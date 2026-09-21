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Proglašeni najbolji burgeri 11. Burger Festivala: Evo tko je osvojio žiri, a tko publiku

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Proglašeni najbolji burgeri 11. Burger Festivala: Evo tko je osvojio žiri, a tko publiku
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Foto: Ante Dvoravić i Filip Firšt
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Smashvilleov Slaninator najbolji je burger po izboru chefova, dok je posjetitelje najviše osvojio Butter Jam Smash iz Chubby Chuck’sa. Burger Festival Zagreb ulazi u završnicu, a ostala su još dva dana za kušanje favorita

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U nedjelju, 20. rujna, u 17 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana proglašeni su najbolji burgeri ovogodišnjeg Burger Festivala Zagreb prema izboru stručnog žirija i posjetitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobali smo sve burgere na Burger festivalu: Hit je pistacija i onaj s istarskim žgvacetom

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Isprobali smo sve burgere na Burger festivalu: Hit je pistacija i onaj s istarskim žgvacetom VIDEO
Isprobali smo sve burgere na Burger festivalu: Hit je pistacija i onaj s istarskim žgvacetom | Video: 24sata/Josip Regović/Pixsell

Na ovogodišnjem izdanju festivala posjetitelji su mogli kušati više od 50 različitih burgera – od onih s mesom divljači i morskih burgera do kombinacija s medom, pekmezom, tartufima, pistacijom i kadaifom.

Foto: Ante Dvoravić i Filip Firšt

U ponudi su se našle i izvedbe s piletinom, istarskim žgvacetom, dalmatinskim motivima te drugim neočekivanim sastojcima poput koštane srži.

Bogat izbor pokazao je koliko su chefovi i burger majstori spremni istraživati lokalne namirnice, nove tehnike i različite okuse, pritom ne odustajući od onoga najvažnijeg - dobrog, sočnog i dobro složenog burgera.

Veliko testiranje Isprobali smo sve burgere na Burger festivalu: Hit je pistacija i onaj s istarskim žgvacetom
Isprobali smo sve burgere na Burger festivalu: Hit je pistacija i onaj s istarskim žgvacetom

Slaninator najbolji po izboru chefova

O najboljim burgerima prema izboru struke odlučivali su chefovi Matija Bogdan, Marko Palfi i Mario Mihelj, a ocjenjivanje je provedeno kroz blind tasting.

Žiri je pohvalio trud, izvedbu i kreativnost svih izlagača, istaknuvši kako se iza svakog festivalskog burgera krije mnogo rada, znanja i ljubavi prema street foodu.

Prvo mjesto osvojio je Smashville, iza kojeg stoje Enes Hrnjić i Juraj Klepić, s burgerom Slaninator.

Drugo mjesto pripalo je Street Foodu by Tom Gretić za burger Burn Baby Burn 2.0, dok je treće mjesto osvojio Point 99 Burgers & More s burgerom Bacon Jam.

Foto: Ante Dvoravić i Filip Firšt

Pobjednički Slaninator žiri je osvojio preciznom izvedbom i skladom okusa, dok su Burn Baby Burn 2.0 i Bacon Jam pokazali da dobro osmišljena kombinacija kvalitetnih sastojaka, tehnike i karaktera može ostaviti jednako snažan dojam kao i najhrabriji gastro eksperimenti.

Publika najviše glasova dala Butter Jam Smashu

Posjetitelji su imali svoj izbor, koji je donio nešto drukčiji poredak. Najviše glasova publike osvojio je Chubby Chuck’s s burgerom Butter Jam Smash.

Foto: Marko Hodžić/Filip Firšt

Na drugom mjestu završio je Farabuto s burgerom Žgvacet, dok je treće mjesto ponovno pripalo Point 99 Burgers & More i njihovu Bacon Jamu.

Butter Jam Smash tako je Chubby Chuck’su donio novu pobjedu kod publike, nakon što je ovaj koncept kao debitant i prošle godine osvojio prvo mjesto prema izboru posjetitelja.

Foto: Ante Dvoravić i Filip Firšt

Među favoritima su se našli i ovogodišnji debitanti Farabuto s burgerom Žgvacet, inspiriranim istarskom gastronomijom, te Bacon Jam iz Point 99 Burgers & More.

Upravo je Bacon Jam jedini burger koji se našao među prva tri i prema izboru publike i prema ocjeni stručnog žirija.

Spoj prepoznatljivih comfort-food okusa, lokalnih gastronomskih referenci i smjelih kombinacija obilježio je ovogodišnje izdanje festivala.

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Više od 50 burgera i 16 kućica

Burger Festival Zagreb već 11 godina raste zajedno s domaćom burger scenom, pomičući granice street food ponude i otvarajući prostor novim konceptima, mladim chefovima i publici željnoj novih okusa.

Foto: Ante Dvoravić i Filip Firšt

Ovogodišnji festival ponovno je pokazao da burger može biti polazište za ozbiljnu gastronomsku priču – od klasičnog smash burgera do interpretacija nadahnutih Istrom, Dalmacijom, morem i kontinentalnom kuhinjom.

Festival je ove godine okupio ukupno 16 kućica, od kojih 13 burger koncepata, uz izlagače slatkog programa i pića. Tijekom 11 dana program spaja gastronomske premijere s koncertima, partyjima, radionicama i natjecanjima.

Najveći kviz okupio više od 400 natjecatelja

Burger Festival ni ove godine nije bio samo festival hrane. Trg dr. Franje Tuđmana postao je mjesto susreta, zabave i natjecateljskog duha, a najveći kviz na otvorenom okupio je više od 400 natjecatelja.

Publika je mogla pratiti i natjecanja u jedenju ljutih papričica, obaranju ruku, izdržaju i zgibovima.

Plesnjaci Revision i Kazeta, svakodnevni DJ setovi, koncerti, radionice i dječja zona dodatno su upotpunili program namijenjen cijeloj obitelji, ekipama prijatelja, kolegama nakon posla i svima koji rujan u Zagrebu vole provoditi na otvorenom.

Foto: Ante Dvoravić i Filip Firšt

Još samo dva dana

Iako su najbolji burgeri prema izboru chefova i publike sada poznati, festival još nije završio. Posjetiteljima su preostala još dva dana za posljednje kušanje ovogodišnjih favorita te uživanje u završnim DJ nastupima.

Ovogodišnje izdanje Burger Festivala Zagreb zatvorit će grupa Podočnjaci, koja će nastupiti u utorak, 22. rujna, na Trgu dr. Franje Tuđmana.
 

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