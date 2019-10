Pristojniji ste prema strancima nego bližnjima? Evo zbog čega

Kako mijenjate društvo, tako mijenjate i ponašanje, iako toga niste uvijek svjesni. Znanstvenici su istraživali skrivene mehanizme koji kontroliraju ono što radimo i kažemo. Voditeljica studije, profesorica psihologije Deborah South Richardson otkrila je zašto ponašanje varira ovisno o ljudima u okolini i što potiče promjene u ponašanju.

Objasnila je kako se to događa zbog tri stvari.

1. Uvjereni ste da je vaša veza dovoljno jaka da sve izdrži

Veliki dio vremena provodite s poznanicima ili nepoznatim osobama, a malo s prijateljima. Bilo da se radi o poslu ili školi, često se morate kontrolirati pred drugima i biti uljudniji u ponašanju. To je jednostavno zato što želite izgledati ljubaznije i kultiviranije pred drugima. No kad se vratite kući ili kada ste u društvu ljudi koji su bliski, odmah se opuštate.

Osjećate se ugodnije s ljudima koje volite i to je potpuno prirodno. No biti ono što jeste znači pokazati svoj karakter, uključujući i lošu stranu. Istraživanje potvrđuje da su ljudi skloni nesvjesno pokazivati ljutnju prema ljudima koji su nam bliski jer vjerujemo da je veza s njima dovoljno jaka. Što ste bliskiji s nekim i što ste dublju vezu s njim uspostavili, to više pomičete granice tog odnosa.

2. Osjećate se nesigurnije oko 'novih' ljudi

Kada upoznajete nove ljude, ne pokazujete svoje pravo lice. Nemoguće je da vide stvarnu verziju vas dok ne dođete do točke kada s njima razvijete dublju vezu. Čak i ako vas nešto muči u vezi s njih, nećete ništa napraviti jer niste dovoljno opušteni i ne znate kako će oni reagirati.

To ne vrijedi za ljude koji su vam najbliži. Naprotiv, kad bližnji naprave nešto što vas iritira, reagirat ćete. S njima imate odnos za koji znate da ga nećete ugroziti, čak i ako povremeno vičete i svađate se.

3. Ne podnosite negativne osobine ljudi s kojima provodite najviše vremena

Najednom ćete početi mrziti određeno ponašanje svog cimera, člana obitelji ili najboljeg prijatelja. Čak iako vam se ne čini tako, prestat ćete tolerirati stvari koje vam se ne sviđaju. Što više vremena provodite s nekim, postajete manje tolerantni prema njima.

To se ne događa s nepoznatima jer ne provodite dovoljno vremena s njima da razvijete netrpeljivost prema njihovim lošim karakteristikama. Čak ako vas nešto muči, nećete to govoriti.

