Žene bi trebale uzimati folnu kiselinu tri mjeseca prije nego planiraju zatrudnjeti, tijekom trudnoće do šestog tjedna, i nakon poroda za bolji oporavak te ako je nečim drugim indicirano uzimanje; ne bi li se postigla prevencija rađanja djeteta koje može imati defekt kralježnice, odnosno spina bifidu, objasnila nam je prof.dr.sc. Marina Ivanišević, specijalistica ginekologije i opstetricije, ali također naglašava i kako Hrvaticama ne bi trebalo oskudijevati folne kiseline, jer je na ovim područjima sadrži prehrana koju svakodnevno unosimo u naš organizam.

- Razina folne kiseline može se određivati i u krvi pa tako možemo vidjeti da li postoji deficit ili ne - kaže prof. Marina. 'Nacionalno gledajući Hrvaticama ne bi trebalo oskudijevati folne kiseline što se tiče njezinog unosa prehranom. Tako da filozofija njenog unošenja samo zbog prevencije spine bifide praktički u Hrvatskoj ne treba biti primjenjiva - rekla je profesorica Ivanišević.

- Međutim, kako se s vremenom dokazalo da folna kiselina ima dobar učinak na samu trudnoću kao takvu jer se povezuje sa smanjenim brojem spontanih pobačaja i povoljno djeluje kod endokrinoloških poremećaja, poglavito dijabetesa to bi onda bile indikacije za uzimanje folne kiseline - objašnjava prof. Ivanišević.

S obzirom na to da je teško predvidjeti kojoj će se ženi što dogoditi tijekom trudnoće onda se počelo uzimati u obzir to da se za svaki slučaj unosi mala količina od 400 mikrograma, prema riječima stručnjakinje, a kod onih žena koje su već rodile dijete s malformacijom kralježnice i do 800 mikrograma. Folna kiselina povoljno djeluje i u slučaju trombofilije, kao što nakon porođaja pomaže boljem oporavku.

- Sveobuhvatno, svim ženama u reproduktivnoj dobi dobro je dati folnu kiselinu, ali ne treba stvarati paniku o tome da postoje određene opasnosti, jer kada kažete ženi da bi trebala uzimati folnu kiselinu, a ona to nije uradila ona to može povezati s nepovoljnim ishodom. A s obzirom da prehrana u našoj državi zaista ne oskudijeva folnom kiselinom, već je to došlo s britanskog područja, gdje nema toliko žitnih polja i svega onoga što sadrži B vitamin, onda je kod njih povećana frekvencija rađanja djece s otvorenom kralježnicom - istaknula je profesorica i upozorila kako smo jako skloni preuzeti anglosaksonski prijedlog za bilo što, a da pritom ne razmislimo da li nam to treba ili ne.

Međutim, kako je to već postalo sada uvriježeno, u slučaju da neka žena to nije slučajno uzimala, a ima - što je važno naglasiti - urednu raznovrsnu prehranu - praktički kod nje razina u krvi bi trebala biti zadovoljavajuća samim time.

- I što se tiče navoda koji se znaju pojaviti vezanih za autistični spektar, u majki koje su uzimale pretjeranu količinu folne kiseline, također se može problematizirati uzimanje svega i svačega napamet. Sve što se uzima, što se jede, što se pije i što se udiše bi trebalo znati što je to, jednako kao i sastav i porijeklo hrane - upozorava prof. Marina Ivanišević.

Trudnice ne trebaju nužno uzimati dodatke ako se potrude jesti više raznovrsnih namirnica bogatih folnom kiselinom. Osim banana, žitarica, jaja i mesa, lisnato povrće poput špinata i salate, rajčica, mahuna, orašastih plodova, naranče, integralnih proizvoda, krumpira, jetrica... sve su to pristupačne svakodnevne namirnice bogate folatom.

Ako redovito jedete ove raznovrsne namirnice vjerojatno ste si osigurali dovoljno folata pa se uzimanje dodatne folne kiseline preporučuje u već spomenutim slučajevima u kojima se javlja indikacija za unosom dodatne količine.