Danielle Dixon iz Engleske je influencerica 'čistačica' i tvrdi da se čišćenje doma može obaviti za samo 60 minuta. Njezin Instagram profil House To Home At Last ima više od 200.000 pratitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Žena besplatno čisti ljudima domove

- Postavite si mjerač vremena i odvojite vrijeme tijekom dana kada ćete čistiti. Nemojte razmišljati o tome do tada. Jednom kad počnete, nemojte si dopustiti da vas ometaju - kaže Danielle. Ona živi s mužem i dvoje djece tako da u njezinom kućanstvu može lako doći do nereda.

No prije nego počnete s čišćenjem, Danielle je savjetovala:

1. Kuhinja – očistite pećnicu dok spavate (10 minuta)

Dajte si prednost tako da prethodne večeri napravite otopinu od trećine šalice vode, trećine šalice bijelog octa i pola šalice sode bikarbone. Njome premažite unutrašnjost pećnice (izbjegavajte grijaće elemente) i onda sve što trebate učiniti sljedeći dan je isprati to. Zatim očistite sve prljave tanjure, šalice, lonce i tave.

Kako biste uštedjeli vrijeme, bacite krpe u perilicu. Obrišite sve površine i ploču za kuhanje.

Soda bikarbona i limun odlično su rješenje za uklanjanje tragova kamenca na slavinama i nehrđajućem čeliku.

Ako nemate vremena za brisanje poda, upotrijebite usisivač. Možete ga koristiti i za uklanjanje mrvica unutar ormarića.

Uzmite četka nastavak za usisavač (ako ga imate) i prođite kroz rolete - to vrlo brzo uklanja prašinu.

2. Dnevni boravak – usisajte jastuke (10 minuta)

Sredite sav nered tako što ćete odjeću staviti u košaru za pranje. Sve prljave šalice ili tanjure stavite u kuhinju.

Jastuke na kauču protresite, jednako kao deke i pokrivače. Njih presavijte i lijepo složite. Obrišite prašinu sa stolića kako biste se riješili tragova od šalica.

Protjerajte sve kućne ljubimce u drugu sobu dok čistite i koristite gumene rukavice kako biste uklonili dlaku s namještaja.

Prije usisavanja istresite sodu bikarbonu na tepih kako biste uklonili sve mirise ili prljavštinu. Otvorite prozore da uđe svježi zrak, a zatim usisajte. Ne zaboravite usisati lajsne i prostor iza kauča.

Uvijek usisavajte na kraju čišćenja.

3. Kupaonica – octom prebrišite staklo na tuš kabini (15 minuta)

Očistite glavu od tuša preko noći tako da vrećicu napunite bijelim octom i ostavite da se natopi. Kada je skinete tijekom čišćenja sljedećeg dana, glava tuša bi trebala zablistati.

Također možete obrisati tragove kamenca i prljavštinu oko sudopera pastom za zube i mokrom krpom dok ujutro perete zube.

Pošpricajte umivaonik i kadu ili tuš sredstvom za čišćenje kupaonice, a zatim ostavite da djeluje nekoliko minuta dok se bavite svim ostalim.

Za WC uvijek nosite rukavice. Počnite s čišćenjem vanjskog dijela vodokotlića i završite s rubom WC školjke kako ne bi širili bakterije uokolo.

Zatim očistite staklo na tuš kabini otopinom – 50 posto vode i 50 posto bijelog octa. Poprskajte, obrišite mokrom spužvom, ponovite i isperite toplom vodom. Očistite kadu i tuš kada sredstvo malo odstoji i napravi svoj dio posla.

Zatim usisajte pod i očistite ga maramicama ili krpom.

Na kraju zamijenite ručnike kako bi sve izgledalo čisto i svježe.

4. Dječja soba – spremanje pretvorite u igru (10 minuta)

Spremanje igračaka u kutije ili ormare ima trenutni učinak. Ako su djeca u blizini, uključite ih tako što ćete ih motivirati određenim zadacima. Mogli biste im dati 60 sekundi da odlože knjige, pospreme krevet ili spoje rasparene čarape.

Neka se djeca igraju na plahti. Nakon toga, kada poželite pospremiti igračke, skupite ih sve u plahtu i stavite u kutiju za igračke.

Ako imate malu djecu, operite njihove plastične igračke tako da ih sve stavite u perilicu posuđa.

Veća djeca mogu gumicom obrisati boje ili prljave tragove sa zidova. Kad pospremate krevete, nemojte bježati od provjere što se nalazi ispod.

5. Glavna spavaća soba – ugurajte poplun u okvir kreveta (10 minuta)

Počnite najprije tako što ćete svu odjeću koja je na podu staviti u košaru za rublje.

Zatim napravite krevet. Protresite jastuke i poplun kako biste im dali oblik i prozračili ih. Ugurajte posteljinu u stranice od okvira kreveta. To traje nekoliko sekundi, ali čini veliku razliku u usporedbi s prebačenim poplunom preko kreveta.

Ako trebate promijeniti posteljinu, najbolji savjet je da komplete držite presavijene unutar odgovarajućeg popluna. To zauzima manje prostora i sve stoji zajedno kada je želite promijeniti.

Otvorite prozore kako bi svježi zrak cirkulirao. Ako je na prozorima ili zrcalima potrebno očistiti tragove, deterdžent za pranje posuđa u vodi će vam pomoći u tome.

Ako imate vremena, obrišite sve površine i ne zaboravite usisati pod.

6. Zadnjih pet minuta

Stepenice nabrzinu usišite. Nakon toga obrišite ogradu, sve očite tragove prstiju s vrata ili zidova i sve prljave lajsne. Ove male stvari mogu napraviti veliku razliku u tome kako se osjećate u svom domu.

Na kraju, uzmite košaru za pranje rublja i vratite sve tamo gdje pripada. Onda ste gotovi - i zaradili ste još jednu šalicu čaja ili kave, piše The Sun.