Prepoznajte glavobolju i naučite kako si pomoći: Bol na jednoj strani lica, oko cijele glave...

Bez obzira na to kako se javlja: munjevito i oštro, ili polako, kao podmukli pritisak, kao lagano kuckanje u predjelu sljepoočnica, 'tupi' pritisak na vrhu ili sa stražnje strane glave, ili neugodna konstantna bol koja se javlja s jedne strane glave i širi na drugu, glavobolje nam mogu pokvariti dan, umanjiti radnu sposobnost i sposobnost da se nosimo sa svakodnevnim obavezama.

Uzroci mogu biti razni, od stresa, visokog tlaka, preko nagle promjene vremena, nekih vrsta hrane, osjetljivosti na jake mirise, pa sve do ozbiljnih zdravstvenih problema, među kojima je i najava moždanog udara.

Stručnjaci pozivaju na oprez prije svega kod munjevite boli koja se javlja kao „iz vedra neba“ i postiže maksimalni intenzitet u nekoliko sekundi. Takva glavobolja može biti pokazatelj niza zdravstvenih problema, uključujući i krvarenje zbog puknuće žile u mozgu što je opasno po život. Također, ako se budite s glavoboljom svako jutro, svakako biste trebali porazgovarati s liječnikom te obaviti neke pretrage, jer jutarnja glavobolja može ukazivati na tumor na mozgu, apneju i vrlo visoki krvni tlak.

K liječniku svakako otiđite ako se uz glavobolju jave promjene vida, probave ili raspoloženja te napetost u vratu ili razdražljivost, ili ako se bol pojavi nakon udarca u glavu.

Da biste prorijedili glavobolje, ili ih ublažili kad se već jave, naučite neku tehniku opuštanja i redovito ju prakticirajte. Osigurajte si dovoljno sna, te svakodnevno izdvojite vrijeme za opuštanje. Ako radite za računalom ili dugo sjedite, uvedite u praksu kraće pauze tijekom kojih ćete se istegnuti i promijeniti položaj. Ako je potrebno otiđite na pregled vratne kralježnice ili kralježnice i zamolite fizioterapeuta da vam pokaže odgovarajuće vježbe.

Imajte na umu da i boravak u zagušljivim prostorima može izazvati glavobolju, kao i dehidracija organizma. Zato nastojte češće boraviti na svježem zraku i konzumirati dovoljnu količinu vode, čaja i prirodnih sokova. Dobar način da si pomognete je i redovita tjelovježba, s naglaskom na vježbama i tehnikama koje opuštaju, kao što su joga ili tai chi.

Donosimo pregled najčešćih vrsta glavobolje, mogućih uzroka i savjeta za prvu pomoć:

1. Bol u jednoj polovici glave

Radi se o migreni koja nije opasna, ali je neugodna za one koji pate od nje jer može trajati do 72 sata. Prepoznat ćete ju po pulsirajućoj boli umjerenog do jakog intenziteta, uz koju se mogu javiti i mučnina te preosjetljivost na buku i svjetlo. Važno je uzeti tabletu protiv bolova odmah nakon pojave prvih simptoma te mirovati u zamračenoj i tihoj sobi.

2. 'Obruč' koji steže oko glave

U pitanju je tenzijska glavobolji koja nastaje postupno, uz osjećaj kao da vam netko glavu steže obručem. Najčešće se pojavljuje zbog stresa. Možete popiti tabletu protiv bolova, no vjerojatno će tek u potpunosti popustiti tek kad malo odspavate.

3. Bol na jednoj strani lica, natečen kapak...

Radi se o tzv. Cluster glavobolji koja je jaka i traje u ciklusima od dva tjedna do mjesec dana. Bol se javlja s jedne strane glave i obično se na toj strani lica začepi nosnica ili iz nje curi, kapak natekne, oko je crveno, lice i čelo se znoji.

Ovaj oblik pet puta je češći kod muškaraca. Javlja se u određeno doba godine, s tim da se često godinama ne mora javljati. Kad zaboli, bol se javlja svaki dan u isto doba dana ili noći i traje između pola sata i tri sata. Ljudi koji pate od te vrste glavobolje kažu da im pomaže kad se kreću

4. Bol u predjelu čela

U ovom slučaju radi se o glavobolji najčešće uzrokovanoj upalom sinusa. Bol se može osjetiti i na jagodicama. Pomoći će inhalacija i tuširanje toplom vodom (zbog pare koja se udiše), a u krajnjem slučaju i kapi za nos.

5. Kod vrata i na tjemenu

Ova vrsta glavobolje javlja se zbog problema u kralježnici i vratu i može se pojaviti kod dugog sjedenja i gledanja u računalo bez promjene položaja. Tableta ne mora biti prva pomoć: Prvo se protegnite, umijte se i(li) izađite malo na svjež zrak, pa ako bol ne popusti, uzmite tabletu.

6. Bol kod sljepoočnica

Pojavljuje se kod ljudi koji imaju poremećaj čeljusnog zgloba i vodi tenzijskoj glavobolji. Osim boli u sljepoočnicama, javljaju se i bolovi uha, lica, poteškoće kod otvaranja i zatvaranja usta, a često se čuje i 'škljocanje' kad se čeljust pomiče. Dobro je posjetiti liječnika.