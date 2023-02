Prestanite poricati: 10 znakova da ga trebate ostaviti što prije

Biti u vezi je zabavno, pogotovo na početku. Čini se kao da hodate s najslađim tipom kojeg ste ikad vidjeli, ne možete vjerovati da izlazi s vama..., i čini se da je sve sjajno i novo, čak i one stvari koje ste prije mrzili. Doima se zabavan i pametan, i stvarno mislite da biste ga mogli voljeti. Ali onda nastupa stvarnost.

Počinje te tjerati od sebe kako bi se družio sa svojim prijateljima, nije tako drag i duhovit kao što je bio na početku, a vi počinjete misliti da to možda nije osoba s kojim biste željeli provesti ostatak života.

Evo 10 nepobitnih znakova da ga trebate ostaviti - što prije, to bolje.

1. Ne vidite budućnost s njim

Ono što on želi za svoju budućnost i ono što vi želite za sebe nije isto. Oboje rastete i želite ići u različitim smjerovima. On vas slatko nagovara da napravite kompromis sa svojim ciljevima kako biste se uskladili s njim, ali osjećate da to nije prava stvar. I bolje vam je da ne dajete prednost nečijim snovima nad svojima.

2. Osjećate se usamljeno u vezi

Osjećate se zarobljeno kad god ste pored njega. Kao da više ne znate tko ste jer on stalno traži da se promijenite, za njega. Mnogo puta se ne osjećate shvaćenom, cijenjenom ili prihvaćenom. Svaki put kad pogledate u njegovom smjeru, on ne gleda, i više nemate osjećaj romantičnog uzbuđenja.

3. U posljednje vrijeme plačete zbog njega

On je razlog zašto ne možete mirno spavati noću, zašto vam je um obuzet tolikim sumnjama i zašto ste veći dio dana pod stresom. Pokušavate mu se otvoriti i biti iskreni o svojim emocijama, ali on vas optužuje da ste previše dramatični. Kaže vam da se 'samo opustite' i izbjegavate pretvaranje malih problema u veliku stvar. Nije ga briga za činjenicu da ste tako shrvani i slomljeni iznutra.

4. Često se svađate

Mnogo puta se iznervirate jedno na drugo. Upirete prstom jedno u drugo kada nešto krene po zlu u vezi. Nitko se više ne želi ispričavati. Nitko ne voli gubiti u svađi. Njegov ponos je veći od njegove ljubavi prema vama. I više se ne boji izreći bolne riječi pred vama.

5. Lako postajete sumnjičavi

Ne želite zapravo biti paranoični, ali na neki način dobivate vibru da postoji nešto što skriva od vas. Možete osjetiti da počinje biti oprezan kada razgovara s vama. Provodi više vremena na telefonu svaki put kad ste zajedno, a iznenadili ste se kada ste saznali da je promijenio lozinku telefona. Suočite se s njim oko toga, ali on nastavlja izbjegavati metak.

6. Nedostaje vam biti samac

Odjednom žudite za slobodom i nedostaje vam da budete sami. Pitate se je li ostati samac bolje od dijeljenja svijeta s nekim drugim. Prisjećate se trenutaka kada ste imali toliko vremena za sebe, kada ste mogli raditi sve što ste poželjeli bez traženja dopuštenja i kada ste se smjeli družiti sa svima. Nedostaje vam dio života kada niste bili posvećeni vezi, a nekako se nadate da ćete ga vratiti.

7. Počinjete primjećivati zastoj u razgovorima s njim

Više ne razgovarate jedno s drugim o važnim stvarima. Imate tužan osjećaj da vam postaje stranac. On zijeva kad ste usred priče o svom tjednu. A ponekad primijetite i nedostatak interesa za vaše mišljenje o određenoj temi koja vam toliko znači.

8. Uhvatili ste ga kako gleda sliku bivše

Pokušavate se uvjeriti da je možda samo slučajno otvorio fotografiju svoje bivše. Ali pitate se zašto mu je izraz lica bio blag dok je zurio u to. Naslućujete da možda još uvijek gaji osjećaje prema njoj. Možda mu se baš i ne sviđate toliko. I možda je vrijeme da prekinete vezu s njim, donosi YourTango.

9. Vaši prijatelji ga ne vole

Niste tip koji prati sve što vam prijatelji predlože, ali kada ste uvidjeli da je većina njihovih negativnih zapažanja o dečku s kojim izlazite točna - počinjete uzimati u obzir njihove savjete. Ponekad oni koji su vam bliski znaju što je u konačnici najbolje za vas. I nema štete u tome da ponekad saslušate i uvažite njihove misli i mišljenja.

10. Niste više uzbuđeni što ga vidite

Srce vam ne kuca jače kad vidite da vam se približava. Njegov osmijeh ne izaziva leptiriće u trbuhu. I nikakva njegova romantična gesta ne može promijeniti činjenicu da niste više zaljubljeni u njega. Posebni osjećaji prema njemu su izblijedili i on više nije razlog vaše sreće.

Prekid će boljeti, ali ako budete iskreni o svojim emocijama, oboje ćete se spasiti od još veće boli.

