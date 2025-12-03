Priča o kruhu, ljubavi i obitelji: Zalogaj koji hrani i tijelo i dušu

Iris i Branimir Komesar već deset godina peku prirodan kruh, na način kako se on radio u davnim vremenima. Taj kruh je posebna priča jer se spravlja i do 24 sata, ne sadrži konzervanse ni aditive, a može potrajati gotovo tjedan dana. Ovo je priča o njihovoj ljubavi prema hrani, obitelji i poslu koji su zajedno izgradili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Domaći proizvodi, hrana i drugi gušti privlače mnoge: 'Kruh mi je kao duša i svi ga žele kupiti' | Video: 24sata/pixsell

Ljubav koja je došla kroz želudac

- Godinama prije nego što smo suprug i ja prohodali, Branimir je pripremao predivan kruh, seitan i tofu. Dok sam kao menadžerica radila po cijele dane, redovito sam naručivala zdrave košarice od lokalnih ekoloških proizvođača, pa tako i njegov kruh - prisjeća se Iris.

Foto: Privatni album

Od tada je prošlo tridesetak godina, a Branimir je sve te godine strpljivo dorađivao svoj recept, zadržavajući uvijek istu bazu - recepturu naših prabaka koje su kruh pekle svojim najmilijima, prije 500 i više godina.

Kvalitetno hrvatsko integralno brašno, voda i sol koji prirodno fermentiraju osnova su njihovog izvornog kruha. Ne koriste aditive, smjese ni ocat, pa tijesto zrije i do 24 sata.

- Oduvijek smo gledali da nabavljamo brašno od malih domaćih proizvođača kako bi kupac dobio vrhunski proizvod – kaže Iris. Ono što sami jedemo koristimo za spravljanje proizvoda koje nudimo drugima.

Foto: Privatni album

Da je kruh zaista identičan onome iz davnina, svjedoče kupci s više životnog iskustva koji kad ga kušaju kroz nostalgičan uzdah i sa sjetom kažu: „Ovakav je kruh radila moja baka.“ Takvi komentari Iris uvijek izmame osmijeh na lice.

Obitelj Komesar ponosna je na to što jedina u Hrvatskoj, koliko im je poznato, proizvode čisti kukuruzni kruh, s kukuruznim kvasom. U ponudi imaju još i 100 posto raženi, miješani heljdin, te poznati Kayu polubijeli kruh sa ili bez sjemenki. Njihov najnoviji proizvod – Heljdini Kreksići – zdrava su grickalica koju, kažu, vole sve generacije „od 2 do 102 godine“.

Foto: Privatni album

- Važno nam je da mlađe generacije osjete prave, prirodne okuse i da majke ekološki ne tretiranu hranu hrvatskih proizvođača mogu dati svojoj djeci. Često sama sebi kažem, ako mi ne budemo proizvodili ovakvu hranu, mladi ju nikad neće imati priliku probati - kaže Iris.

Kako je menadžerica postala obrtnica

Iris je magistrirala ekonomiju i više od petnaest godina bila u "managerskim vodama". Za taj period života ima samo riječi hvale, međutim kad je rodila sinove Jakova i Emanuela to joj je „otvorilo oči“.

Foto: Privatni album

- Radila sam često od 8 do 20 sati, nisam imala pomoć baka i djedova, a željela sam biti prisutna prvo za našu djecu, a onda i za nas međusobno.

Najveći izazov bila je odluka da napusti korporativni svijet i pokrene nešto svoje. Veliki kolektiv zamijenila je malim obrtom, u kojem joj je glavni i jedini kolega postao suprug Branimir, s kojim od samih početaka dijeli sve obaveze, a funkcioniraju kao savršen tim.

- Obično je suprug u proizvodnji navečer ili rano ujutro, ja preuzimam kuhanje ujutro; ako sam na dostavama, on kuha ručak, a popodne rješavam papirologiju. Nemamo klasičan radni dan - organiziramo ga prema potrebama. Nekome ovakav sustav ne odgovara, ali meni je spoznaja da sama organiziram svoje vrijeme i da svaki dan imam zdrav, domaći obrok s obitelji - ispunjenje sna.

Foto: Privatni album

Snaga obitelji i zajedničkog stola

Ono što jedemo to i jesmo, smatra Iris. Zato je jako važno da se s punom pažnjom posvetimo kuhanju jer jedino na taj način hrana nam daje svoj maksimum.

- Za moju obitelj hrana je jako važna spona. Zašto danas imamo toliko obitelji koje nisu skupa, nesretnih supružnika i djece? Veliki uzrok tome leži u činjenici da se obitelji rijetko okupljaju oko stola. A hrana je energija, ako ju pripremamo s ljubavlju, tu ljubav dajemo svojoj djeci, supružniku i sebi samima - smatra Iris.

Dodaje da se to kroz povijest potvrđivalo:

- Kao roditelji imamo obavezu usaditi navike koje čine dobro i nama i djeci. Osjećaj zajedništva, razgovora, topline, sve to utječe na emocije i psihu. Zato smo htjeli barem dio te ljubavi prenijeti i našim kupcima kroz proizvode visoke kvalitete.

Iako svojim najvećim uspjehom smatra proizvodnju izvornih i kvalitetnih proizvoda, treba istaknuti kako je Iris nedavno položila majstorski ispit u Obrtničkoj komori Zagreb.

Foto: Privatni album

- Dugo sam o tome razmišljala. Za obrtnika je poželjno da ima diplomu obrta kojim se bavi, a htjela sam i naučiti kako se radi kvasni kruh, jer ga prije toga nikad nisam radila. Željela sam upoznati i klasično pekarstvo, ali moram priznati - i dalje ostajem vjerna sourdough kruhu - kruhu od prirodnog fermentiranog tijesta.

Danas ljudi sve više cijene kvalitetne, domaće namirnice pa im popularnost, usprkos nedovoljnoj prisutnosti na društvenim mrežama kontinuirano raste. Ozbiljno razmišljaju o proširenju asortmana, ali i zapošljavanju radnika koji bi preuzeli dio obveza kako bi se oni mogli posvetiti novim proizvodima.

U vremenu kad sve „mora“ biti sad i odmah, obrti koji crpe snagu iz tradicionalnih vrijednosti, kao što je Irisin i Branimirov, vraćaju nas u prirodnu ravnotežu. Zato je posao koji rade nužnost i potreba, smatra Iris, a poželjno je da ih je što više, pa svima koji razmišljaju o pokretanju sličnog pothvata poručuje:

- Krenite. Najgore što se može dogoditi jest da ne uspijete, zatvorite obrt i zaposlite se kod nekog drugog. Ali prije svega uvijek se zapitajte: a što ako uspijem?