Prekomjerna težina može biti opasna za trudnice pri porodu

Trudnice koje su dobile devet ili više kilograma iznad preporučenog porasta težine imaju značajno veće rizike tijekom porođaja od zatajenja srca, vrlo visokog krvnog tlaka i potrebe za transfuzijom ili respiratorom, navode znanstvenici u radu objavljenom u časopisu Obstetrics & Gynecology.

Znanstvenici su istraživanjem obuhvatili porode u gradu New Yorku.

- Uočavamo ogromni porast mortaliteta rodilja u ovoj zemlji i kad proučimo faktore rizika na koje se može utjecati, to je težina u trudnoći koja se može mijenjati tijekom čitave trudnoće - kaže voditeljica studije Marissa Platner s medicinskog fakulteta Emory u Atlanti u Georgiji.

U 2009. Nacionalna medicinska akademija izmijenila je preporuke dobivanja na težini u trudnoći na temelju indeksa tjelesne mase trudnica prije trudnoće.

Žene s normalnim indeksom u rasponu od 18,5 do 24,9 trebale bi dobiti 11 do 16 kilograma u trudnoći. One s indeksom tjelesne mase ispod 18,5 trebale bi dobiti 12 do 18 kilograma. Žene koje su imale prekomjernu tjelesnu težinu prije trudnoće trebale bi dobiti manje na težini - od 7 do 11 kilograma za one s indeksom tjelesne mase između 25 i 29,9 i samo 5 do 9 kilograma za one s indeksom većim od 30.

Gotovo polovica svih trudnica u SAD-u dobije više na težini od preporučenog, a posebno one koje su bile pretile prije trudnoće, upozoravaju znanstvenici.

- Doista je važno uravnotežiti prehranu i vježbanje prije trudnoće, a potom i tijekom trudnoće. To je jedna od najvažnijih stvari koje možete učiniti kako biste utjecale na ishod vaše trudnoće - ističe Platner.

Za potrebe istraživanja tim je analizirao 515.148 porođaja od 2008. do 2012. u New Yorku.

Četvrtina žena dobila je na težini manje od preporučenog, jedna je trećina dobila onoliko koliko je bilo preporučeno, jedna trećina 0,5 do 8,5 kilograma više od preporučenog i osam posto više od devet kilograma iznad preporučenog.

Dvije skupine s prekomjernim porastom težine tijekom trudnoće imale su veće stope porođajnih komplikacija. Primjerice, te su žene imale gotovo četiri puta veće izglede za srčane komplikacije tijekom porođaja i 2,5 puta veće izglede da završe na respiratoru.

- Uočili smo porast komplikacija u svim skupinama koje su dobile previše u trudnoći bez obzira na težinu prije trudnoće. Mnogi se liječnici fokusiraju na dobivanje na težini trudnica koje su prije trudnoće bile pretile, no važno je sa svima razgovarati o dobivanju na težini, a ne prelaziti preko toga zbog toga što su prije trudnoće bile mršave - kaže Platner.

Foto: Dreamstime

Žene koje su prije trudnoće bile ispod normalnog indeksa tjelesne mase imale su najveći rizik da dobiju na težini više nego što je preporučeno. Najveći rizik za porođajne komplikacije bio je za žene koje su prije trudnoće bile pretile.



Platner i njezin tim istražuju najbolje načine da se sa ženama razgovara o prehrani i vježbanju tijekom trudnoće. Primjerice, zdravo povećanje težine u trudnoći osigurava se s dodatnih 250 kalorija dnevno, kaže ona.

- Zdrava prehrana koristi i trudnici i bebi. Trudnoća je snažna motivacija za početak i održavanje zdravog načina života, uključujući i uravnoteženu prehranu s mnogo voća i povrća - kaže dr. Sarka Lisonkova sa sveučilišta British Columbia u Vancouveru koja nije bila uključena u istraživanje i dodaje da bi se 'taj način života trebao nastaviti i nakon trudnoće'.