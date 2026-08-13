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Poznati kuhar prvi put kuha u Hrvatskoj: Francuska Michelin tradicija susreće Zagreb

Piše Goran Ivanović,
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Poznati kuhar prvi put kuha u Hrvatskoj: Francuska Michelin tradicija susreće Zagreb
Foto: Yvon Meyer Photographies 2012
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Michel Husser, jedno od velikih imena francuske gastronomije, početkom rujna stiže u Zagreb, gdje će prvi put kuhati za hrvatsku publiku. U Skenderici će spojiti svoj francuski kulinarski potpis s lokalnim i sezonskim namirnicama

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Zagreb se početkom rujna vraća svom uobičajenom ritmu. Nakon ljetnih odmora i putovanja ponovno se pune ulice, terase i restorani, a s početkom nove gastro sezone stiže i posebno gastronomsko gostovanje.

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Michel Husser, jedno od poznatih imena francuske gastronomije i nasljednik gotovo 90 godina duge obiteljske Michelin tradicije, 3. rujna prvi će put kuhati u Hrvatskoj, i to u zagrebačkom Restoranu Skenderica.

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Husser iza sebe ima više od četiri desetljeća iskustva, a njegova je obiteljska priča snažno povezana s restoranom Le Cerf u Marlenheimu u Alsaceu. Restoran je Michelinove zvjezdice nosio neprekidno od 1936. godine, dok je Husserova kuhinja čak 20 godina bila nagrađivana s dvije Michelinove zvjezdice. Tijekom karijere usavršavao se uz velika imena francuske gastronomije, a iskustvo je stjecao i izvan granica Francuske.

Prvi put kuha u Hrvatskoj

Iako je Husser hrvatskoj publici već poznat, 3. rujna predstavit će se u ulozi chefa za štednjakom. Za gostovanje u Skenderici osmislio je poseban meni temeljen na sezonskim i lokalnim namirnicama, kroz koji će spojiti svoj francuski kulinarski potpis s okusima i proizvodima domaće sredine.

Le cerf
Foto: BenoÃ®t LINDER;www.benoit-linder-photographe.com

Što će se točno naći na tanjurima, zasad nije poznato. Meni neće biti objavljen prije večere, pa će Husserova interpretacija sezonskih namirnica gostima ostati iznenađenje sve do posluživanja.

U kuhinji mu se pridružuju Mario Mihelj, Ivan Najdek i Martina Baburić, dok će desert pripremati Anja Mihalić. Svi su oni prethodno sudjelovali na Husserovu Masterclassu, a sada će znanje stečeno tijekom edukacije imati priliku primijeniti u stvarnoj kuhinji, pred zagrebačkom publikom.

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Gostovanje tako povezuje francusku gastronomsku tradiciju s domaćim chefovima i lokalnim namirnicama, ali i pokazuje kako se znanje može prenositi iz jedne generacije kuhara u drugu.

Tradicija duga više od stoljeća

Posebnu simboliku susretu Hussera i Skenderice daje njihova povezanost s gastronomskom tradicijom. Priča Skenderice počinje 1912. godine, kada je Antun Skender u Remetama otvorio izletište koje će s vremenom postati dio zagrebačkog ugostiteljskog i društvenog života. Nakon njega posao su nastavile žene iz obitelji Skender, a mjesto je među Zagrepčanima postalo poznato kao „Kod Skenderica“.

Foto: promo

Danas, pod vodstvom Ane Lisak i njezinih suradnika, Skenderica nastavlja njegovati ideju domaće zagrebačke hrane, druženja i gostoprimstva, ali istodobno pokušava tradiciju prilagoditi suvremenom vremenu.

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Upravo se tu susreću dvije gastronomske priče. Skenderičina tradicija seže u 1912., dok Husserova obiteljska Michelin priča traje od 1936. godine. Njihov susret 3. rujna tako će spojiti gotovo dva stoljeća gastronomske baštine, dvije zemlje i različite kulinarske pristupe.

Foto: promo

Husserova filozofija temelji se na sezonalnosti, autentičnosti, poštovanju prema namirnicama i osobnom potpisu chefa. Zato njegovo gostovanje u Skenderici nije samo dolazak poznatog francuskog chefa, već susret dviju tradicija koje su opstale upravo zahvaljujući tome što su znale sačuvati vlastiti identitet i istodobno se prilagođavati novim vremenima.

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