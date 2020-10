Pranje i čišćenje u doba korone: Ne tresite odjeću prije pranja...

Prije nego krenete s čišćenjem prostora u kojem je boravila osoba zaražena koronom, stavite masku i rukavice. Tijekom pospremanja držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava

<p>Mnogi će u ovoj situaciji po povratku u svoj sigurni dom poželjeti skinuti sa sebe svu odjeću, no ostaje pitanje treba li je odmah staviti u perilicu rublja i na koji način to učiniti, piše <a href="https://www.glamourmagazine.co.uk/article/how-to-wash-outside-clothes-during-coronavirus">Glamour.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako pandemija utječe na psihičko zdravlje:</p><p>Postoje metode koje će suzbiti svaku mogućnost eventualnog širenja korona virusa s odjeće:</p><h2>Preporuka HZJZ-a kako prati i čistiti</h2><p>U HZJZ-u su dali preporuke kako čistiti i dezinficirati prostor u kojemu je boravila osoba pod sumnjom na zarazu korona virusom:</p><p>- Budući da Covid-19 može preživjeti na površinama različitih materijala najmanje 2-3 dana, površine potencijalno kontaminirane virusom treba očistiti. Čak i nakon što je pacijent izoliran u drugim objektima, nemojte puštati druge osobe u prostorije u kojima je boravio pacijent dok nisu očišćene - savjetuju u <a href="https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba-pod-sumnjom-na-zarazu-COVID-19-5.3.2020..pdf" target="_blank">HZJZ-u</a>.</p><p>- Ako živite u istom kućanstvu/objektu s osobom na koju se sumnja da je zaražena Covid-19, izbjegavajte dijeljenje predmeta (npr. posuđa, čaša, šalica, jela, posteljine). Nakon uporabe predmeta, temeljito ih operite deterdžentom i vodom - dodali su.</p><p>Dali su i upute za čišćenje prostorija u kojima je bio netko za koga se sumnja da je zarazan.</p><p>- Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite kiruršku masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja. Držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju. Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte prema uputama proizvođača za pripremu sredstava za dezinfekciju. Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinficirajte - kažu u HZJZ-u.</p><p>- Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje mogu dalje širiti virus - dodaju.</p><h2>'Koristite proizvode za dekontaminaciju tkanina'</h2><p>- Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite perilicu rublja (program na 90°C) i deterdžent za pranje rublja. Ako nije moguće tkaninu prati na 90°C, treba koristiti proizvode za dekontaminaciju tkanina. Ako se osoba još uvijek testira na Covid-19, nemojte koristiti madrace, jastuke, tepihe ili jastuke koje je koristila ta osoba dok se ne utvrdi da nije zaražena - napominju u HZJZ-u.</p><p>Još nekoliko njihovih savjeta:</p><p> </p>