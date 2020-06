Probaj supernapitke koji dižu energiju i čine vas budnijima

Umjesto kave, koja je nekim ljudima potrebna u velikim količinama, a koja nekoliko sati nakon ispijanja može izazvati neugodne tahikardije, nivo energije te budnost možete potaknuti vodom s limunom, sokom od repe, zelenim čajem...

<p>Bez obzira na to spremate li se učiti, pripremate li se za važan sastanak ili prezentaciju, za svaku od spomenutih radnji treba vam poticaj kako bi mozak ostao što dulje budan te bistro razmišlja i pravovremeno odlučuje. Iako je za budnost i produktivnost, kvalitetan san najvažniji faktor, to ponekad nije dovoljno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pomozite mozgu da bolje pamti</strong></p><p>Kad su pred nama iznimno zahtjevni dani i zadaci, potrebna nam je dodatna pomoć. Dobra je vijest što postoje napici koji mogu podignuti nivo energije u organizmu i pomoći vam da ostanete fokusirani. A na tom popisu nije - kava.</p><h2>Voda s limunom</h2><p>Iako ste upoznati da čaša vode s limunom ujutro natašte pokreće rad probave, možda niste znali da limun sadrži velike doze kalija koji potiče protok kisika u mozak, pa samim time i kognitivne funkcije. Voda, s limunom ili bez njega, zadužena je za mnoge procese u tijelu, te pomoću nje cijeli sustav radi besprijekorno, piše <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/recipe-collections-favorites/healthy-meals/brain-boosting-beverages">Real Simple</a>. </p><p>- Blaga dehidracija narušava mnoge kognitivne funkcije kao što su koncentracija, budnost i kratkotrajna memorija, govori nutricionistica Rebecca Ditkoff te dodaje da ona, svaki puta kad se osjeća tromo ili uspavano, popije veliku čašu vode s limunom. To joj, kaže, osvježi misli i pomogne da izgura dan. </p><h2>Sok od cikle</h2><p>Cikla obiluje nitratima koji potiču protok krvi u mozak, što također poboljšava mentalne i kognitivne funkcije, objašnjava Ditkoff. Točnije, dodaje, to znači povećanje kognitivne funkcije u sadašnjosti i manji rizik od demencije u budućnosti. Ovaj se učinak može povećati ako se sok od cikle kombinira s vježbanjem pa razmislite o ispijanju ovog soka 30 minuta prije treninga.</p><h2>Zeleni čaj</h2><p>Ovaj se popularni napitak stoljećima koristi za jačanje kognitivnih sposobnosti. Ima iste blagodati od kofeina kao i kava, ali kao bonus sadrži aminokiselinu L-teanin koji može smanjiti anksioznost i povećati proizvodnju hormona dopamina. Pijenjem zelenog čaja povećava se budnost, baš kao i kod ostalih napitaka bogatih kofeinom, no ovaj napitak neće izazvati neugodno lupanje srca. </p><h2>Smoothieji od bobičastog voća</h2><p>Jagode, borovnice, kupine i acai bobice, nevjerojatno su ukusne te imaju iznimno povoljan utjecaj na mozak. Bogati su antioksidansima koji štite stanice od propadanja te mogu promijeniti način na koji neuroni komuniciraju, pojašnjava Ditkoff. Najlakši način da pravu dozu bobičastog voća uvedete u jelovnik su smoothieji koje možete napraviti za doručak ili međuobrok. </p><h2>Vruća čokolada</h2><p>Jedan kolega, koji stalno pršti od energije, kaže da vruću čokoladu pije svaki dan nakon ručka. Uvijek sam smatrao da mu je to izgovor da uzme nešto slatko, no utvrdio sam da u tome ipak ima nešto. Naime, kakao je bogat flavonoidima koji povoljno utječu na kognitivne funkcije, osobito na pamćenje te koncentraciju potrebnu tijekom procesa učenja, pojašnjava nutricionistica te dodaje da svakako treba imati na umu da se vruća čokolada treba raditi od tamne čokolade s najmanje 70 posto kakaa. </p><h2>Gljive Lavlja griva</h2><p>Medicinske gljive bogate su antioksidansima, vlaknima i vitaminom B. No, jeste li znali da neke gljive povoljno utječu na rad mozga? Studije su pokazale da je kod ljudi koji uzimaju medicinske gljive utvrđeno poboljšanje u kognitivnim sposobnostima kao što su pamćenje, pozornost, logičko zaključivanje i rasuđivanje, te u brzini obrade vizualnih i zvučnih informacija, jeziku i govoru.</p><p>Medicinska gljiva Lavlja griva naziva se prirodnom hranom za neurone zbog sposobnosti obnavljanja živčanog sustava. Ima dvije komponente koje potiču razvoj stanica mozga - hericenon i erinacin. Jedna je studija pokazala da ova gljiva ima važnu ulogu u ublažavanju kognitivnih disfunkcija, kaže Ditkoff te dodaje da se, osim u kapsulama, može naći i prah ove gljive koji se može pomiješati s vrućom vodom, kavom ili dodati u smoothie. </p>