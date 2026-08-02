Ako vam se dešava da nakon obroka osjetite iznenadno peckanje u grudima ili imate poteškoća sa gutanjem hrane, to može ukazivati na želučanu kilu. No, ona ne mora biti problem ako se rano prepozna.
Prepoznajte 10 simptoma želučane kile koji se često zamijenjuju za simptome stresa
Želučana kila pogađ milijune ljudi, posebno nakon 50. godine, kada dijafragma oslabi. Dio želuca tada viri kroz hijatalni otvor u dijafragmi što može dovesti do kroničnih problema. Iako mnogi žive sa ovim stanjem, a da toga nisu ni svesni, rana dijagnoza bi im olakšala život.
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Nažalost, ljudi su skloni pripisati simptome starosti ili stresu. Većina kila je mala i asimptomatska, dok veće mogu izazvati gastroezofagealni refluks iritacijom jednjaka. Rizik se povećava sa godinama, debljinom ili nošenjem teškog tereta. Međutim, simptomi se veoma razlikuju.
Ovo je 10 ključnih znakova na koje treba obratiti pažnju:
1. Prekomjerno podrigivanje
Često podrigivanje nakon obroka, ponekad neugodno i nekontrolirano. Zrak je zarobljen zbog položaja kile i iznenada se oslobađa. Mnogi ljudi primjećuju da se pogoršava kada legnu.
2. Regurgitacija kisele hrane ili tekućine
Neočekivano vraćanje hrane ili tekućine u jednjak i usta bez mučnine i boli. Osjetit ćete kiseli ukus u ustima, posebno kada se sagnete.
3. Česta žgaravica
Osjećaj pečenja u grudima, često nakon obroka ili noću. Nastaje kada se želučana kiselina vraća u jednjak i iritira zid. Izgleda kao da se vatra širi. Studije su pokazale jaku povezanost ovog stanja sa hijatalnom hernijom.
4. Bol ili nelagoda u grudima
Snažno stiskanje, posebno nakon obilnih obroka. Uvijek bi trebalo prvo isključiti probleme sa srcem. Drugi uzrok je prehrana.
5. Poteškoće sa gutanjem (disfagija)
Osjećaj kao da je hrana zaglavljena u grlu ili grudima. Javlja se kašalj, zagrcavanje ili gušenje tijekom jela i pića. Mehanički pritisak kile povećava problem.
6. Brz osjećaj sitosti ili nadutosti
Zadovoljstvo nakon malih porcija, ali slijedi nadutost. Želučana kila izaziva kompresiju prostora. Osećaj težine se neprestano javlja nakon obroka.
7. Simptomi se pogoršavaju kada ležite
Svi navedeni simptomi se pogoršavaju kada ležite ili se savijate. Gravitacija više ne pomaže u zadržavanju kiseline.
8. Kratak dah
Povremeni kratak dah, posebno nakon obroka. Pritisak na pluća ili dijafragmu.
9. Kronični kašalj ili promuklost
Uporni kašalj, bol u grlu ili promjene glasa. Kiselina koja ulazi u grlo iritira respiratorni trakt. Jutra su najteža i problem je izraženiji.
10. Mučnina ili povraćanje
Bol u želucu, ponekad praćen vraćanjem sadržaja želuca.
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