Priroda ima ljekovitu moć: 'Pomaže kod liječenja traume'

Jedan od načina za liječenje traume je i kroz interakciju s prirodom. Priroda ima neizmjerna ljekovita svojstva za naše tijelo i um, a psihijatar James S. Gordon svim srcem vjeruje u ljekovitu moć prirode. U svojoj knjizi 'The Transformation: Discovering Wholeness and Healing After Trauma' on govori o tome zašto je interakcija s prirodom sastavni dio liječenja traume.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istraživači širom svijeta istraživali su, kaže Gordon, različite načine na koje se možemo povezati s prirodom i darovima koje ona donosi u naš mentalni i emocionalni život i zdravlje. Na primjer, otkrili su da ljudi koji gledaju prizore seoskih scena se brže oporavljaju od stresa i otporniji su od onih koji gledaju filmove s urbanim sredinama. Žene koje se bore s traumom nakon operacije dojke bolje se osjećaju kada se nalaze u prirodi. Depresivni ljudi koji šetaju prirodom bolje su raspoloženi od onih ljudi koji hodaju gradskim ulicama.

Dr. Gregory Bratman i njegovi kolege sa Stanforda tvrde da se kod stanovnika grada koji šetaju prirodom samo 90 minuta smanjuje aktivnost u subgenualnom prefrontalnom korteksu, području mozga koji je povezan s negativnim mislima, ponavljajućim i neproduktivnim kruženjem negativnih misli o životu i nama samima. To je ona vrsta nedjelotvorne mentalne aktivnosti koja ometa mozak traumatiziranih i depresivnih ljudi.

Istraživanje koje je provedeno u Engleskoj je pokazalo da ljudi koji žive na farmama, poljima i livadama imaju manje stresa, da su manje depresivni i da žive duže od ljudi koji ne žive u prirodi.

U Japanu je istraživanje o Shinrin-youku, pojmu koji znači boravak i uživanje u šumskom ambijentu ili 'šumska kupka', pokazalo terapeutsku moć hodanja šumom, uživanja u znamenitostima i disanja na zraku okruženim lišćem i korama s ljekovitim svojstvima.

Provedite vrijeme u prirodi

Sada kada znamo da priroda doista pomaže u liječenju, ne smijemo je zaboraviti. Oni ljudi koji žive u stanovima u ulicama bez drveća i zelenila moraju uložiti više energije i truda da vide i namirišu prirodni svijet i da se prilagode prirodnom ritmu, ali to je vrijedno truda. Odvojite vrijeme i provedite što više slobodnog vremena u prirodi - jedan sat, jedno poslijepodne, jedan dan, jedan vikend ili duže, kako bi se izliječili, obnovili i upoznali prirodu.

Foto: Dreamstime

I 20-minutna šetnja prirodom utjecat će na vaše raspoloženje. Ako ne živite blizu neke šume, otiđite u neki park. Čak i malo zelenila može pomoći u podizanju raspoloženja. U prirodi ćete osjetiti kako teret koji nosite polako nestaje, kako vas priroda opušta i kako se hormon stresa smanjuje. Dok dišemo polako i duboko, možemo osjetiti povezanost unutarnjeg i vanjskog svijeta.

A, veze između prirode i nas je intimna i univerzalna : stabla pružaju kisik koji udišemo, a ugljični dioksid koji izdišemo zauzvrat hrani stabla, prenosi MindBodyGreen.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: