tvo.\u00a0

U rujnu 1776. John Adams i Benjamin Franklin dijelili su zajedno krevet u gostionici New Jersey sa samo jednim malim prozorom. Adams ga je dr\u017eao zatvorenim, ali Franklin je \u017eelio da se otvori, \u017eale\u0107i se da \u0107e se ugu\u0161iti bez svje\u017eeg zraka.\u00a0

Putnici su \u010desto spavali s nepoznatim ljudima. U Kini i Mongoliji tako\u0111er, spavalo se s turistima te su zajedno prikupljali posteljinu.

Engleski pjesnik iz 16. stolje\u0107a Andrew Buckley po\u017ealio se na one koji su mu se u krevetu 'koprcali i blebetali', a kako je on rekao, bilo je i onih koji su dolazili pijani u krevet.\u00a0

Treba spomenuti i \u010duveni 'Veliki krevet'. To je bio masivan krevet koji se nalazio u jednoj gostionici u malom gradu u Engleskoj. Sa\u010dinjen od bogato ukra\u0161enog hrasta iz 1590. godine, krevet s \u010detiri stupa otprilike je bio veli\u010dine dva moderna bra\u010dna kreveta. Govori se kako su 26 mesara i njihove supruge, ukupno 52 osobe, provele no\u0107 u Velikom krevetu 1689. godine.

U to vrijeme krevet su dijelili oni radni\u010dke klase, dok su kraljevske obitelji \u010desto spavale same ili sa supru\u017enikom. Ali njihove spava\u0107e sobe nisu bile toliko privatne.

Nakon kraljevskog vjen\u010danja, \u010desto su supru\u017enici morali voditi ljubav ispred mnogih sudionika. Nakon sve\u010dane gozbe, mladenku bi njezine djeveru\u0161e svukle i stavile u krevet. \u00a0Tada bi mlado\u017eenja stigao u ko\u0161ulji, ponekad u pratnji glazbenika. Potom su se navukle zavjese, no gosti nisu htjeli oti\u0107i dok nisu vidjeli kako se gole noge para dodiruju ili dok ne za\u010duju zvukove koji bi im ukazali da par vodi ljubav. Sljede\u0107eg jutra kao dokaz seksa morali su pokazati posteljinu.

Za\u0161to imati ured ako mo\u017eete vladati iz svog kreveta? Svako jutro, Francuski Luj XIV sjedio bi u svom krevetu, poduprt jastucima i predsjedavao slo\u017eenim okupljanjima. Iz udobnosti vlastitog kreveta sastavljao je naredbe i savjetovao se s visokim du\u017enosnicima.

Tijekom 19. stolje\u0107a kreveti i spava\u0107e sobe postupno postaju privatne sfere. Glavni poticaj bila je brza urbanizacija tijekom industrijske revolucije. U gradovima su izgra\u0111ene kompaktne ku\u0107e u nizu s malim sobama, svaka s odre\u0111enom namjenom.

Viktorijansko doba bilo je pobo\u017eno doba, a evan\u0111eosko kr\u0161\u0107anstvo bilo je ra\u0161ireno do 1830-ih. Stavljao se veliki naglasak na brak, \u010disto\u0107u, obitelj i vezu roditelja i djeteta. Krevet se vi\u0161e nije mogao dijeliti s bilo kim. Do 1875. godine \u010dasopis Architect objavio je esej izjavljuju\u0107i da je spava\u0107a soba koja se koristi za bilo \u0161to drugo, osim za spavanje, nezdrava i nemoralna.

Odvojene spava\u0107e sobe za odrasle i djecu postale su uobi\u010dajene kod bogatih obitelji iz 19. stolje\u0107a. \u010cak su ponekad i mu\u017eevi i \u017eene imale odvojene spava\u0107e sobe povezane vratima, a svako od njih je imao i svoju vlastitu svla\u010dionicu.

U to vrijeme po\u010dele su izlaziti i knjige koje su savjetovale viktorijanske doma\u0107ice kako da urede spava\u0107e sobe.

Danas se spava\u0107e sobe jo\u0161 uvijek smatraju uto\u010di\u0161tima - umiruju\u0107im mjestom za odmor od svakodnevnih obaveza, pi\u0161e Ancient Origins.

Povijest kreveta: U jednom je spavalo čak 52 ljudi zajedno...

U to vrijeme krevet su dijelili ljudi radničke klase, dok su kraljevske obitelji često spavale same ili sa supružnikom. Ali njihove spavaće sobe nisu bile toliko privatne

<p>Američki komičar <strong>Groucho Marx</strong> jednom se našalio: 'Sve što ne možete napraviti u krevetu nije ni vrijedno rada.' Pomisliti ćete možda, da je mislio na spavanje i seks, ali zapravo je skroz suprotno. U prošlosti ljudi su skoro pa sve radili iz udobnosti kreveta. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Priče o radu iz kreveta stare su gotovo 77 tisuća godina. Tada su, prema arheologu <strong>Lynnu Wadleyu</strong>, naši rani afrički preci počeli spavati u udubinama iskopanim iz poda špilja. To su bili jedni od prvih kreveta, kako kaže on. Omotali su se travama koje su odbijale kukce kako bi izbjegli ustrajne i dosadne stjenice.</p><p>Danas spavamo u spavaćim sobama, većinom s zatvorenim vratima. To je naše područje privatnosti. U svoj krevet ne puštamo baš svakoga. No ono što sad radimo u krevetu i ono za što nam sada služi krevet, u prošlosti nije bilo ni približno tako.</p><p>Struktura kreveta ostala je izuzetno dosljedna ovima danas. Podignuti okviri s madracima koristili su se na Malti i u Egiptu 3000 godina prije Krista, Što znači da ih ljudi koriste više od 5000 godina.</p><p>Rani egipatski kreveti bili su tek nešto više od pravokutnih drvenih okvira s nogama. Gornji kraj često je bio okrenut prema gore. Trava, sijeno i slama trpali su se u vreće te su stoljećima služile kao madrac.</p><p>Ali jedna stvar koja se promijenila je ta tko spava u krevetu. Većinu ljudske povijesti ljudi su spavali u istom krevetu sa svojim prijateljima, strancima i slično.</p><p><strong>Samuel Pepys</strong> koji je u 17. stoljeću pisao dnevnike često je spavao s svojim muškim prijateljima i ocjenjivao je njihove vještine razgovora. Jedan od najdražih bio mu je 'veseli gospodin <strong>Creed</strong>', koji mu je navodno bio izvrsno društvo. </p><p>U rujnu 1776. <strong>John Adams</strong> i <strong>Benjamin Franklin</strong> dijelili su zajedno krevet u gostionici New Jersey sa samo jednim malim prozorom. Adams ga je držao zatvorenim, ali Franklin je želio da se otvori, žaleći se da će se ugušiti bez svježeg zraka. </p><p>Putnici su često spavali s nepoznatim ljudima. U Kini i Mongoliji također, spavalo se s turistima te su zajedno prikupljali posteljinu.</p><p>Engleski pjesnik iz 16. stoljeća <strong>Andrew Buckley</strong> požalio se na one koji su mu se u krevetu 'koprcali i blebetali', a kako je on rekao, bilo je i onih koji su dolazili pijani u krevet. </p><h2>Veliki krevet u kojem su spavale 52 osobe</h2><p>Treba spomenuti i čuveni 'Veliki krevet'. To je bio masivan krevet koji se nalazio u jednoj gostionici u malom gradu u Engleskoj. Sačinjen od bogato ukrašenog hrasta iz 1590. godine, krevet s četiri stupa otprilike je bio veličine dva moderna bračna kreveta. Govori se kako su 26 mesara i njihove supruge, ukupno 52 osobe, provele noć u Velikom krevetu 1689. godine.</p><p>U to vrijeme krevet su dijelili oni radničke klase, dok su kraljevske obitelji često spavale same ili sa supružnikom. Ali njihove spavaće sobe nisu bile toliko privatne.</p><p>Nakon kraljevskog vjenčanja, često su supružnici morali voditi ljubav ispred mnogih sudionika. Nakon svečane gozbe, mladenku bi njezine djeveruše svukle i stavile u krevet. Tada bi mladoženja stigao u košulji, ponekad u pratnji glazbenika. Potom su se navukle zavjese, no gosti nisu htjeli otići dok nisu vidjeli kako se gole noge para dodiruju ili dok ne začuju zvukove koji bi im ukazali da par vodi ljubav. Sljedećeg jutra kao dokaz seksa morali su pokazati posteljinu.</p><p>Zašto imati ured ako možete vladati iz svog kreveta? Svako jutro, Francuski Luj XIV sjedio bi u svom krevetu, poduprt jastucima i predsjedavao složenim okupljanjima. Iz udobnosti vlastitog kreveta sastavljao je naredbe i savjetovao se s visokim dužnosnicima.</p><h2>Od javnog do privatnog</h2><p>Tijekom 19. stoljeća kreveti i spavaće sobe postupno postaju privatne sfere. Glavni poticaj bila je brza urbanizacija tijekom industrijske revolucije. U gradovima su izgrađene kompaktne kuće u nizu s malim sobama, svaka s određenom namjenom.</p><p>Viktorijansko doba bilo je pobožno doba, a evanđeosko kršćanstvo bilo je rašireno do 1830-ih. Stavljao se veliki naglasak na brak, čistoću, obitelj i vezu roditelja i djeteta. Krevet se više nije mogao dijeliti s bilo kim. Do 1875. godine časopis Architect objavio je esej izjavljujući da je spavaća soba koja se koristi za bilo što drugo, osim za spavanje, nezdrava i nemoralna.</p><p>Odvojene spavaće sobe za odrasle i djecu postale su uobičajene kod bogatih obitelji iz 19. stoljeća. Čak su ponekad i muževi i žene imale odvojene spavaće sobe povezane vratima, a svako od njih je imao i svoju vlastitu svlačionicu.</p><p>U to vrijeme počele su izlaziti i knjige koje su savjetovale viktorijanske domaćice kako da urede spavaće sobe.</p><p>Danas se spavaće sobe još uvijek smatraju utočištima - umirujućim mjestom za odmor od svakodnevnih obaveza, piše <a href="https://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/history-beds-0012614" target="_blank">Ancient Origins.</a></p>