Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
NOVA VERZIJA SEBE

Praktični savjeti kako ponovno osmisliti stil nakon 50. godine

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Praktični savjeti kako ponovno osmisliti stil nakon 50. godine
Foto: 123RF

Obnavljanje garderobe nakon 50. znači definirati stil, uložiti u kvalitetne komade i dodati modne detalje. Raščistite ormar, kombinirajte postojeće komade i pametno kupujte za elegantan i osoban izgled koji vam savršeno pristaje

Obnavljanje garderobe nakon 50. godine ne znači slijepo pratiti trendove, već definirati vlastiti stil, graditi garderobu od kvalitetnih osnovnih komada i dodavati detalje koji odražavaju osobnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Želiš top second hand komade? Maja ima društvenu mrežu za to 00:51
Želiš top second hand komade? Maja ima društvenu mrežu za to | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

Ključ je u planiranju: počnite s raščišćavanjem ormara, identificirajte praznine u svojoj garderobi i uložite u ključne komade poput krojenih hlača, kvalitetnog pletiva i modernih traperica. Ne bojte se eksperimentirati s bojama, suvremenim krojevima te kombinacijom casual i elegantnih outfita.

1. Definirajte svoj osobni stil

  • Raščistite i investirajte: Pregledajte svoj ormar i riješite se komada koje više ne nosite. Zadržite samo one koji vas ispunjavaju i odražavaju vaš današnji stil.
TRENDOVI ZA PROLJEĆE 2026. Povratak u osamdesete: Velika ramena, sjajne tkanine i novi val 'power dressinga'
Povratak u osamdesete: Velika ramena, sjajne tkanine i novi val 'power dressinga'
  • Postavite ciljeve stila: Razmislite što želite da vaš stil govori o vama. Inspiraciju tražite na mood boardovima, blogovima ili društvenim mrežama.
  • Vjerujte instinktu: Ne nosite nešto samo zato što "trebate". Birajte ono u čemu se osjećate samouvjereno i ugodno.

Pogledajte u ovom videu kako definirati svoj stil i graditi garderobu nakon 50.:

2. Gradite osnovu od kvalitetnih komada

  • Ulažite u kvalitetu: Birajte manje, ali kvalitetnije komade od prirodnih materijala poput pamuka, svile ili vune – traju dulje i ugodniji su za nošenje.
  • Prilagodite kroj i siluetu: Uložite u odjeću koja vam savršeno pristaje – elegantne hlače, dobar sako i moderni traperice.
ANALIZA STILA FOTO Što ne nositi nakon 50. - 15 grešaka koje dodaju godine
FOTO Što ne nositi nakon 50. - 15 grešaka koje dodaju godine
  • Birajte svestrane osnovne komade: Klasična bijela majica, kvalitetan kardigan ili trench coat mogu činiti temelj za različite kombinacije.
businesswoman talking on a mobile phone next to the door to the office
Foto: 123RF

3. Dodajte osobnost i podignite stil

  • Koristite modne dodatke: Nakit, torbe ili šarene marame mogu instantno osvježiti i definirati vaš stil.
  • Miksajte komade: Ne bojte se kombinirati casual i elegantne odjevne predmete, npr. sako s trapericama, ili balansirati proporcije širokim hlačama i uskom bluzom.
VRLO MEKANE FOTO Chic bundice raznih nijansi - pufasta jakna kao hit sezone
FOTO Chic bundice raznih nijansi - pufasta jakna kao hit sezone
  • Uvedite nove boje i teksture: Dodavanje nove boje ili teksture kroz slojevito odijevanje ili modne dodatke osvježit će pogled na postojeću garderobu. Tkanine poput tvida ili mat crepea često su laskavije od vrlo glatkih ili sjajnih materijala.

Ovaj video pokazuje kako kombinirati odjevne komade i izgledati moderan izgled nakon 50. godine:

4. Kupujte pametno

EndFragment

  • Fokus na kapsulu: Stvorite sezonsku kapsulnu garderobu s komadima koji se lako kombiniraju.
  • Iskoristite postojeće komade: Prije nego kupite novo, provjerite što već imate i kako to možete stilizirati na drugačiji način.
  • Kupujte promišljeno: Planirajte kupnje kako biste popunili praznine u garderobi, a ne pratili nasumične trendove.
  • Obnavljanje garderobe nakon 50. godine zapravo je prilika da svoj stil podignete na novu razinu – s elegantnom kvalitetom i osobnim pečatom.
Mature woman choosing handbag in clothing store
Foto: 123RF

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Lista od najiskrenijeg znaka Zodijaka do najvećeg lažljivca
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Lista od najiskrenijeg znaka Zodijaka do najvećeg lažljivca

Prema astrolozima, neki horoskopski znakovi skloniji su laganju, dok neki pak preziru laži i nastoje uvijek biti iskreni. Saznajte gdje se vaš znak nalazi na listi, a u komentarima nam recite slažete li se s ovim popisom
Znak Zodijaka otkriva vaš ljubavni jezik: Kako vi volite?
ŠTO JE ZA VAS LJUBAV?

Znak Zodijaka otkriva vaš ljubavni jezik: Kako vi volite?

Lav voli biti u centru pažnje, Ovan želi osobnog navijača, a Strijelac voli avanture i nekoga tko može pratiti njegov tempo. Ovo su samo neki od opisa ljubavnih želja horoskopskih znakova
Znakovi Zodijaka i hladnoća: Tko se pravi da je dobro iako se smrzava, a tko ne pušta dekicu
TKO 'CVOKOĆE', TKO NE

Znakovi Zodijaka i hladnoća: Tko se pravi da je dobro iako se smrzava, a tko ne pušta dekicu

Ako su Vodenjaci nespremni za hladno vrijeme, neće htjeti to priznati. Čak i ako se potpuno smrzavaju, pretvarat će se da su dobro. Suprotno tome su Ribe, koje će odgoditi sve i ostati 'ušuškane'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025