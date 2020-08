Prirodni recepti za olakšavanje žgaravice: Što pomaže, a što ne

Jedenje u žurbi i gutanje hrane bez dovoljno žvakanja jedan je od glavnih pokretača žgaravice. Tablete su samo trenutno rješenje, a prije nego posegnete za njima iskušajte najbolje prirodne lijekove

<p>Žgaravica je čest problem koji povremeno pogađa oko 65 posto odraslih, a najčešće starije ljude i trudnice. Studije pokazuju određenu genetsku sklonost žgaravici, no povećanju broja oboljelih pridonose moderne životne navike. Nastaje zbog podizanja želučane kiseline, koji rezultira osjećajem pečenja i žarenja u želucu te gornjem dijelu prsa.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>Hrana "usput" je najgora</h2><p>Jedenje u žurbi i gutanje hrane bez dovoljno žvakanja jedan je od glavnih pokretača žgaravice. Liječnici objašnjavaju da se tako želudac zatrpava hranom prije nego što krene s otpuštanjem "sokova" potrebnih za dobru probavu. Staro pravilo od žvakanja svakog zalogaj barem 20, a idealno bi 40 puta, odlična je prevencija žgaravice.</p><h2>Smanjite količinu</h2><p>Prve mjere koje trebate poduzeti kod liječenja žgaravice nije izbjegavanje određene vrste hrane, već ukupno smanjenje njene količine, savjetuju liječnici. Tako prevelike porcije udvostručuju rizik nastanka žgaravice, a nutricionisti savjetuju više manjih obroka tijekom dana, umjesto tri velika.</p><h2>Gazirano i kava su neprijatelji</h2><p>Napici koji uključuju kofein, poput kave i čaja, ali i gazirani sokovi uzrokuju opuštanje ušća jednjaka tj. donjeg sfinktera, što olakšava podizanje želučane kiseline iz želuca u jednjak i tjera na podrigivanje. Kofein uzrokuje pojačano stvaranje želučane kiseline, što samo po sebi uzrokuje žgaravicu.</p><h2>Treba izbjegavati kiselu i ljutu hranu</h2><p>Kisele namirnice poput rajčica i agruma mogu uzrokovati žgaravicu, osobito ako se jedu na prazan želudac. Ocat je također poželjno izbjegavati u salatama pa radije koristite malo limuna, kako bi se smanjilo pojačano stvaranje želučane kiseline.</p><h2>Najbolji prirodni lijekovi</h2><h2>Jabučni ocat</h2><p>Ocat je kiselina s pH-om koji iznosi oko 5, stoga može olakšavati žgaravicu snižavajući razinu pH te potaknuti probavu smanjujući pritisak. Žlicu nepasteriziranog jabučnog octa razmućenog u 2 dl vode pijuckajte tijekom obroka. Vjeruje se da ocat razrjeđuje želučanu kiselinu, olakšavajući simptome refluksa.</p><h2>Limunov sok</h2><p>Sok od limuna ima pH oko 2, po čemu je njegova kiselina snažnija od octa. Osim toga, sadrži obilje nutrijenata, osobito vitamina C. Kod žgaravice treba istisnuti jedan cijeli limun u čašu te popiti, a ako vam je ro prejako, dodajte pola dcl vode. Možete popiti oko dva limuna na dan, što bi trebalo ublažiti žgaravicu.</p><h2>Kava</h2><p>Iako kava kao napitak može pogoršati stanje žgaravice. Prema staroj narodnoj recepturi, ono što treba napraviti je u slučaju akutnog napada uzeti 3 zrna kave, dobro ih prožvakati i progutati.</p><h2>Soda bikarbona</h2><p>Neka vam ovo bude posljednje rješenje ako ništa drugo ne pomaže. Njena baza nije kisela, no pomaže u neutraliziranju kiseline želuca. Pomiješajte pola male žlice sode bikarbone s 1/4 šalice vode. Popijte te pričekajte od 5 do 7 minuta. Ako nije pomoglo, možete ponoviti postupak.</p><p>Kao saveznici u olakšavanju simptoma pomaže i uzimanje dodatka magnezija u šumećim tabletama te čaj od đumbira.u šumećim tabletama te čaj od đumbira.</p>