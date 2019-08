Prepoznajte simptome trovanja plinom ugljikovim monoksidom

Plin ugljikov monoksid tihi je ubojica kojeg žrtve najčešće ne prepoznaju na vrijeme jer nema nikakav miris ni okus. Ipak, izloženost plinu vodi do vrlo prepoznatljivih i specifičnih simptoma i posljedica. Jedan od vodećih hrvatskih toksikologa prof. Franjo Plavšić pojasnio je djelovanje ugljikova monoksida te posljedice i načine prevencije.

- Udisanjem ugljikov monoksid ulazi u naš organizam. Odmah ulazi u krvotok i veže se na hemoglobin i protein mioglobin. Hemoglobin je u cirkulaciji, dok se mioglobin nalazi u tkivima, osobito u mišićima. Onog časa kad se veže za njih, ugljikov monoksid zauzima mjesto kisika i zbog toga prestaje prijenos kisika do organa. Kisik je nužan kako bi organi radili, a najosjetljiviji i u tim situacijama uvijek prvi na udaru je mozak. Ugljikov monoksid vodi do odumiranja stanica i tkiva mozga, ali i drugih organa - pojašnjava prof. Plavšić navodeći kako su upravo prvi simptomi povezani s poremećajima svijesti. Tako se na samom početku intoksikacije javlja gotovo neizdrživ umor i pospanost, eventualno vrtoglavica.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Bez obzira na to koliko su koncentraciju udahnuli, veliku ulogu u težini posljedica kod žrtve igra trajanje intoksikacije, odnosno vrijeme koliko su dugo udisali plin. Nakon umora i pospanosti najčešće dolazi do nesvjestice, a sve se to odvija u svega nekoliko minuta, koliko je dovoljno da mozak ostane bez kisika. U tom periodu kod nekih se ljudi, ali ne kod svih, razvija crvenilo kože.

Foto: Thinkstock

Naime, tijekom svega toga srce radi i pojačano pumpa krv, pa se zato javlja i crvenilo koje se može vidjeti na čitavom tijelu. No to je samo usputni simptom. Ljudi najčešće od ovog plina stradaju u kupaonicama. Odu se tuširati i ništa ne primijete, osjete tek da im nije dobro i u sljedećoj su minuti već bez svijesti i ne stignu reagirati - pojašnjava toksikolog.

Uz nesvjesticu počinje odumiranje tkiva. Stanična smrt je nepovratan proces, a uz mozak redom odumiru tkiva bubrega, jetre, srca i pluća. Riječ je o vitalnim organima čije otkazivanje vodi do fatalnog ishoda.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Ovisno o ukupnoj količini udahnutog plina, smrt može nastupiti vrlo brzo. Kod visokih koncentracija, to može biti u nekoliko minuta. a kod manjih koncentracija riječ je o blažem trovanju pa onda to sve skupa može trajati i duže. No bez obzira na to koliko udahnuo, kod svakog čovjeka posljedice mogu biti trajni invaliditet, oštećenja organa ili smrt - istaknuo je prof. Plavšić. Opasni plin dostupan je u većini domova jer nastaje kao produkt u procesu izgaranja.

- To znači da dolazi iz ispušne cijevi automobila, imamo ga u kuhinji ako kuhamo na plinski štednjak, dolazi iz peći ako imamo peć na kruta goriva, iz kamina, iz izgaranja naftnih derivata, pa čak i u šumskim požarima ili požarima objekata. Tom su plinu najizloženiji vatrogasci koji sudjeluju u gašenju takvih objekata. Znate one fotografije na kojima vidite kako spavaju na asfaltu nakon gašenja požara? Ne bi spavali na podu da nisu udahnuli ugljikov monoksid. Imali su blago otrovanje - pojašnjava on. U slučaju da posumnjate kako se netko otrovao ugljikovim monoksidom, toksikolog ističe da trebate misliti i na svoju dobrobit te najprije provjetriti prostoriju kako i sami ne biste stradali.

Foto: Dreamstime

- Imali smo brojne slučajeve u kojima se čovjek otrovao i srušio se na radnom mjestu, a kad mu je kolega pritrčao u pomoć, i sam je pao pored njega. Jako je važno otvoriti vrata i prozore i ne izlagati se plinu. Žrtvu treba što prije izvući na svjež zrak, najbolje na ulicu ili u dvorište. A zatim, jedino što možete učiniti je pozvati Hitnu pomoć - kazao je prof. Plavšić. Dodao je kako ni liječnici nemaju previše mogućnosti liječenja kod takvih trovanja, nego moraju unesrećenom davati kisik kako bi se što prije vratila opskrba kisika prema organima, a zatim sanirati nastalu štetu na oštećenim tkivima.

Foto: Thinkstock

- Zato još u kolima Hitne unesrećenom daju kisik, a to je terapija koju će nastaviti u bolnici. U nekim slučajevima preporučuju barokomoru, ali to nije za pacijente kojima su počeli otkazivati drugi organi osim mozga. Imaju na raspolaganju i hemodijalizu, a rijetki liječnici će posegnuti za antidotom, natrijevim nitritom. Naime, taj spoj stvara druge probleme i oštećenja tkiva, a većina liječnika nije uvjerena da daje bitne rezultate u saniranju simptoma trovanja te da je učinkovit - istaknuo je Plavšić.

Prevencija je najbolji lijek za sve, pa tako i za spriječavanje mogućnosti trovanja. Danas se u trgovinama mogu jeftino kupiti detektori monoksida čijim postavljanjem u kućanstvu možete na vrijeme alarmirati ukućane. Dodatno, u zimskim mjesecima i u sezoni grijanja vrlo je važno redovito čistiti dimnjake te paziti na ispravnost peći i drugih uređaja za grijanje. Kod plinskih instalacija, osobito kod kupaonskih bojlera, od životne su važnosti redoviti servisi ovlaštenih servisera. Prostorije treba redovito provjetravati te paziti da pri pojavi prvih simptoma odmah izađete na otvoreno.