Prema Googleu, ovih 10 stvari odlikuju dobrog menadžera

Sjajni menadžeri nisu impulzivni, ali su odlučni. Nakon upoznavanja s činjenicama i razmatranja misli i perspektive svojih timova, oni kreću naprijed - čak i ako to zahtijeva donošenje odluke koju neće svi odobriti

<p>Tvrtka bi mogla potrošiti sav novac koji želi na intervjuiranje i zapošljavanje najboljih ljudi oko sebe. No ako šef nije dobar, ti ljudi će otići prvom prilikom koju dobiju. Međutim, ako vašu tvrtku vode odlični menadžeri koji znaju komunicirati sa svojim timovima, ne samo da ćete izvući najbolje iz svojih ljudi, već ćete ih time i zadržati u svojoj tvrtki.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Što najviše 'guglaju' hrvati?</p><p>Više od 10 godina Google je provodio istraživanje pod nazivom Project Oxygen. Cilj? Otkrivanje onoga što čini savršenog šefa, kako bi mogli naučiti svoje menadžere da razviju takva ponašanja. Istraživanje se isplatilo jer je Google tijekom godina primijetio značajno poboljšanje prometa, zadovoljstva i performansi zaposlenih.</p><p>Zanimljivo je da je tehnička vještina puno manje važnija nego što se mislilo, a ono što je za voditelje bilo daleko važnije bile su vještine emocionalne inteligencije, sposobnost razumijevanja i kontrole emocija, kako vlastitih, tako i drugih.</p><p><strong>Prema Googleu, dobar šef je:</strong></p><h2>1. Dobar trener</h2><p>Umjesto da svaki problem riješe čim nastane, najbolji menadžeri koriste probleme kao trenutke podučavanja.</p><p>Oni vode svoje timove i dijele uvide po potrebi. To omogućava njihovom timu da stekne dragocjeno iskustvo i raste.</p><h2>2. Osnažuje tim </h2><p>Sjajni menadžeri daju ljudima slobodu koju žele: slobodu da istražuju njihove ideje, preuzimaju (pametne) rizike i prave pogreške. Oni također pružaju fizičke alate koji su im potrebni i omogućuju fleksibilne rasporede i radna okruženja.</p><h2>3. Stvara ugodno timsko okruženje, pokazujući brigu za uspjeh i dobrobit</h2><p>U drugom istraživačkom projektu, Google je otkrio da je najveći ključ uspješnosti tima stvaranje 'psihološki sigurnog' okruženja.</p><p><strong>Kako to Google kaže:</strong></p><p>U timu visoke psihološke sigurnosti, 'suigrači' se osjećaju sigurnim da riskiraju. Osjećaju se uvjereno da se nitko u timu neće sramiti ili kazniti nikoga drugoga zbog priznanja pogreške, postavljanja pitanja ili nuđenja nove ideje.</p><p>Drugim riječima, sjajni timovi napreduju na povjerenju - a sjajni menadžeri pomažu u izgradnji tog povjerenja.</p><h2>4. Produktivan je i orijentiran na rezultate</h2><p>Najbolji menadžeri čine svoje zaposlenike boljima. Oni to čine postavljanjem pravog primjera. Ne boje se zasukati rukave i pomoći, a to motivira njihov tim.</p><h2>5. Dobar komunikator - sluša i dijeli informacije</h2><p>Najbolji menadžeri su sjajni slušatelji. To im pomaže da bolje razumiju svoj tim i pokazuju odgovarajuću empatiju.</p><p>Uz to, dobri menadžeri shvaćaju da je znanje moć. Zato su transparentni i voljni dijeliti informacije sa svojim timovima.</p><h2>6. Podržava razvoj karijere i raspravlja o uspješnosti</h2><p>Sjajni menadžeri potiču svoje ljude dijeleći iskrene i konkretne pohvale. Ali oni se ne boje dijeliti kritičke povratne informacije - paze da to oblikuju na način koji je i taktičan i konstruktivan.</p><p>Oni također ulažu u svoje ljude pomažući im da postignu svoje osobne ciljeve u karijeri. Na taj način prirodno motiviraju svoje timove.</p><h2>7. Ima jasnu viziju / strategiju za tim</h2><p>Sjajni menadžeri točno znaju gdje se tim trenutno nalazi, kamo su krenuli i što trebaju učiniti da bi stigli do određenog cilja. Kroz dobru komunikaciju pomažu ekipi da prati plan.</p><p>Oni također osiguravaju da svaki član tima razumije svoju pojedinačnu ulogu u izvršavanju te strategije.</p><h2>8. Ima ključne tehničke vještine za savjetovanje tima</h2><p>Sjajni menadžeri razumiju poslove svojih ljudi, uključujući njihove svakodnevne zadatke i izazove.</p><p>Ako se upravitelj preseli u novi odjel, trebat će vremena da se upozna s tim kako se stvari odvijaju te će raditi na izgradnji povjerenja prije drastičnih promjena ili pružanja savjeta.</p><h2>9. Učinkovito surađuje</h2><p>Loši menadžeri djeluju protiv ili čak sabotiraju druge timove unutar iste tvrtke.</p><p>Suprotno tome, sjajni menadžeri vide veliku sliku. Rade za dobrobit tvrtke u cjelini i potiču svoje timove na to isto.</p><h2>10. Snažan je donositelj odluka</h2><p>Sjajni menadžeri nisu impulzivni, ali su odlučni. Nakon upoznavanja s činjenicama i razmatranja misli i perspektive svojih timova, oni kreću naprijed - čak i ako to zahtijeva donošenje odluke koju neće svi odobriti.</p><p>Zatim se obvezuju na te odluke.</p><p>Ako vaša tvrtka može osposobljavati i promovirati menadžere koji rade ovih 10 stvari, izgradit ćete povjerenje i nadahnuti svoje ljude da postanu najbolje verzije sebe.</p><p>Oni će slijediti, ne zato što moraju već zato što to žele, piše <a href="https://www.businessinsider.com/the-best-bosses-do-these-things-according-to-google-2019-6#10-is-a-strong-decision-maker-10" target="_blank">Business Insider.</a></p>