Neimenovana žena ispričala je kako je izjedaju sumnje, ali opet želi vjerovati suprugu koji tvrdi da je voli i nikad je ne bi prevario. No, sve češće odlazi pomagati u vrtu bivšoj ženi.

Ovo je njezina ispovijest:

Ja imam 34 godine, a moj suprug 36. U sretnom smo braku dvije godine. S bivšom ženom se razveo prije pet godina, ali ona živi dosta blizu nas. Ostali su u kontaktu, godinama si šalju poruke za rođendane i za Božić. I sve je bilo u redu do trenutka kad je nju napustio novi dečko. Nakon toga se javila mom mužu i pitala ga može li joj preporučiti nekoga tko bi joj pomogao s radovima u vrtu.

Njemu to ide pa se on ponudio. Rekao joj je da ne gubi vrijeme tražeći nekoga, da će joj on pomagati. Nisam bila previše zadovoljna time, ali mislila sam, otići će nekoliko puta napraviti što treba, i to je to. Ali, to se pretvorilo u rutinu. odlazi joj barem jednom mjesečno, a sada su njezini zahtjevi i sve češći.

Prijatelj mi se povjerio da svi naši susjedi misle kako njih dvoje imaju aferu. Osim toga, većina njih smatra da je glupo to što sam mu dopustila da joj pomaže i da se to ovako nastavi. Muka mi je vidjeti ljude na cesti kako mi se smiju, a posebno su mi naporni njihovi komentari tipa: 'Kako tvoj bračni život?'.

Moj muž tvrdi da to radi jer mu je žao nje. Uporan je u izjavama da me voli i nema namjeru zamijeniti me njome. Obećao je da me nikad neće prevariti, ali nekako sam postala prezasićena njegovim objašnjenjima i obećanjima. Nedavno je čak dozivao njezino ime u snu, prenosi The Sun.

Savjetnica za veze prokomentirala je ovaj slučaj.

- Održavanje kontakta s bivšom oduzima energiju i fokus s vaše veze. Bez obzira na to je li njihov odnos nevin ili nije, to je nepotrebno ometanje. Svakako zaslužuješ znati cijelu istinu o njegovim osjećajima prema bivšoj ženi i kako on vidi budućnost s tobom. Jer, ukoliko budućnost uistinu vidi s tobom, mora te početi stavljati na prvo mjesto - rekla je.

- Razmisli malo i zapitaj se: 'Zašto tako spremno vjerujem u ove glasine?'. Možda osjećaš kako razlog za sumnju ipak postoji. Pitaj ga zašto je izgovarao njezino ime u snu, ali, također, imaj na umu da snovi nisu nužno povezani sa stvarnim namjerama ili željama - dodala je.