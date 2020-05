Pravi razlog zašto zadovoljni sa seksom ipak varaju partnere

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Psihološki stres danas i previše informacija dovode nas do ruba

Dr. Sc. Justin Lehmiller istražio je razloge zbog kojih seksualno zadovoljni muškarci i žene si ponekad ne mogu pomoći pa prevare svoje partnere. Njegova doktorska disertacija usredotočila se na tajne u vezama i brzo je otkrio da je samo spominjanje njegovog istraživanja društvenih okruženja dovelo do 'prigušenih razgovora u kutku sobe', u kojima su ljudi otkrivali svoje razne seksualne podvige, a posebno afere.

Slušajući te priče, Justina je zaista pogodila činjenica da mnogi su ljudi, koji su bili u savršeno sretnim vezama, počinili preljub. Prvi je čuo to od žene koja je po svemu sudeći imala uzoran brak i istinski je voljela svog supruga. No, ona je svejedno nastavila vezu s čovjekom koji je održavao zgradu.

U većini slučajeva smo skloni razmišljati da varaju ljudi koji su nesretni u braku. No, ispada da i puno sretno oženjenih ljudi sa sjajnim seksualnim životom također vara, a nedavno istraživanje Journal of Personality and Social Psychology to i potkrepljuje.

Istraživači sa Sveučilišta Florida i Sveučilišta Northwestern zatražili su od 233 novopečena para (od kojih su 232 bili heteroseksualni) da ispune višestruka pitanja tijekom razdoblja od tri i pol godine. Iznenađujuće otkriće ovog istraživanja bilo je da seksualno zadovoljstvo ljudi u braku zapravo povećava izglede za preljub, a otkriće je istinito i za muškarce i za žene.

Dakle, ljudi koji su bili zadovoljni svojim seksualnom životu zapravo su varali u većim postocima, a postoji i nekoliko teorija zašto je to tako.

Stavljaju veći naglasak na seks

Jedna se teorija temelji na tvrdnjama autora istraživanja koji sugeriraju mogućnost da ljudi koji imaju najpozitivniji stav prema seksu imaju i veću vjerojatnost za varanje. Tako da oni možda varaju jednostavno zato što su najviše zainteresirani za seks.

Ta se ideja nadovezuje na seksualnog terapeuta, dr. sc. Davida Leya, autora knjige Mit o ovisnosti o seksu.

- Osobe s visokim libidom (čitajte: imaju snažnu potrebu za seksualnim uzbuđenjem) koji su seksualno zadovoljeni, vjerojatno varaju zato što cijene seksualno iskustvo i stavljaju veći naglasak na njega u svom životu. Zanimljivo je da je traženje seksualnog osjećaja povezano i s nevjerom - tvrdi Ley.

Ta teorija također ima smisla. Naime, Lehmiller je ispričao da mu je jedan čovjek jednom rekao da on i njegova djevojka imaju 'vrlo sretan' odnos i redoviti seks, ali je u tajnosti odlazio prostitutkama jer mu to nije bilo dovoljno. Prema njegovim riječima, što je više imao seks sa svojom partnericom, to mu je više rastao libido i želja za seksom s drugim ženama. Paradoksalno, zapravo je bio najmanje sklon varanju kad su on i njegova partnerica imali period bez seksa.

Još jedan iznenađujući prediktor nevjere je i fizička privlačnost. Istraživači su pregledali fotografije svakog sudionika istraživanja i ocijenili privlačnost njihova lica. Autori istraživanja su zatim pogledali je li atraktivnost osobe povezana s varanjem.

Vjerojatnije je za pomisliti da će privlačnost dati nekom više šanse da vara, ali to nije ono što je otkriveno u istraživanju. Žene koje su ocijenjene privlačnijima su zapravo imale manje šanse za varanje, dok su one manje privlačne sklonije varanju. U međuvremenu, jesu li muškarci skloni varanju nema nikakve veze s fizičkim izgledom, ali im je bilo važno koliko je privlačna njihova partnerica. Muškarci (ali ne i žene) su više varali kada su mislili da njihova partnerica nije privlačna.

Stručnjakinja za seks i odnose, Esther Perel, sugerira još jednu teoriju o tome zašto sretno oženjeni ljudi varaju. Ona tvrdi da su te stvari često povezane s 'krizom identiteta' koja nema nikakve veze sa samim brakom. Možda se samo radi o tome da ljudi žele iskusiti kako je to po prvi put u životu 'prekršiti pravila' ili istražiti kakav bi mogao biti njihov život da su krenuli drugačijim putem.

Prevarama 'liječe' vlastitu tjeskobu

- Varanje je 'obično simptom temeljne anksioznosti' za muškarce i žene - tvrdi psihoterapeutkinja za seks i odnose dr. sc. Arva Bensaheb. Prisjetila se klijenta koji je imao brak o kojem većina muškaraca samo sanja: Imao je inteligentnu, lijepu suprugu koja je željela redoviti seks i isprobavati nove stvari u spavaćoj sobi. Unatoč tome, on nije mogao ostati vjeran i neprestano je imao ljubavnice.

Ali tu se nije radilo o njegovoj ženi ili o vezi, ili čak o neispunjenim seksualnim potrebama. On se zapravo nosio s tjeskobom - osobito snažnim strahom od smrti koji ga je zahvatio nekoliko godina. Seks s drugim ljudima nudio mu je privremeno olakšanje i tako se ponovno osjećao 'živim'.

- Otkrila sam da terapija koja se bavi liječenjem seksualnih problema zapravo najmanje veze ima upravo sa seksom - objasnila je. U konačnici, to znači da svi trebamo preispitati svoje pretpostavke o varanju, vezama i braku. Moramo shvatiti da varanje ne proizlazi uvijek iz problema u vezi i da 'savršen' brak ne jamči da ćemo se zaštititi od nevjere.

No, postoje koraci koje možete poduzeti kako biste smanjili vlastite šanse za počinjenje preljuba. Ako ste sretni u braku, ali ste ujedno i u iskušenju, možda je vrijeme da se posavjetujete s terapeutom da biste saznali zašto je to tako. Uložite li sada malo vremena za rad na sebi, spasit ćete sebe i supruga ili suprugu od puno muke i tuge koja bi se inače mogla dogoditi, piše Men's Health.

