Predajom ključeva maškarama započeo Spli’ski krnjeval 2026.

U programu predaje ključeva sudjelovali su članovi Zbora HNK Split, Tonči Banov u ulozi šjor Bepa Pegule, Neda Pejković kao Mala Floramye te četiri Cukuna i jedna Cukunka. Nastupili su i Promaya bend, plesne skupine te brojni sudionici krnjevalskog programa.

Pokretanje videa... 01:45 Split: Koncert na Pjaci Danijele Martinović | Video: 24sata/pixsell

Događaju su nazočili meštrovica krnjevala, glumica Nives Ivanković, kao i stand-up komičar Ante Travizi u ulozi meštra krnjevala.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta tom je prigodom istaknuo kako će ovogodišnji krnjeval predstavljati novi iskorak u organizaciji i sadržaju manifestacije. Uz današnju predaju ključeva Grada, središnji krnjevalski dani su 15. i 17. veljače.

„Cilj nam je vratiti krnjeval onakav kakav je nekad bio - živ, veseo i otvoren za sve generacije. Velika povorka održat će se 15. veljače, a završetak programa planiran je na Prokurativama uz koncerte Jasne Zlokić te grupe Giuliano & Diktatori. Paljenje krnje održat će se 17. veljače, uz nastupe Vojka V i drugih izvođača, a zabava će se odvijati na više od pet gradskih lokacija“, najavio je Šuta.

Split: Velika završnica Spli'skog krnjevala uz koncert Maje Šuput | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ovogodišnji program režirao je Ivan Leo Lemo, a organizirala ga je Udruga Cukuni u suradnji s Gradom Splitom, gradskom tvrtkom Žnjan i Turističkom zajednicom grada Splita.

Predstavnica organizatora iz Udruge Cukuni Svjetlosna istaknula je da je krnjeval slavlje ljudi, slobode i kreativnosti.

- U tri dana osmislili smo bogat program s koncertima, nagradama i raznim događanjima. Krnjeval je dan kada svi mogu biti ono što žele, bez osuđivanja. Posebno smo uključili djecu s downovim sindromom, hip-hop pozornicu, partyje na Voćnom trgu i Obrovu te paljenje krnje - rekla je.

Meštrovica Nives Ivanković i meštar krnjevala Ante Travizi istaknuli su da je program namijenjen svim generacijama, uz maske za djecu i odrasle, natjecanje za najbolju masku te večernji glazbeni program.