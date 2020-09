Budite se usred noći? Evo koji su razlozi i kako si možete pomoći

Ako se teško naspavate, niste sami. Studije pokazuju da 60% odraslih Amerikanaca gotovo svake noći ima problema sa spavanjem, uključujući probleme poput hrkanja, osjećaja umora ujutro i buđenja usred noći

<p>Noćno buđenje može biti potaknuto stresom, hormonima i uvjetima u spavaćoj sobi. Prema ginekologinji Wendie Trubow, razine kortizola imaju velik utjecaj na spavanje. </p><p>- Neodgovarajuće lučenje kortizola može prouzročiti da se probudite usred noći. Hormonska neravnoteža također može prekinuti vaš san, posebno progesteron, kao i hipoglikemija. Uz to su usko povezani stres i tjeskoba, koji također mogu prouzročiti buđenje tijekom noći - kaže ona.</p><p>Nestabilne razine melatonina, hormona koji pomaže u regulaciji vašeg ciklusa spavanja i buđenja, također bi mogle pridonijeti neželjenom buđenju. Osim toga, za dobar san su bitni i uvjeti u vašoj sobi, tvrdi dr. Rebecca Robbins, koja istražuje spavanje i koautorica je knjige 'Spavaj za uspjeh!'.</p><p>- Utvrdili smo da su osobe koje spavaju u toplijim sobama (21°C ili više) sklonije ružnim snovima i lošijem spavanju - rekla je Robbins za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/why-you-wake-up-in-middle-of-night-and-what-to-do-about-it" target="_blank">mbg</a>.</p><p>Uz sve to, san vam mogu remetiti i uobičajeni krivci poput potrebe za korištenjem toaleta ili dijagnosticiranog poremećaja spavanja, poput apneje. Što smo stariji, veća je vjerojatnost da ćemo se susresti s tim problemima. Srećom, sve su to rješive tegobe, tako da možete prespavati cijelu noć.</p><h2>Kako pomoći tijelu da prespava cijelu noć</h2><p>Ako se mučite prespavati cijelu noć, Robins preporučuje da se prvo pozabavite jednostavnim stvarima.</p><p>- Ograničite unos vode prije spavanja i izbjegavajte plavo svjetlo, uspostavite rutinu koja vas opušta prije sna. Održavajte svoju spavaću sobu hladnom i izbjegavajte stvari koje vas stresiraju prije spavanja, poput gledanja vijesti ili ulaženja u stresne rasprave - savjetuje.</p><p>Ako se i dalje mučite, možda si možete pomoći magnezijem.</p><p>- Magnezij je relaksant i može opustiti mišiće, pomoći kod tjeskobe i poboljšati san. Također je presudan za mnoge procese u tijelu i mnogi ljudi ga ne unose dovoljno hranom - kaže Trubow. </p>