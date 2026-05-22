Preminuo Carlo Petrini, osnivač pokreta Slow Food koji je promijenio svijet gastronomije

Carlo Petrini, talijanski vizionar i osnivač međunarodnog pokreta Slow Food, koji je iz korijena promijenio globalni pogled na proizvodnju i konzumaciju hrane, preminuo je u 76. godini. Njegova organizacija potvrdila je da je umro u četvrtak navečer u svom domu u gradu Bra, u rodnoj regiji Pijemont na sjeverozapadu Italije. Petrini, koji se borio s rakom prostate, ostavio je nasljeđe koje nadilazi kulinarstvo i dotiče se ekologije, politike i društvene pravde.

Od prosvjeda do globalne filozofije

Njegov put započeo je 1986. godine, legendarnim prosvjedom protiv otvaranja prvog McDonald'sova restorana u Italiji, u blizini povijesnih Španjolskih stuba u Rimu. Taj čin otpora postao je iskra iz koje se rodio pokret. Kao bivši politički aktivist ljevice, Petrini je od 1977. pisao o hrani i vinu za talijanske dnevnike il manifesto i l'Unità. Iz temelja koje je postavio s udrugom Arcigola, tri godine nakon prosvjeda u Rimu, u Parizu je 1989. službeno osnovao pokret Slow Food. Ironično, godinama kasnije prisjetio se susreta s direktorom McDonald'sa za Italiju.

Foto: SLOW FOOD/REUTERS

​- Jednom u avionu prišao mi je čovjek i rekao: 'Ja sam vaš neprijatelj. Odgovoran sam za sve McDonald's restorane u Italiji.' Odgovorio sam mu da sam mu zapravo zahvalan, jer bez njih ne bi bilo ni Slow Fooda - ispričao je Petrini za novine Corriere della Sera.

'Dobra, čista i pravedna' hrana za sve

Foto: SLOW FOOD/REUTERS

Petrinijeva vizija nije bila samo puki otpor brzoj hrani. Utemeljio ju je na jednostavnoj, ali moćnoj filozofiji "dobre, čiste i pravedne hrane za sve". "Dobra" se odnosi na kvalitetan i ukusan proizvod, "čista" na proizvodnju koja ne šteti okolišu, a "pravedna" na poštene uvjete i cijene za proizvođače. Pokret je pod njegovim vodstvom prerastao u globalnu mrežu prisutnu u više od 160 zemalja. Njegov rad doveo je do osnivanja Sveučilišta gastronomskih znanosti u Pollenzu 2004., prve takve ustanove na svijetu, te globalne mreže proizvođača Terra Madre. Uspostavio je i "Arku okusa" (međunarodni katalog), projekt za spas ugroženih autohtonih namirnica i tradicionalnih praksi.

- Najvažniji posao koji je Slow Food napravio jest vraćanje koncepta gastronomije u njegov holistički, multidisciplinarni oblik. Ideja gastronomije kao pukih recepata i Michelinovih zvjezdica vrlo je ograničena - izjavio je Petrini u intervjuu za AFP 2016. godine.

Vizionar koji je ostavio neizbrisiv trag

Foto: Jens Kalaene/DPA

Petrini je bio karizmatičan govornik i plodan pisac, a o poljoprivredi i hrani govorio je kao o ključnim kulturnim i političkim pitanjima. Njegov utjecaj prepoznali su mnogi, a talijanski predsjednik Sergio Mattarella izjavio je kako "odlazak Carla Petrinija ostavlja ogromnu prazninu, ne samo u svijetu enogastronomije, već i u društvu u cjelini, i to ne samo u Italiji". Tijekom života primio je brojna priznanja; časopis Time proglasio ga je 2004. jednim od heroja godine, a Ujedinjeni narodi dodijelili su mu 2013. nagradu "Champions of the Earth" za životno djelo. Organizacija se oprostila od osnivača riječima da je bio "vizionar koji je udahnuo život globalnom pokretu, povezujući zajednice, poljoprivrednike, obrtnike, kuhare i aktiviste diljem svijeta".

Prijateljstvo s kraljem i papom

Foto: Chris Jackson

Iako nikada nije zasnovao vlastitu obitelj, bio je iznimno vezan za sestru Chiaru, a na pitanje o obitelji odgovorio je: "Osjećam se dijelom jedne veće obitelji". U tu širu obitelj ubrajao je i neke od najutjecajnijih ljudi svijeta. Bio je osobni prijatelj britanskog kralja Charlesa, dugogodišnjeg zagovornika organske poljoprivrede, te pokojnog pape Franje, čija je obitelj također potjecala iz Pijemonta. Iako se deklarirao kao agnostik, Petrini se divio papinoj ekološkoj enciklici "Laudato Si'" te mu je svake godine za Božić slao 'tajarin', tradicionalnu tjesteninu s jajima iz svog kraja.

*uz korištenje AI-ja