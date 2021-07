Ako primijetite ove znakove kod partnera, nemojte ga tek tako napustiti:

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Komičan je

Izvrstan smisao za humor može značiti da je partner vjerojatno odvažniji u krevetu jer se ne boji zabrljati. Dakle, ako vas vaš partner poziva u klub komičara ili je ljubitelj komedija, to može biti dobar znak.

- Smijeh vas opušta. Isprobavanje nove seksualne poze koju ste vidjeli na internetu, a koja jednostavno ne idu vama i vašem partneru. Može biti tragično ili urnebesno smiješno - kaže savjetnica za seksualne odnose Stella Sonnenbaum.

2. Kad kuha ne gleda u recept

Ako odbija slijediti recept i radije izmišlja to znači da je kreativan. Iako se možda njegovo eksperimentiranje neće uvijek isplatiti, ovi suptilni znakovi kreativnog uma znače da je vjerojatno i inovativan u spavaćoj sobi.

- Inovativnost može značiti da je netko otvoren za nove ideje u spavaćoj sobi i da će možda biti spreman za malo igranja uloga - kaže stručnjakinja za seks Rebecca Dakin.

3. Voli avanture

Ako je uvijek spreman na avanture, ne biste ga smjeli pustiti.

- Nove stvari stvaraju uzbuđenje - kaže Lucy.

Svaki put kad pokušamo nešto novo, mozak oslobađa dopamin, što može pojačati vaše uzbuđenje i motivaciju.

4. Voli se baviti sportom

Ako je aktivan, zauzet i angažiran vlastitim životom, to ga čini seksi partnerom. Ako jedva čekate da se vratite kući i imate privatnost to stvari može dodatno zagrijati.

5. Prvi je na plesnom podiju

Ako želite predvidjeti nečije poteze u krevetu, odvucite ih u klub.

- Kako netko pleše može biti dobar pokazatelj poteza i senzualnosti koje može unijeti u spavaću sobu - kaže Rebecca.

6. Brzo priča

Odličan seks je stvar odlične komunikacije, kaže Rebecca.

- Ako svoje želje možete podijeliti bez prosuđivanja, seks može biti uzbudljivo putovanje. I ne samo to, potražite nekoga tko dobro govori, jer postoje seksi bonusi - dodala je.

7. 'Gugla' ako nešto ne zna

Ako nešto ne znaju raditi, od posla u kući do nečega na računalu, oni će to sami saznati, a ne tražiti da to učini netko drugi. Ta ih znatiželja čini i majstorima vođenja ljubavi, piše The Sun.