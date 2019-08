Prodao je stan i kupio imanje: 'Zbog kćeri imam 72 magarca'

Kakav je život na selu? Pa evo, neki dan je vani bilo 36 stupnjeva, najtopliji dan u godini. Ja sam ga proveo na polju u balirki koja ima staklenu kabinu. U njoj je bilo najmanje 40 stupnjeva. Dodatno, budući da balirka stvara prašinu, kako bih mogao disati preko nosa i usta imao sam maramu. Počeo sam raditi oko deset ujutro, a na polju sam bio do 21 sat. Eto, to je život na selu, u kratkim crtama nam je svoj radni dan opisao Neven Ciganović (39) iz Ivanićgrada.

Iz središta Ivanićgrada preselio se u predgrađe i ondje pokrenuo OPG. Uz suprugu Katarinu (35) pomažu mu kćeri Marica (3), Ružica (4), Oriana (10), Luna (12) i Mia (14). Smije se kako je blažen među ženama, jer i na farmi ima 70 magarica. Najpoznatiji su po proizvodnji magarećeg mlijeka. No krenimo redom. Neven za sebe kaže da je gradsko dijete i nije baš zamišljao život na selu. Radio je u Zagrebu u privatnoj tvrtki na elektroinstalacijama i svaki dan je putovao iz Ivanićgrada na posao.

Supruga Katarina odrasla je na selu, pa joj je tim teže padala činjenica da se u stanu od pedesetak četvornih metara u neboderu gužvaju s troje malene djece, a planirali su i proširivati obitelj.

- Ja sam tad razmišljao što ćemo jesti ako ja ostanem bez posla. U stanu možeš jedino gristi tapete. Supruga je nezaposlena, odnosno brine se o kućanstvu i o djeci. Tad sam mislio da bi mi bilo pametno uložiti u neku zemlju, pa ako izgubim posao, barem nećemo gladovati, prisjeća se imenjak i prezimenjak poznatog estradnjaka koji je u svom području također daleko dogurao i sada je drugi najveći proizvođač magarećeg mlijeka u Hrvatskoj. No kad su 2008. godine kupili kuću, to nije bila vizija koja ga je pokretala.

- Kuću smo tražili gotovo godinu dana, dok nismo našli onu koja nam odgovara veličinom i cijenom. Kupovali smo je na kredit. Najprije smo je morali preurediti, pa sam zapravo posve sam napravio sve radove na adaptaciji. Stan smo prodali i stigli smo tu. Mislio sam se polako početi baviti poljoprivredom pa sam kupio kokoši, purice, patke i ovce. Već sljedeće 2009. godine moja firma je propala, i tad sam shvatio da sam na vrijeme počeo s ovim projektom - prisjeća se Neven.

Nije bilo lagano učiti ispočetka, i bilo je dosta pokušaja i pogrešaka dok se stanje nije iskristaliziralo.

- Recimo, budući da imamo 5000 četvornih metara zemlje, nije mi se dalo kositi pa sam kupio ovce da to pasu. Mislio sam da ću imati i meso od njih. Kad sam već kupio ovce, htio sam da djeca piju domaće mlijeko, pa sam nabavio koze. A onda su kćeri htjele jahati konja i inzistirale su na tome da ga kupim. Pravi konj mi je bio prevelik, a oni mini konjići su živčani i to mi se nije svidjelo. Našao sam kompromis i kupio magaricu. Zvala se Neva - objašnjava Neven prisjećajući se kako je Neva donijela veliko veselje u njihov dom, ali im je i proširila vidike.

Naime, kad je stigla, nisu znali da je Neva već trudna. Inače, trudnoća magarice traje 12 mjeseci. Uskoro im je stiglo maleno pule, a Nevenu je proradio kliker i prisjetio se da je negdje pročitao kako je magareće mlijeko iznimno zdravo. Dao ga je svojoj djeci, pa rodbini, pa susjedima i prijateljima i svi su se oduševili. Magareće mlijeko, naime, pomaže kod brojnih bolesti skraćujući vrijeme oporavka i podižući imunitet.

- I tako je krenulo. Neva je doživjela duboku starost i preminula, ali ovdje je nastao pravi raj za magarce. Sad imamo 70 magarica i dva magarca. Hahaha, njih dvojica žive kao carevi - smije se on pojašnjavajući kako svaka životinja ima ime. Tako mu je od svih jedinki u stadu mezimac Uško.

- Udomili smo ga dok je bio mali, a zove se Uško jer mu je svinja odgrizla uho. Sad ima četiri godine i velika je maza. Božo je drugi mužjak koji ima godinu i pol, ostao je sitan rastom pa je isto fora - nastavio je pojašnjavajući kako je dječji entuzijazam oko jahanja relativno brzo splasnuo, ali je zato posao naglo procvao. Magareće mlijeko je skupo i po litri zamrznutog dobiju 400 kuna. No budući da je poželio humanu farmu na kojoj životinje neće patiti, Neven se educirao u inozemstvu o tome kako ispravno i kvalitetno skrbiti o životinjama.

- Kad sam kupio Nevu, nisam imao pojma o magarcima. Zato sam obišao nekoliko farmi s magarcima u Zadru i kod Splita, pa sam otišao u Italiju, a onda u Englesku gdje djeluje udruga koja ima 2000 magaraca i brine se o magarcima u svijetu. Tamo sam bio dvaput jer se uči o psihologiji i ponašanju magaraca. Svi kod nas misle da je to glupa životinja koju treba iskorištavati, a rijetko tko misli na to kako se životinja osjeća. Puno sam naučio - pojašnjava Neven i dodaje kako je naučeno odmah prenio na svoju farmu. Magarice kod njega redovito ostaju do prirodne smrti, a mužjake svake tri godine mijenjaju kako bi genetski materijal ostao neoštećen.

- Mogli bismo ih zadržati, ali tada bi ih morao držati pod ključem. To nikome ne želim, pa onda ili prodajemo ili se mijenjamo s drugim uzgajivačima - kazao je on. Svaku od 70 magarica razlikuje, jer dok nekome djeluju skroz isto, on točno po načinu hoda, njušci ili boji krzna zna o kojoj je životinji riječ. Posao oko magaraca nije nimalo jednostavan. Od njih 70 trenutačno mlijeko daje samo 10 magarica. Muze se svaka dva sata, a vikendom su slobodne i mladunci mogu sisati koliko žele. Također, prva četiri mjeseca nakon poroda ostavljaju majku i mladunče zajedno i ne muzu je.

- Na godinu pojedu oko 300 komada roto bala sijena, to su bale teške 250 kilograma i pojedu oko 30 tona žitarica. Sve to proizvodim sam. Imam traktore, kose, balirke, prikolice, sve što mi treba, imam zaokruženi proces i proizvodim svu svoju hranu za magarice, od sijena do žitarica. Nemam blagdana, to ne postoji, jer kad imate životinje radite 365 dana budući da svakog dana i njima treba hrane i vode kao i vama - nastavlja Neven. Najteže mu je bilo uhodavanje posla kad još nije imao toliko strojeva i bilo je više fizičkog rada, no brzo se priviknuo, ali i nabavio radne strojeve pa je sad lakše.

- Stalno moraš paziti. Kad misliš da je sve u redu, uvijek se nešto dogodi. Pukne ti guma na traktoru, magarice pobjegnu pa ih ideš tražiti po selu i tako, stalno problemi, kazao je on ističući kako je u takvom okruženju zajedništvo mještana vrlo važno pa si svi rado i često pomažu.

- Posao na selu uključuje težak fizički rad kojeg često ne može napraviti samo jedan čovjek. U poljoprivredi nema predmeta lakšeg od 15 kila. E sad, ako susjedu krepa traktor ili mu treba pomoć u polju, ideš i pomažeš jer znaš da će takva pomoć zatrebati i tebi. To je normalno - kazao je on.

Priznaje kako većinu poljoprivrednih radova radi sam. Supruga se bavi djecom i kućom te primanjem narudžbi za mlijeko. Najstarija kći od jeseni kreće u gimnaziju, dok ostale idu u školu. Tijekom ljeta pomažu u štali, ali kroz godinu imaju dovoljno školskih obveza. Do škole idu pješice oko kilometar i pol, no sve im je dovoljno blizu. Roditelji ih voze automobilom jedino ako je pljusak ili nevrijeme.

- Ničeg me nije strah jer samo su dvije opcije - ili uspiješ ili ne uspiješ. Svi su mi govorili da sam lud kad sam pokretao sve ovo, a eto, danas nekako ipak mislim da sam uspio. Novca imamo dovoljno koliko nam treba. Imamo samo kredit za kuću, a svu mehanizaciju sam kupio staru i rabljenu. Važno je da radi, a ne koja je marka. U budućnosti planiram proširiti stado na 100 magarica, želio bih kupiti i dvije krave da mogu imati domaće mlijeko, a planiram i proširenje stada svinja. Sad trenutačno imam 40 komada autohtone domaće turopoljske svinje, pa radim na popularizaciji njezinih proizvoda. Kako smo uvijek pazili da i životinje kod nas budu zadovoljne, u jednom sam trenutku shvatio da ne mogu istovremeno brinuti o ovcama, kokošima i magaricama, pa smo polako prodali ovce. Fali mi još 300 - 400 kvadrata štale. No pokrivam se koliko mogu - objašnjava Neven. Kaže kako u poljoprivredi, ali i u životu uvijek treba misliti unaprijed.

- Recimo, kad je supruga rodila četvrtu kćer, znao sam da će biti još djece pa sam počeo skupljati novac za kombi kako bismo se mogli zajedno voziti. Sljedeće dvije godine sam štedio prije nego što sam ga mogao kupiti. Jest da je stariji i rabljeni, ali tu je - ponosno govori Neven dodajući da mora promišljati deset godina unaprijed. Ne boji se ni poraza jer, kaže, ako propadne farma, uvijek može raditi nešto u struci. Zahvaljujući dnevnom listu 24sata, prije nekoliko godina je upoznao i svog imenjaka, stilista Nevena Ciganovića.

- Posjetio je farmu i fotografirali smo se ovdje. Ljudi su mi u početku čak znali telefonirati misleći kako je riječ o njemu i pitati kako se televizijska zvijezda našla na selu s magarcima i pokrenula OPG. No s vremenom su naučili pa me ostavljaju na miru. Samo me nekoliko prijatelja zove Cigi, pa tako s njim dijelim i nadimak, no većina me ipak poznaje kao Nevena - zaključio je uz osmijeh uzgajivač magaraca.