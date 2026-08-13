Michel Husser, jedno od velikih imena francuske gastronomije, početkom rujna stiže u Zagreb, gdje će prvi put kuhati za hrvatsku publiku. U Skenderici će spojiti svoj francuski kulinarski potpis s lokalnim i sezonskim namirnicama
Poznati kuhar prvi put kuha u Hrvatskoj: Francuska Michelin tradicija susreće Zagreb
Zagreb se početkom rujna vraća svom uobičajenom ritmu. Nakon ljetnih odmora i putovanja ponovno se pune ulice, terase i restorani, a s početkom nove gastro sezone stiže i posebno gastronomsko gostovanje.
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Michel Husser, jedno od poznatih imena francuske gastronomije i nasljednik gotovo 90 godina duge obiteljske Michelin tradicije, 3. rujna prvi će put kuhati u Hrvatskoj, i to u zagrebačkom Restoranu Skenderica.
Husser iza sebe ima više od četiri desetljeća iskustva, a njegova je obiteljska priča snažno povezana s restoranom Le Cerf u Marlenheimu u Alsaceu. Restoran je Michelinove zvjezdice nosio neprekidno od 1936. godine, dok je Husserova kuhinja čak 20 godina bila nagrađivana s dvije Michelinove zvjezdice. Tijekom karijere usavršavao se uz velika imena francuske gastronomije, a iskustvo je stjecao i izvan granica Francuske.
Prvi put kuha u Hrvatskoj
Iako je Husser hrvatskoj publici već poznat, 3. rujna predstavit će se u ulozi chefa za štednjakom. Za gostovanje u Skenderici osmislio je poseban meni temeljen na sezonskim i lokalnim namirnicama, kroz koji će spojiti svoj francuski kulinarski potpis s okusima i proizvodima domaće sredine.
Što će se točno naći na tanjurima, zasad nije poznato. Meni neće biti objavljen prije večere, pa će Husserova interpretacija sezonskih namirnica gostima ostati iznenađenje sve do posluživanja.
U kuhinji mu se pridružuju Mario Mihelj, Ivan Najdek i Martina Baburić, dok će desert pripremati Anja Mihalić. Svi su oni prethodno sudjelovali na Husserovu Masterclassu, a sada će znanje stečeno tijekom edukacije imati priliku primijeniti u stvarnoj kuhinji, pred zagrebačkom publikom.
Gostovanje tako povezuje francusku gastronomsku tradiciju s domaćim chefovima i lokalnim namirnicama, ali i pokazuje kako se znanje može prenositi iz jedne generacije kuhara u drugu.
Tradicija duga više od stoljeća
Posebnu simboliku susretu Hussera i Skenderice daje njihova povezanost s gastronomskom tradicijom. Priča Skenderice počinje 1912. godine, kada je Antun Skender u Remetama otvorio izletište koje će s vremenom postati dio zagrebačkog ugostiteljskog i društvenog života. Nakon njega posao su nastavile žene iz obitelji Skender, a mjesto je među Zagrepčanima postalo poznato kao „Kod Skenderica“.
Danas, pod vodstvom Ane Lisak i njezinih suradnika, Skenderica nastavlja njegovati ideju domaće zagrebačke hrane, druženja i gostoprimstva, ali istodobno pokušava tradiciju prilagoditi suvremenom vremenu.
Upravo se tu susreću dvije gastronomske priče. Skenderičina tradicija seže u 1912., dok Husserova obiteljska Michelin priča traje od 1936. godine. Njihov susret 3. rujna tako će spojiti gotovo dva stoljeća gastronomske baštine, dvije zemlje i različite kulinarske pristupe.
Husserova filozofija temelji se na sezonalnosti, autentičnosti, poštovanju prema namirnicama i osobnom potpisu chefa. Zato njegovo gostovanje u Skenderici nije samo dolazak poznatog francuskog chefa, već susret dviju tradicija koje su opstale upravo zahvaljujući tome što su znale sačuvati vlastiti identitet i istodobno se prilagođavati novim vremenima.
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