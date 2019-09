Progutala zaručnički prsten u snu - sanjala opasnu situaciju

- Sanjala sam vrlo čudnu situaciju s negativcima u jurećem vlaku. Kako bih sačuvala svoj zaručnički prsten, progutala sam ga. Čak sam se i probudila u toj situaciji ali mislila sam da sanjam i nastavila spavati. Ujutro sam vidjela da prstena nema na ruci - ispričala je Jenna Evans (29) iz San Diega u svom Facebooku statusu.

Smijali smo se ko ludi dobrih sat i pol, a onda smo odlučili otići liječniku - dodala je.

Bilo ju je strašno sram, a liječnici nisu mogli vjerovati što se dogodilo. Pozvali su cijeli tim i svima je morala ponovno ispričati što se dogodilo. I dalje ju je bilo sram.

Liječnici su preporučili da je bolje ovaj slučaj ne prepuštati prirodi već prsten izvaditi endoskopijom.

Riječ je o zahvatu koji se, između ostalog, koristi i za uklanjanje stranih tijela iz probavnog trakta, a podrazumijeva promatranje unutrašnjosti tijela endoskopom - posebno konstruiranim instrumentom sa sitnom kamerom na kraju duge i savitljive cijevi, a u tijelo se uvodi putem prirodnih otvora (usta ili anusa).

Prenosimo Jennin status u cijelosti:

"U slučaju da ste propustili, progutala sam svoj zaručnički prsten u snu u noći s utorka na srijedu. Zapravo se sjećam da sam to napravila, ali mislila sam da sanjam pa sam nastavila spavati. U srijedu ujutro, shvatila sam da mi prsten nije na ruci pa sam probudila Boba Howella (zaručnika op.a.) i rekla mu da sam progutala zaručnički prsten.

Mislim da mi nije povjerovao odmah. Smijali smo se k'o ludi oko sat i pol, nazvali moju mamu, smijali se do suza, guglali "gutaju li i drugi odrasli prstenje", pošto to djeca rade cijelo vrijeme, ali ispostavilo se da to odrasli rade malo rjeđe.

Otišli smo na hitnu gdje sam im jedva objasnila što se dogodilo jer sam u isto vrijeme i smijala se i plakala. Liječnica je naručila rendgensku snimku i izgledala je poprilično šokirano kada se vratila s drugim liječnikom i pokazala mi da, da, moj prsten je stvarno u mom trbuhu!

Pozvali su gastroenterologa i odlučili da je najbolje NE prepustiti stvari prirodi. (Hvala Bogu).Prije nego sam otišla, preporučila mi je i da posjetim stručnjaka za spavanje.

Bobby me odveo gastroenterologu pa sam cijeloj novoj grupi liječnika i sestara morala objasniti da, da, progutala sam svoj zaručnički prsten. U tom trenutku sam ga definitivno već počela osjećati u sebi jer me počelo boljeti i postajala sam nervozna. Odlučili su se za gornju endoskopiju i objasnili mi da se ne zabrinjavam, da to nije strašno, ali da me mole da potpišem formulare u slučaju da ipak umrem.

Plakala sam jako jer bih bila TAKO LJUTA da umrem. Čekala sam dugo za taj zaručnički prsten i kvragu, UDAT ĆU SE za Bobby Howella!

Dali su mi anesteziju i u trenutku dok sam osjećala val topline i ošamućenosti rekla sam doktorima: Bobbyju bi se ovo svidjelo. Sve je prošlo odlično, pronašli su prsten u mojim crijevima, izvadili ga i dali ga Bobbyju, ne meni.

No ispostavilo se da ne podnosim anesteziju najbolje jer sam se probudila u histeričnom plaču i bila potpuno neuračunljiva.

Dali su mi popis što smijem jesti (juhu, krekere, lagane sendviče, jogurt i sl.). Tražila sam od Bobbyja da me odvede u Chick-fil-A (jedan od popularnih američkih fast-food restorana). Voli me pa me odvezao tamo i naručio mi meni sa senfom, sirom i krumpirićima, burgerom te čokoladni shake, ali nije mi dao da pojedem burger.

Vjerojatno sam plakala dok sam stavljala u usta krumpiriće sa sirom. Tražila sam svoj prsten, ali rekao je "ne". Hvala Bogu na tom čokoladnom shakeu.

Bobby mi je konačno vratio prsten ovo jutro - obećala sam da ga neću više gutati, i dalje se planiramo vjenčati i sve je u redu.

Update - za sve znatiželjne, sanjala sam da smo Bobby i ja u vrlo sumnjivoj situaciji u jurećem vlaku i negativcima. Inače imam vrlo uzbudljive i živopisne snove. Rekao mi je da moram progutati prsten da ga zaštitim pa sam ga skinula, stavila u usta i progutala. U tom trenutku sam shvatila što sam učinila. Pretpostavila sam da je to san, jer TKO DOISTA GUTA SVOJ ZARUČNIČKI PRSTEN, pa sam zaspala nazad.

Također, nisam pojma imala da će to postati viralno pa vas molim - budite ljubazni. Nisam to učinila namjerno i ne želim promijeniti svijet, samo dijelim smiješnu priču i nadam se da ćete se dobro nasmijati.

Prsten je napravila Simone Jewelry Designs u Houstonu, Teksas tako predivno da ga možete pojesti. Ali nemojte - vjerujte mi na riječ."

18 čudnih stvari koje su ljudi izgubili u vlastitom anusu

Liječnici se u svojoj karijeri nagledaju svakakvih slučajeva, ali neki su zasigurno bizarniji od drugih. Vjerojatno ne zaboravljaju lako one u kojima im pacijenti dođu jer im se nešto zaglavilo "tamo gdje sunce ne sja". Ali, najšokantnije je to što se ponekad radi o predmetima za koje nitko ni u najluđim snovima ne bi pomislio da mogu ondje završiti. Nekako je malo vjerojatno da su se poskliznuli i pali stražnjicom (preciznije: njezinim otvorom) na njih. BuzzFeed donosi 18 nevjerojatnih stvari pronađenih u anusu.

Limenka dezodoransa

Ključ od kuće

Pivska boca

Baterijska svjetiljka

Staklenka maslaca od kikirikija

Dječja igračka - autić

Bilijarska kugla

Mobitel

Staklena čaša

Pištolj

Limenka spreja za grafite

Prava pravcata granata

Žarulja

Nožić za guljenje povrća

Mini aparat za kapučino

Boca šampona za kosu

Vibrator

Plastična figura akcijskog junaka Buzza Lightyeara

Najčudnije stvari koje su progutale životinje:

Britanska dobrotvorna organizacija za pomoć životinjama objavila je kako su najviše problema imali s mladim psićima jer oni istražuju sve oko sebe pa znaju progutati stvari koje ne bi smjeli. Tako je jedan psić progutao klin od 25 cm kojim se pričvršćuje šator.

U doba Božića redovito 'stradavaju' božićni ukrasi. Kućni ljubimac pojeo je zvijezdu koja ide na vrh drvca. Jedan je pas svom vlasniku zadao pravu glavobolju pojevši mu tupe, dok su drugi psi progutali magnete u obliku slova te donje rublje.

Igračka poput gumene patkice također je završila u trbuhu psa. A da zvono, čarape te udica za pecanje nisu jelo doznale su i druge životinje koje su to probale pojesti.



- Apeliramo na vlasnike pasa da iz kuće uklone sve opasne predmete i stvari koje bi mogli završiti u ustima kućnih ljubimaca - rekao je Sean Wensley, veterinar iz PDSA-e.



Dobrotvorna britanska organizacija već 91 godinu omogućava pomoć i skrb životinjama onim vlasnicima koji nemaju novca.

