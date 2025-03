Prijateljice počele koristiti lijek za mršavljenje u isto vrijeme, ubrzo su se šokirale...

Kada su AnnaLee Canario (32) i Dacia Benjamin (40) iz Virginije odlučile istovremeno započeti terapiju lijekovima za mršavljenje, mislile su da će to biti iskustvo koje će dijeliti. No kako su otkrile za Daily Mail, njihova se iskustva potpuno razlikuju – od nuspojava do same brzine gubitka kilograma.

AnnaLee je u prosincu 2022. počela uzimati Mounjaro (tirzepatid), dok je Dacia šest mjeseci kasnije dobila recept za semaglutid, aktivni sastojak lijekova Wegovy i Ozempic. Iako oba lijeka pripadaju skupini GLP-1 agonista, koji reguliraju šećer u krvi, probavu i apetit, istraživanja sugeriraju da je tirzepatid nešto učinkovitiji, jer djeluje na dva hormona umjesto na jedan.

Dacia je brže gubila kilograme, ali s puno težim nuspojavama

Unatoč tome, Dacia je brže gubila na težini, ali je imala teže nuspojave. I tirzepatid i semaglutid mogu izazvati mučninu, povraćanje i proljev, no Dacia opisuje kako su joj mučnina i bolovi u želucu bili "paralizirajući".

- Moje nuspojave su bile prilično teške, neću lagati. Imala sam stalne mučnine i zatvor, ali mislim da smo moj liječnički tim i ja napokon pronašli odgovarajuću dozu i sada mi je puno bolje. Primijetila sam da AnnaLee nije imala ni približno toliko problema kao ja - rekla je.

Zdravstveni razlozi potaknuli su ih na promjenu

Dacia je motivaciju pronašla nakon zastrašujuće situacije u kojoj joj je dvogodišnja kći pobjegla u prometnu ulicu.

- Bila sam previše izvan forme da potrčim za njom - priznala je. Srećom, nepoznati prolaznik uspio ju je zaustaviti prije nego što je došlo do tragedije, ali to je bio trenutak buđenja.

Slično tome, AnnaLee je željela biti zdravija zbog svoje djece, ali i zbog svoje ljubavi prema putovanjima.

- Nemogućnost da nešto napravimo ili da se udobno smjestimo u avionu je obeshrabrujuća - rekla je.

Zajedno su izgubile gotovo 40% svoje tjelesne mase

Na početku svoje transformacije, AnnaLee je težila 132 kg, a Dacia 100 kg. Zahvaljujući lijekovima, obje su izgubile gotovo 40% svoje težine – AnnaLee sada ima 83 kg, a Dacia 63 kg.

Obje su istaknule da im je zajednički izazov pomogao da ostanu usmjerene na cilj te se nadaju da će njihova priča potaknuti i druge prijatelje da učine isto.

- Dacia me motivira da budem bolja i ne dopušta mi da se zadovoljim osrednjim rezultatima. Gura me naprijed, ali s puno suosjećanja - rekla je AnnaLee.

Dacia također ističe da joj je prijateljstvo s AnnaLee olakšalo cijeli proces.

- Naša povezanost bila je moj najveći motivator. Dijelile smo stvari koje možda ne bih s nikim drugim podijelila. To mi je pokazalo da u ovom GLP-1 svijetu nismo same, iako može biti teško - rekla je.

Fokus sada stavljaju na snagu i zdravlje

Nakon postizanja ciljanih težina, sada se fokusiraju na izgradnju snage i opće dobrostanje.

AnnaLee je također prestala konzumirati alkohol jer je primijetila da joj on pogoršava nuspojave. Znanstvena istraživanja sugeriraju da lijekovi za mršavljenje mogu smanjiti kompulzivna ponašanja, uključujući sklonost alkoholu, jer utječu na moždani sustav nagrađivanja koji regulira dopamin.