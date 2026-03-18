Stigle su prve jagode! 5 ukusnih recepata koje morate isprobati

Prve jagode na tržnicama ne samo da mame bojom i mirisom, već su i zdrave - bogate vitaminom C, antioksidansima i vlaknima. Njihova prirodna slatkoća čini ih savršenim sastojkom za torte, deserte, smoothieje i osvježavajuće salate. Donosimo pet recepata koji spajaju jednostavnost pripreme i proljetnu aromu jagoda.

1. Kremasta torta s jagodama

Sastojci:

200 g mljevenih keksa

100 g maslaca, otopljenog

250 g mascarponea

200 ml vrhnja za šlag

2 žlice šećera u prahu

300 g svježih jagoda

malo vanilije (ekstrakt ili šećer)

Priprema:

Pomiješajte mljevene kekse i otopljeni maslac, utisnite u kalup i stavite u hladnjak 15 minuta. Umutite mascarpone s vrhnjem za šlag, šećerom i vanilijom dok ne postane glatka krema.

Na ohlađenu podlogu stavite kremu, a zatim sloj narezanih jagoda. Ostavite u hladnjaku najmanje 2 sata prije posluživanja.

2. Cheesecake s jagodama bez pečenja

Sastojci:

200 g digestive keksa

100 g maslaca, otopljenog

400 g krem sira

200 ml slatkog vrhnja

100 g šećera

1 žličica vanilije

250 g jagoda + dodatak za dekoraciju

Priprema:

Kekse sameljite i pomiješajte s maslacem, utisnite u kalup i ohladite. Umutite krem sir sa šećerom i vanilijom, dodajte šlag i lagano sjedinite.

Prelijte kremu preko podloge i posložite jagode. Ostavite u hladnjaku 3-4 sata ili preko noći, dekorirajte prije posluživanja.

3. Jagodasti mousse s čokoladom

Sastojci:

300 g jagoda

100 g bijele čokolade

200 ml vrhnja za šlag

2 žlice šećera

1 žličica limunovog soka

Priprema:

Jagode usitnite u pire i dodajte limunov sok. Otopite bijelu čokoladu i lagano umiješajte u jagodni pire.

Umutite vrhnje sa šećerom i nježno sjedinite s pireom. Poslužite u čašama, ohlađeno, po želji ukrašeno cijelim jagodama ili listićima mente.

4. Pita s jagodama i vanilija kremom

Sastojci:

1 list lisnatog tijesta

300 g svježih jagoda

250 ml mlijeka

2 žlice brašna

2 žlice šećera

1 žličica vanilije

2 jaja

Priprema:

Lisnato tijesto položite u kalup i pecite 10 minuta na 180°C.Za kremu: umutite jaja, šećer, brašno i vaniliju, dodajte mlijeko i kuhajte dok se ne zgusne.

Ohlađenu kremu prelijte preko tijesta, posložite narezane jagode i po želji pospite prah-šećerom.

5. Jagode s čokoladnim preljevom i pistacijama

Sastojci:

250 g jagoda

100 g tamne čokolade

1 žlica maslaca

2 žlice nasjeckanih pistacija

Priprema:

Čokoladu otopite s maslacem na laganoj vatri. Jagode operite i osušite, zatim umočite u čokoladu.

Posložite na papir za pečenje i pospite nasjeckanim pistacijama. Ostavite u hladnjaku 15–20 minuta da se čokolada stisne.