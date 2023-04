Pravila ponašanja: Ove stvari ne radite u finim restoranima

Proslavljeni autoritet za bonton, Emily Post Institute, objavio je popis 25 pravila bontona u restoranima, bez obzira na to gdje jedete, u najboljem ili osrednjem restoranu.

Bonton podučava pristojnosti, o tome kako se ne nametati drugima, ulaziti u njihov osobni prostor i uvijek biti elegantni i kulturni, bez obzira gdje i s kim se nalazite. Što je ili nije dobar bonton ovisi od društva do društva, odražavajući kulturne promjene, kao i tradiciju.

Nečije nepristojno ponašanje za stolom može uništiti to nezaboravno iskustvo i treba ga izbjegavati pod svaku cijenu. Neka pravila restoranskog bontona koja su nekada bila uobičajena danas su uglavnom zaboravljena, jer čak i dobri restorani postaju sve neformalniji, a čak i kulturni i educirani ljudi više se fokusiraju na sebe i svoje mobitele, nego na hranu i društvo s kojim jedu.

Ovo su neka pravila ponašanja u restoranima koja bi trebala uvijek vrijediti:

1. Prikladna odjeća

Čak i ako restoran nema pravila odijevanja, zapamtite da ste na lijepom mjestu gdje ljudi vjerojatno plaćaju puno za večeru i možda neće pomisliti da vaša prljava majica ili široke kratke hlače doprinose iskustvu koje plaćaju.

2. Otkazivanje rezervacije

Rezervacija je svojevrsni nepisani ugovor između vas i restorana. Ako ne možete održati svoju stranu pogodbe, obavijestite ih što je prije moguće. Na taj način će stol zauzeti ljudi koji bi isto voljeli jesti u tom restoranu, a restoran će popuniti mjesta.

3. Zauzimanje stola bez provjere s voditeljem

Voditelji smjene žongliraju s kompliciranim planovima sjedenja na temelju mjesta poslužitelja, posebnih zahtjeva i vremena rezervacija. Pričekajte da vas odvedu do vašeg stola, a ako vam se mjesto ne sviđa, zamolite da vas premjeste, što u većini slučajeva nije problem.

4. Ne pretvarajte se da ste upoznati s jelima

Ako jelovnik navodi jela s kojima niste upoznati ili namirnice koje prije niste jeli, tražite objašnjenje. Svi će biti sretniji ako se izbjegne situacija vraćanja jela jer niste znali što naručujete.

5. Tvrdite da imate alergije koje nemate

Restorani shvaćaju alergije kupaca vrlo ozbiljno, ali alergije nisu isto kao i kada neku hranu jednostavno ne volite. Ako samo kažete 'Ne volim jaja', pobrinut će se da nema jaja na jelovniku za degustaciju. Ako kažete da ste alergični na njih, užurbanoj kuhinji možda će trebati dodatno vrijeme i trud kako bi se uvjerili da nijedno jaje nije dotaklo ništa što vam se servira.

6. Tražite previše zamjena

U restoranima s posebno kreativnim kuharima koji pripremaju vrlo originalna jela, zamjene jednostavno nisu moguće. Na konvencionalnijim mjestima obično je u redu pitati možete li dobiti pire krumpir umjesto pečenog ili gaudu umjesto plavog sira, ali ako prilagođavanje narudžbe zahtijeva više od nekoliko sitnih promjena, vjerojatno jedete na krivom mjestu.

7. Vraćate vino jer vam se ne sviđa

Ako vino koje ste naručili ima jake neugodne okuse ili arome - ako, na primjer, ima pljesniv kartonski miris uzrokovan kemikalijom zvanom TCA ili je neugodno kiselkastog okusa kad bi trebalo biti suho - restoran će ga rado zamijeniti drugom bocom. Inače, kupili ste ga i sad ste mu vi vlasnik - nema vraćanja.

8. Počinjete jesti prije nego što su svi za stolom posluženi

Ako ne dođu sve narudžbe u isto vrijeme, vremenska razlika će vjerojatno biti mala i velike su šanse da nećete umrijeti od gladi ako pričekate dok svi za stolom ne budu posluženi.

9. Začinjavate hranu prije nego što ste ju probali

Ako ste u dobrom restoranu, kuhar vjerojatno zna kako i koliko začiniti hranu. Prvo probajte, a zatim posolite i popaprite ako mislite da je stvarno potrebno.

10. Stavljate ubrus oko vrata

Ako se bojite da će vam umak kapnuti na kravatu ili svilenu bluzu, samo se malo nagnite preko tanjura. Odrasli ne trebaju slinčeke.

11. Mažete cijelo degustacijsko pecivo odjednom

Ne biste prelili jelo cijelim umakom koji ste dobili, zar ne? Ili istovremeno umočili sve krutone u fondue? Bonton je otkinuti komad po komad kruha ili peciva veličine zalogaja i premazati ga maslacem ili namazom neposredno prije nego što ga pojedete.

12. Posežete za stvarima na drugom kraju stola

Posežući za nečim preko stola, upadate u osobni prostor drugih ljudi - i riskirate da srušite čašu s vinom ili da nekoga trknete.

13. Jedete više od svog djela u zajedničkom jelu

Restorani, čak i oni otmjeni, imaju neugodnu naviku posluživanja neparnog broja artikala na 'dijeljenim tanjurima', kada je većina grupa gostiju u restoranima parnog broja. To ne znači da dobivate dodatke. Budite velikodušni. Pokažite malo suzdržanosti.

14. Preglasno pričate

Prilično su velike šanse da drugi gosti u restoranu i sami vode razgovore i vjerojatno ne žele biti dio vašeg. Upotrijebite svoj unutarnji glas - čak i ako ste na terasi restorana. Ako se nalazite na mjestu s vrlo visokom razinom buke, naravno, morat ćete koristiti nešto glasnoće -- ali pazite da niste najglasniji u prostoriji.

15. Svađate se

Staro je pravilo bilo da nikada ne smijete razgovarati o vjeri ili politici za stolom, a postoji i mnogo drugih potencijalno zapaljivih' tema koje je danas također najbolje izbjegavati. Ljudi dolaze u restorane kako bi se opustili, najeli i dobro proveli, a vjerojatno i da bi se usredotočili na hranu. Ostavite svađu za doma.

16. Razgovarate s punim ustima

Nitko ne želi vidjeti vaš djelomično sažvakani pougljeni Ribeye ili Pad Thai, i dok žvačete teško da ćete razgovijetno prenijeti ono što želite reći.

17. Popravljate šminku za stolom

Treba li ovo doista objašnjavati? U toaletima su velika lijepa ogledala, ponekad i dodatno osvijetljena, baš iz tog razloga.

18. Koristite čačkalicu za stolom

Zaostali komadići hrane među zubima mogu smetati i bit ružni za vidjeti, ali nikako nisu toliko neugodni kao gledanje nekoga tko ih pokušava čačkalicom odstraniti. Ako ne možete trpjeti u tišini neko vrijeme, ispričajte se i otiđite u toalet. Dok ste tamo, možete provjeriti stanje i očistiti sve što vas smeta.

19. Zovete ili se javljate na telefon za stolom

Da, da, znamo. Vrlo je važno da ste gotovo stalno povezani sa svojim uredom/djecom/najboljom prijateljicom - ali stol u lijepom restoranu nije mjesto za to. Ako vas netko nazove, nemojte se javljati (ili se javite i ispričajte se što ne možete razgovarati do kasnije) i ne inicirajte poziv osim ako nije hitan slučaj. I ne, ni slanje poruka nije poželjno.

20. Bezobrazni ste prema poslužitelju

Za ovo jednostavno nema isprike. Poslužitelji imaju težak posao. Niste bolji od njih samo zato što sjedite za stolom. Pitajte, ne zahtijevajte. Budite pristojni.

21. Dodirujete ili na drugi način se ponašate neprikladno prema poslužitelju

To se mora podrazumijevati, pogotovo u #MeToo eri. Poštujte svog poslužitelja i poštujte razumne granice. Ako mislite da on ili ona flertuju s vama, zapamtite da je to vjerojatnije tehnika za dobivanje većih napojnica, a ne izraz goruće želje za vama.

22. Tražite previše odvojenih računa

Ovih dana, kada dvoje ljudi izađu zajedno iz osobnih razloga, na spoj ili samo kao prijatelji, uobičajeno je i sasvim prihvatljivo tražiti dva računa ili podijeliti račun. U slučaju da vas je više i svatko želi platiti samo svoje - zaboravite! To se ne radi!

23. Napojnicu bazirate samo na cijeni hrane, ne i usluge i poreza

Neki ljudi su nekako dobili ideju da bi se napojnica trebala temeljiti samo na cijeni hrane, ne uključujući porez na promet. To je krivo. Napojnica se daje kao postotak na ukupni račun piše MSN.

24. Ne ostavljate napojnicu

Neki su restorani počeli uključivati ​​naknade za uslugu u cijenu svojih jela kako bi poslužiteljima bila zajamčena poštena radna plaća. Na većini mjesta, međutim, ljudi koji vas poslužuju rade za daleko manje od minimalne plaće, a manjak se teoretski nadoknađuje napojnicom.

25. Zadržavate se predugo za stolom

Ekonomska računica većine restorana zahtijeva da barem jednom okrenu sve stolove za svaki obrok. Nakon što ste uživali u obroku i platili račun, vrijeme je da se ustanete i odete kako bi netko drugi mogao uživati ​​u jelu. Ako želite nastaviti razgovor, popijte piće na šanku.

