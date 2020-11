Pravi robinzonski turizam u Podravini: U moju oazu mira dolaze ljudi iz cijele Europe

Dragutin Ciglar je vlasnik robinzonskog edukativnog centra, a na radionice je već doveo stručnjake iz Engleske, Turske i Egipta. Prije 12 godina gost mu je bio i predsjednik Milanović

<p>Moj životni san je da kroz projekt Laova Arka približim djeci, njihovim roditeljima i ostalim ljudima prirodu, jer smo svakim danom svjedoci kako se čovjek otuđio od prirode i u jednu ruku se prema njoj odnosi kao prema neprijatelju. Dokazao sam sebi da se svaki cilj, a kojega svi imamo i sanjamo može ostvariti upornim radom i strpljenjem. Mislim da sam stvorio jedinstvenu oazu kakve nema na području sjeverozapadne Hrvatske, govori nam <strong>Dragutin Ciglar – Lao</strong> dok razgledavamo jedinstveni turistički kompleks smješten na površini od 1,5 hektara uz stari tok Drave, nedaleko Gole, graničnog mjesta uz susjednu Mađarsku.</p><p>Tu je ovaj zanesenjak u prirodu uložio 21 godinu rada, znanja, novca i ljubavi kako bi sve to dobilo jedinstvenu vizuru od koje zastaje dah. U sklopu Art centra u predjelu Gole Ješkovo, registrirao prvi robinzonski edukativni centar. Prvotna namjera Ciglara je bila stvoriti sebi dom po mjeri, da bi tu ideju nadogradio željom da tu dolaze djeca s poteškoćama u razvoju. No, kako se svaka ideja vremenom nadograđuje i proširuje, tako je i Laova arka polako rasla i dobila gotovo konačnu vizuru.</p><p>Naravno, bilo je i bezbroj poteškoća, ali su one uz pomoć općinskog čelnika dr. Zorana Milanovića nadvladane. Koračajući kroz projekt korak po korak, Ciglar je prije osam godina osnovao Likovnu udrugu Motacilla Alba.</p><p>- Krenuli smo s likovnim, slikarskim i kiparskim kolonijama. Napravili smo Eko park podravsko – prigorskih velikana izrađenih u drvetu. Niti jedna županija u nas nema postavljene velikane sa svog područja koji su telegrafski postavljeni. Oni gledaju prema Dravi, jer je ta rijeka ne samo moj, već život ovog kraja od pamtivijeka. Ukupno je 33 skulpture uključujući i jedinstvenu štuku „izrezbarenu“ u drvetu koja je zbog svojih dimenzija u Guinnessovoj knjizi rekorda – priča nam vlasnik Arke glasom koji podrhtava od uzbuđenja.</p><p>Smatra da će od tog projekta moći živjeti najmanje pet obitelji. Lani, dok nije korona promijenila mnoge navike kroz Oazu je prošlo 1264 educirane djece i daleko veći broj gostiju iz gotovo cijele Europe. Već su počeli dolaziti i umjetnici sa gotovo svih meridijana i paralela u svijetu.</p><p>Sve je bilo dogovoreno za dolazak gotovo 50-ak gostiju iz Latvije, ali je korona zaustavila autobus iz Rige. Oni su trebali ostati 12 dana koliko traje jedan ciklus. Radili bi na modeliranju, sušenju i pečenju predmeta od gline. Do sada je održano 12 umjetničkih simpozija u izradi keramike.</p><p>- Gostovala su najpoznatija imena u svijetu keramike iz Engleske, Egipta, Turske…Možemo se pohvaliti da je Ješkovo nekima poznatije od Koprivnice, jer smo se izborili da smo postali jedan od vodećih centara keramike na starom kontinentu. Tu poznati i priznati umjetnici i oni manje poznati stvaraju i ostavljaju svoje uratke kako bi posjetitelji na jednom mjestu mogli vidjeti. Upotrebljavamo svoje boje i glazure koje sami izrađujemo – pokazuje nam neke od 3000 izloženih predmeta, svjetski poznatih edukatora iz različitih umjetničkih područja.</p><p>Dok smo u rukama vrtjeli i predmete koji se mogu upotrebljavati u pripremi jela, Ciglar nam je objašnjavao da su izrađeni od spoja gline i kalcita te se namirnice stavljaju bez kapi ulja ili masnoće. Hrana pripremljena u takvim posudama ima poseban okus, a i ekološki je na visokoj razini, jer se koriste namirnice koje nemaju herbicida ni pesticida.</p><p>Dok se zadržavamo uz mirnu Dravu koja se presijava na jesenjem suncu doznajemo da će s proljeća gostima u objektu koji će prerasti u hostel. Laova arka bit će kapaciteta za smještaj jednog međunarodnog autobusa, točnije, 43 osobe, kojima će biti omogućeno pod 'ravnanjem' skipera goste voziti Dravom sve do Ferdinandovca, koji je udaljen od Gole nekih 30-ak kilometara.</p><p>- Imamo već osigurane zaprege, 40 ujahanih konja. Bit će tu za svakoga ponešto i jamčim da će se svaki gost ponovo vratiti – uvjerava nas. Među gostima bio je prije 12 godina i aktualni predsjednik Zoran Milanović čiji se dojmovi mogu naći u knjizi utisaka. – Vraćat ću se bez sumnje, prostor zvoni prazninom, tko ne svrati bit će mu žao - napisao je Zoran Milanović. Knjiga utisaka vrvi ljudima iz cijelog svijeta. Na rastanku nam je rekao da mu cilj nije postati bogat čovjek, već osoba koja će iza sebe nešto ostaviti.</p>