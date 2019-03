Pripreme za ljeto: Najlaše ćete izgubiti kile uz 'MyNetDiary'

Postoje stotine, ako ne i tisuće dijeta - keto, redukcijska, alkalna - i sve one ograničavaju ono što jedete na ovaj ili onaj način. No što ako postoji još jedan način da smršavite? I to onaj koji ne uključuje drastično srezavanje ugljikohidrata ili ketozu.

Tu u igru dolazi MyNetDiary - besplatna internetska stranica i mobilna aplikacija koja služi kao dnevnik koji vam pomaže pratiti što jedete i koliko vježbate. Prema internetskoj stranici programa, MyNetDiary ima bazu podataka s više od 941.000 namirnica za praćenje kalorija.

Aplikacija ima i zajednicu koja će vam pružiti podršku i motivaciju kako bi vam pomogli da dođete do cilja. Forum zajednice regulira registrirani dijetetičar koji pruža dodatnu podršku.

Osim kalorija, program broji i 36 hranjivih tvari (kao što su natrij, zasićene masti, kalcij i slično).

- Upisivanje hrane je jedan od najučinkovitijih alata koji se koristi za kontrolu težine, a dnevnik hrane može udvostručiti gubitak. Razlog tome je što je praćenje kalorija ključ za gubitak težine uz pretpostavku da iskreno i točno unosite podatke - kaže Jacqueline Gomes Sgherza. Foto: 24sata

U istraživanju, objavljenom u American Journal of Preventive Medicine, MyNetDiary je od 30 različitih mobilnih aplikacija za mršavljenje proglašen kao najbolja.

- Aplikacija je savršena za nekoga kome je ideja praćenja hrane nove. Doista ne postoji razlog da se ne prijavite. Ipak, morate imati na umu jednu stvar: trebate biti iskreni o svojoj razini aktivnosti i unosu hrane. Sustav će odrediti koliko kalorija trebate unositi dnevno s obzirom na vašu dob, spol, visinu i aktivnost - kaže Gomes.

Upozorava da ne varate jer ako postavite aktivnost na visoku razinu, preporuka dnevnog unosa kalorija može biti previsoka i nećete se nalaziti u kalorijskom deficitu potrebnom za gubitak težine. Također morate obratiti pozornost na detalje.

- Morate pregledati sve opcije za 'piletinu', na primjer, kako biste bili sigurni da ste odabrali najbliže onome što ste jeli. To znači da odaberete pileća prsa umjesto opće piletine - napominje Gomes.

Također preporučuje i da kupite digitalnu vagu za mjerenje hrane. Tako ćete dobiti ideju što stvarno znači 150 grama piletine pa ćete točnije unositi podatke, piše Women's Health.

