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DOMAĆI SIRUP

Savršen za ljeto: Osvježavajući sirup od metvice bez kuhanja

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 2 min
Savršen za ljeto: Osvježavajući sirup od metvice bez kuhanja
Foto: 123RF
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Ljeti nema ništa bolje od hladnog i osvježavajućeg napitka, a domaći sirup od metvice odlična je baza za upravo takvo osvježenje. Priprema se bez kuhanja, od svega nekoliko sastojaka, a rezultat je intenzivno mirisan i ukusan sirup

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Recept je otprilike dovoljan za 5–8 čaša napitka ako stavljate 1–2 žlice sirupa po čaši.

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Sastojci:

  • 100 g svježih listova metvice
  • 100 g šećera
  • 1 do 2 žlice limunova soka, po želji

Priprema:

Listove metvice odvojite od stabljika, dobro ih operite i potpuno osušite. U čistu i suhu staklenku naizmjenično slažite sloj metvice i sloj šećera, lagano pritiskujući sadržaj žlicom. Završite slojem šećera, a po želji dodajte i malo limunova soka.

Foto: 123RF

Staklenku zatvorite i stavite u hladnjak na četiri do šest dana. Jednom dnevno je lagano protresite ili sadržaj promiješajte čistom žlicom kako bi se šećer što ravnomjernije otopio.

Nakon nekoliko dana na dnu će se stvoriti gusti aromatični sirup. Procijedite ga kroz gusto cjedilo ili gazu, dobro pritisnite listove metvice, a zatim sirup prelijte u čistu bočicu i držite u hladnjaku. Najbolje ga je potrošiti unutar otprilike dva tjedna.

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Osvježavajuća je i bogatog mirisa prirode

Metvica je jedan od mirisa koji mnoge odmah podsjeti na ljeto. Najčešće završava u čajevima, limunadama ili popularnom mojitu, no od nje se vrlo jednostavno može napraviti i domaći sirup koji ne zahtijeva ni paljenje štednjaka.

Foto: 123RF

Upravo je to njegova najveća prednost tijekom vrućih dana. Umjesto kuhanja šećernog sirupa, metvica i šećer nekoliko dana polako otpuštaju aromu i stvaraju koncentrirani napitak intenzivnog mirisa.

Za brzo ljetno osvježenje dovoljno je u čašu staviti jednu do dvije žlice sirupa, dodati puno leda te oko 200 mililitara hladne obične ili mineralne vode. Količina sirupa može se prilagoditi ukusu, a napitku možete dodati i nekoliko kriški limuna ili limete.

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Sirup se može koristiti i kao dodatak limunadi, ledenom čaju, bezalkoholnim koktelima ili drugim ljetnim napitcima. Budući da se priprema bez kuhanja, praktičnije ga je raditi u manjim količinama i uvijek čuvati u hladnjaku.

Jednostavan recept tako je dobar način da iskoristite svježu metvicu iz vrta ili s balkona, a rezultat je baza za osvježavajući napitak koji je spreman čim temperature počnu rasti.

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