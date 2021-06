Saharska prašina je razlog povišenih koncentracija lebdećih čestica (PM) na postajama za kvalitetu zraka diljem Europe pa tako i Hrvatske, javlja DHMZ na Twitteru.

- To znači da se u zraku podigla koncentracija lebdećih čestica, ali ne zbog lokalnog utjecaja, nego zato jer južnim strujanjima zraka dolazi prašina iz saharskog područja. Lebdećih čestica (PM) ima raznih promjera, ali u državnoj mreži mjerimo uglavnom one od 2.5 mikrometra (PM2.5), od 10 mikrometara (PM10), a na nekim postajama i od 1 mikrometar (PM1), a to su sve zapravo promjeri tih čestica u zraku. Ima i većih i manjih promjera čestica u zraku, ali općenito se mjere samo navedene veličine - rekla nam je Jadranka Škevin Sović iz DHMZ-a.

U Zagrebu su tako danas na mjernoj postaji u Dugavama izmjerene vrijednosti (koncentracija onečišćujućih tvari µg/m3) PM10 82,31, te PM2.5 26,43, što znači da je kvaliteta zraka loša. U Sisku je izmjerena vrijednost PM10 75,29, što je također loše, a gotovo jednake vrijednosti bilježe se i u Rijeci, na Plitvičkim jezerima, u Koprivnici, Slavonskom Brodu te u Osijeku.

- Slična situacija se događa manje-više svake godine, ali ako izloženost nije dugotrajna, što ovdje nije slučaj, opasnost za zdravlje je minimalna - rekao nam je Pavle Jeličić iz HZJZ-a te je dodao da je veća opasnost za zdravlje od boravka na otvorenom zbog toplinskog vala, pogotovo kod rizičnih skupina, poput starijeg stanovništva i djece.

Efekt 'sivila' zbog saharske prašine će se možda najbolje vidjeti na moru gdje će, unatoč sunčanom vremenu, izostati uobičajeno idilično plavetnilo.

Mutna atmosfera i smanjena vidljivost nastavit će se i sljedećih nekoliko dana zbog povećanog prijenosa saharskog pijeska iz Afrike.

Mjerne postaje u Hrvatskoj najlošiji zrak bilježe na Plitvičkim jezerima, u Zagrebu, Sisku, Koprivnici, Slavonskom Brodu i Osijeku. Na cijeloj obali kvaliteta zraka je dobra i prihvatljiva.