Prve jagode stigle su na tržnice i pravo je vrijeme da uživamo u njihovoj sočnoj slatkoći. Donosimo pet ukusnih recepata koji će vas inspirirati kako ih pripremiti na razne jednostavne i kreativne načine
Stigle su prve jagode! 5 ukusnih recepata koje morate isprobati
Prve jagode na tržnicama ne samo da mame bojom i mirisom, već su i zdrave - bogate vitaminom C, antioksidansima i vlaknima. Njihova prirodna slatkoća čini ih savršenim sastojkom za torte, deserte, smoothieje i osvježavajuće salate. Donosimo pet recepata koji spajaju jednostavnost pripreme i proljetnu aromu jagoda.
1. Kremasta torta s jagodama
Sastojci:
- 200 g mljevenih keksa
- 100 g maslaca, otopljenog
- 250 g mascarponea
- 200 ml vrhnja za šlag
- 2 žlice šećera u prahu
- 300 g svježih jagoda
- malo vanilije (ekstrakt ili šećer)
Priprema:
Pomiješajte mljevene kekse i otopljeni maslac, utisnite u kalup i stavite u hladnjak 15 minuta. Umutite mascarpone s vrhnjem za šlag, šećerom i vanilijom dok ne postane glatka krema.
Na ohlađenu podlogu stavite kremu, a zatim sloj narezanih jagoda. Ostavite u hladnjaku najmanje 2 sata prije posluživanja.
2. Cheesecake s jagodama bez pečenja
Sastojci:
- 200 g digestive keksa
- 100 g maslaca, otopljenog
- 400 g krem sira
- 200 ml slatkog vrhnja
- 100 g šećera
- 1 žličica vanilije
- 250 g jagoda + dodatak za dekoraciju
Priprema:
Kekse sameljite i pomiješajte s maslacem, utisnite u kalup i ohladite. Umutite krem sir sa šećerom i vanilijom, dodajte šlag i lagano sjedinite.
Prelijte kremu preko podloge i posložite jagode. Ostavite u hladnjaku 3-4 sata ili preko noći, dekorirajte prije posluživanja.
3. Jagodasti mousse s čokoladom
Sastojci:
- 300 g jagoda
- 100 g bijele čokolade
- 200 ml vrhnja za šlag
- 2 žlice šećera
- 1 žličica limunovog soka
Priprema:
Jagode usitnite u pire i dodajte limunov sok. Otopite bijelu čokoladu i lagano umiješajte u jagodni pire.
Umutite vrhnje sa šećerom i nježno sjedinite s pireom. Poslužite u čašama, ohlađeno, po želji ukrašeno cijelim jagodama ili listićima mente.
4. Pita s jagodama i vanilija kremom
Sastojci:
- 1 list lisnatog tijesta
- 300 g svježih jagoda
- 250 ml mlijeka
- 2 žlice brašna
- 2 žlice šećera
- 1 žličica vanilije
- 2 jaja
Priprema:
Lisnato tijesto položite u kalup i pecite 10 minuta na 180°C.Za kremu: umutite jaja, šećer, brašno i vaniliju, dodajte mlijeko i kuhajte dok se ne zgusne.
Ohlađenu kremu prelijte preko tijesta, posložite narezane jagode i po želji pospite prah-šećerom.
5. Jagode s čokoladnim preljevom i pistacijama
Sastojci:
- 250 g jagoda
- 100 g tamne čokolade
- 1 žlica maslaca
- 2 žlice nasjeckanih pistacija
Priprema:
Čokoladu otopite s maslacem na laganoj vatri. Jagode operite i osušite, zatim umočite u čokoladu.
Posložite na papir za pečenje i pospite nasjeckanim pistacijama. Ostavite u hladnjaku 15–20 minuta da se čokolada stisne.
