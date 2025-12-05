Obavijesti

NOVO POGLAVLJE

Prekretnica za Jolie Petite: Ljupka Gojić Mikić udružila snage s The Garden Breweryjem

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U velikom poslovnom preokretu, The Garden Brewery preuzima 50 posto vlasništva nad Jolie Petite Pâtisserie — popularnom slastičarnicom čiji je kreator i vlasnica Ljupka Gojić Mikić

Partnerstvo je formalizirano potpisivanjem obvezujućeg pisma namjere prema kojem obje strane postaju ravnopravni suvlasnici društva koje stoji iza brenda. Time se udružuju dva prepoznatljiva brenda: obiteljska inicijativa Gojić i sofisticirana craft-pivovara s portfeljem lifestyle, gastronomskih i zabavnih koncepata. 

U sklopu dogovora, društvo koje stoji iza Jolie Petite također stječe 50 posto vlasništva nad novim projektom Pizzeria 14, koji je nedavno predstavljen. 

Iako prodaje udjela, Gojić Mikić ostaje kreativna direktorica i glavni autor brenda — zadržava upravljačku i kreativnu kontrolu nad konceptom, receptima i stilom koji je do sada definirao Jolie Petite. 

Kako je sama izjavila, ovaj korak nije bio motiviran nužno potrebom za prodajom, nego željom da se dizajn i kapacitet poslovanja podignu na višu razinu. 
- Veselimo se pojačati kapacitet. Bit će puno veće mogućnosti širenja dalje i rasta u tom poslu – izjavila je Gojić Mikić. 

U pozadini je jasna strategija: sinergija između njezinog već poznatog slastičarskog brenda i organizacijske, marketinške i distributivne snage The Garden Collective-a. To bi trebalo omogućiti širenje brenda — ne samo unutar Hrvatske, već s ambicijom prema međunarodnom tržištu. 

Pored toga, kroz ulazak u vlast i Pizzeria 14, stvara se velika gastronomski ponuda: od slastica, preko craft piva, do pizze.

Za The Garden Brewery — ulazak u premium slastičarski segment i proširenje portfelja predstavljaju logičan korak u diversifikaciji ponude. U prvom polugodištu 2025., tvrtka je imala prihode od 2,4 milijuna eura, uz EBITDA od 19 tisuća eura, te porast prihoda od 24,3 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 

S druge strane, brend Jolie Petite je do sada bio mali ali prepoznatljiv igrač u segmentu slastica i gourmet ponude — uz visoku kvalitetu i prepoznatljiv stil. 

S uključenjem u novi projekt (Pizzeria 14), postaje jasna ambicija da se razvije gastronomski lanac — ne privilegirano samo na kolače i deserte, već i na pizzu i širu gastro-ponudu. 

Ovo partnerstvo označava važnu prekretnicu za oboje od samostalne slastičarnice sa specifičnim identitetom prema dijelu većeg, multidimenzionalnog gastronomskog i lifestyle-koncepta.

