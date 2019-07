Prepolovio se, imao je 226 kg: 'Dokaz sam da je sve moguće'

Mladić koji je dotjerao vagu na 226 kilograma i odustao od školovanja jer se bojao da neće moći hodati po kampusu ili sjesti u studentsku klupu gotovo je prepolovio težinu nakon što su ga kilogrami gotovo ubili. John Arpino (25), iz Queensa u New Yorku, udebljao se zbog lijekova koje je morao piti zato što su mu još u djetinjstvu dijagnosticirane teška astma i alergija.

U dobi od dvije godine liječnici su ga stavili na steroidni lijek za astmu, koji je uzimao do 18 godine, dobivajući cijelo vrijeme na težini. No, tome je svakako pridonijela i ljubav prema junk foodu, priznaje John.

Njegov omiljeni obrok sastojao se od dva sendviča od pečene govedine sa sirom, pomfritom, prženim lukom i kukuruznim popečcima, no kad je 2015. doživio napad astme tijekom kojega je gotovo izgubio život, prepao se i odlučio promijeniti način života. Odlučio je izbaciti junk hranu i počeo ici u teretanu i s vremenom došao do 114 kilograma.

- Od rane dobi do završetka srednje škole vršnjaci su me maltretirali. Nisam mogao hodati po školi, niti se popeti na drugi kat zbog svoje težine i morao sam imati vlastiti kljuc od školskog lifta. A za vrijeme sata tjelesnog odgoja pisao sam referate, priča mladić. Kaže kako je mrzio svoj život i ono što je postao.

- Mrzio sam svoj odraz u ogledalu, to da se ne mogu uvuci u odjeću koju su nosila druga djeca, imao sam vrlo nisko samopouzdanje i povjerenje, dodaje. Kad je završio srednju, nije otišao na koledž.

No, kad je 2015. doživio da ga bolničari moraju oživljavati nakon napada astme, a nisu mu mogli dati adrenalin, znao je da nešto mora promijeniti.

- Bio sam kod kuće zbog prehlade, pa sam namazao prda pastom koja mi je trebala olakšati disanje. No, zbog mirisa paste javio se napadaj astme i stisnuli su mi se dišni putevi. Nisam mogao udahnuti, osjećao sam se kao da cijeli svijet leži na mojim prsima. Nisam mogao govoriti, znoj mi je počeo teci u potocima i jedva sam povikao roditeljima da pozovu Hitnu pomoć, priča John. Prisjeća se kako je bio kao skamenjen i uvjeren da ce umrijeti u dobi od 22 godine.

- Sjećam se da sam gledao na sat iznad vrata ambulante i molio se Bogu i mojoj baki koja je nedavno preminula za još jednu priliku za život. Znao sam da sam zabrljao, kaže. Kada se kasnije probudio u bolnici, zakleo se da ce promijeniti svoj život i skinuti kilograme.

Kad se oporavio, počeo je odlaziti u teretanu šest dana u tjednu i uspio je sam izgubiti oko 36 kilograma, no kako je nakon napada opet počeo piti steroide, to ga je ograničavalo. U studenom 2016. donio je odluku o operaciji želuca, odnosno ugradnji premosnice. To mu je pomoglo da dođe na 114 kilograma te do toga da u struku ima oko 96 centimetara.

- Danas sam potpuno drugi čovjek, volim život. I moje zdravlje se jako popravilo, više nemam visoki krvni tlak ili apneju tijekom spavanja, a astma gotovo kao da je prošla, kaže. Čak je počeo raditi i na dječakom snu da postane profesionalni hrvač, te je nastupio u nekoliko mečeva, što naziva najvećim uzbuđenjem svog života.

Fotografije svoje transformacije dijeli i na Instagramu, gdje ima oko 17.000 sljedbenika.

- Prije toga nisam bio ljubitelj Instagramove zajednice za gubitak težine, mislio sam da je to gomila ljudi koji su pokazivali fotografije do kojih ja nikad neću doći. Nisam sam otvorio stranicu, to je za mene učinio moj prijatelj i rekao mi da je koristim kao alat koji ce mi pomoći, odnosno kao svojevrsni dnevnik uspjeha, kaže.

Dodaje kako se danas osjeća predivno kad vidi da može nadahnuti i druge na promjene, jer zna da je i njemu, kad bio bio u lošim fazama, trebalo da mu netko pokaže da su promjene moguće, ispričao je John za Daily Mail.

- Moj glavni cilj u životu danas je pokazati svima da 'nemoguće' ne postoji, te da uistinu možete ostvariti sve što želite, zaključuje John.