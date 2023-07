Povijest kupaćeg kostima: Evo zašto se bikini zove baš - bikini

Prije nešto više od sto godina svijet se mijenja u smislu da slobodno vrijeme postaje idealno za neke vanjske aktivnosti, do onda su se dame čuvale sunca. S dolaskom novog doba i stoljeća, ljudi sve više odlaze na plažu, gdje se odmaraju i druže, a s time se razvija i scena kupaćih kostima.

Ovo danas može poslužiti kao haljina, bilo je to prije sto godina, kad su žene skinule slojeve odjeće u kojima su se kupale, a plaža je postala mjesto za odmor. Moderno doba nakon 1. Svjetskog rata uvodi novu svakodnevicu, slobodniju, pod utjecajem raznih sportova kao što je plivanje.

Dekada tridesetih vidjela je nešto manje badiće od prije, no i dalje su to razne pletenine. No, uskoro se u toj dekadi dešavaju značajne promjene - tehnolozi razvijaju nove materijale koji uključuju niti lateksa i najlona, što dovodi do toga da badić prianja uz tijelo te je dobar za u vodu.

Sljedeća etapa donosi kreativnost u području teksture jer novi materijali daju mogućnost raznog slaganja tekstila, nabiranja i slično. Model je i dalje uglavnom jednodijelni, no ima razne varijante naramenica, naglašene grudi i nisko rezane gaćice.

Veliku novost donosi mali bikini, koji je francuski inženjer Louis Réard predstavio 5. srpnja 1946.. Razlog - racionalizacija materijala nakon Drugog svjetskog rata, a nosila ga je zvijezda Micheline Bernardini. Badić je ime dobio po američkom poligonu za atomsko testiranje na atolu Bikini.

U sedamdesetima je badić postao kreacija od pletiva, nove varijante donijele su prave hipi forme. Pletivo je općenito bilo hit, pa je ušlo u sve modne sfere.

Vidimo raznolikost kreacija za kupanje, od formi poput suknji do topova s detaljima kao što su gumbi.

U osamdesetima su modeli vrlo atraktivni, ženstveni, gaćice imaju visoki rez. Noge djeluju duže, a struk je naglašen.

Uskoro dolaze i atraktivni krojevi perlama, a današnje je vrijeme simbioza svih tih stilova.

Imamo razne varijante ukrašenih modela, s volanima i sličnim detaljima. Divna raznolikost daje nam inspiraciju, biramo po stilu i željama.