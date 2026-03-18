Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
MELEM ZA NEPCE

Stigle su prve jagode! 5 ukusnih recepata koje morate isprobati

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Canva/123RF

Prve jagode stigle su na tržnice i pravo je vrijeme da uživamo u njihovoj sočnoj slatkoći. Donosimo pet ukusnih recepata koji će vas inspirirati kako ih pripremiti na razne jednostavne i kreativne načine

Prve jagode na tržnicama ne samo da mame bojom i mirisom, već su i zdrave - bogate vitaminom C, antioksidansima i vlaknima. Njihova prirodna slatkoća čini ih savršenim sastojkom za torte, deserte, smoothieje i osvježavajuće salate. Donosimo pet recepata koji spajaju jednostavnost pripreme i proljetnu aromu jagoda.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa...

Berba kod Vrgorca: 'Pozorno osluškujemo prirodu, a jagode razvozimo do Rijeke i Slavonije' 01:00
Berba kod Vrgorca: 'Pozorno osluškujemo prirodu, a jagode razvozimo do Rijeke i Slavonije' | Video: 24sata/pixsell

1. Kremasta torta s jagodama

Sastojci:

  • 200 g mljevenih keksa
  • 100 g maslaca, otopljenog
  • 250 g mascarponea
  • 200 ml vrhnja za šlag
  • 2 žlice šećera u prahu
  • 300 g svježih jagoda
  • malo vanilije (ekstrakt ili šećer)

Priprema:

Pomiješajte mljevene kekse i otopljeni maslac, utisnite u kalup i stavite u hladnjak 15 minuta. Umutite mascarpone s vrhnjem za šlag, šećerom i vanilijom dok ne postane glatka krema.

Na ohlađenu podlogu stavite kremu, a zatim sloj narezanih jagoda. Ostavite u hladnjaku najmanje 2 sata prije posluživanja.

Foto: 123RF

2. Cheesecake s jagodama bez pečenja

Sastojci:

  • 200 g digestive keksa
  • 100 g maslaca, otopljenog
  • 400 g krem sira
  • 200 ml slatkog vrhnja
  • 100 g šećera
  • 1 žličica vanilije
  • 250 g jagoda + dodatak za dekoraciju

Priprema:

Kekse sameljite i pomiješajte s maslacem, utisnite u kalup i ohladite. Umutite krem sir sa šećerom i vanilijom, dodajte šlag i lagano sjedinite.

Prelijte kremu preko podloge i posložite jagode. Ostavite u hladnjaku 3-4 sata ili preko noći, dekorirajte prije posluživanja.

S PREFINIM SASTOJCIMA Za slatko i slano: 5 proljetnih recepata koje morate isprobati
Za slatko i slano: 5 proljetnih recepata koje morate isprobati

3. Jagodasti mousse s čokoladom

Sastojci:

  • 300 g jagoda
  • 100 g bijele čokolade
  • 200 ml vrhnja za šlag
  • 2 žlice šećera
  • 1 žličica limunovog soka

Priprema:

Jagode usitnite u pire i dodajte limunov sok. Otopite bijelu čokoladu i lagano umiješajte u jagodni pire.

Umutite vrhnje sa šećerom i nježno sjedinite s pireom. Poslužite u čašama, ohlađeno, po želji ukrašeno cijelim jagodama ili listićima mente.

Foto: 123RF

4. Pita s jagodama i vanilija kremom

Sastojci:

  • 1 list lisnatog tijesta
  • 300 g svježih jagoda
  • 250 ml mlijeka
  • 2 žlice brašna
  • 2 žlice šećera
  • 1 žličica vanilije
  • 2 jaja

Priprema:

Lisnato tijesto položite u kalup i pecite 10 minuta na 180°C.Za kremu: umutite jaja, šećer, brašno i vaniliju, dodajte mlijeko i kuhajte dok se ne zgusne.

Ohlađenu kremu prelijte preko tijesta, posložite narezane jagode i po želji pospite prah-šećerom.

I SLANO I SLATKO Recepti za 10 jela s batatom
Recepti za 10 jela s batatom

5. Jagode s čokoladnim preljevom i pistacijama

Sastojci:

  • 250 g jagoda
  • 100 g tamne čokolade
  • 1 žlica maslaca
  • 2 žlice nasjeckanih pistacija

Priprema:

Čokoladu otopite s maslacem na laganoj vatri. Jagode operite i osušite, zatim umočite u čokoladu.

Posložite na papir za pečenje i pospite nasjeckanim pistacijama. Ostavite u hladnjaku 15–20 minuta da se čokolada stisne.

Foto: 123RF

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je 10 cipela koje muškarci vole kod žena i 10 koje su im ekstremno odbojne
KOJE NOSITE ČEŠĆE?

FOTO Ovo je 10 cipela koje muškarci vole kod žena i 10 koje su im ekstremno odbojne

Muškarci često primjećuju detalje koje možda i sami ne očekujemo - od oblika pete do materijala i boje. Odabir prave obuće može podići outfit na novu razinu, dok pogrešan stil može učiniti da kombinacija izgleda nepromišljeno
Dr. Milinović o baki Ani kojoj je izvadio tumor od 36,5 kg: 'Ovo joj je bila zadnja šansa za život'
UKLONILI GRDOSIJU

Dr. Milinović o baki Ani kojoj je izvadio tumor od 36,5 kg: 'Ovo joj je bila zadnja šansa za život'

Bivši ministar zdravstva i gradonačelnik Gospića, ginekolog, mr. Darko Milinović, bio je voditelj tima koji je operirao 81-godišnju pacijenticu izvadivši 36,5 kilograma težak tumor
Dnevni horoskop za srijedu 18. ožujka: Bik uživa u osvajanju, Vagama je nužno opuštanje
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 18. ožujka: Bik uživa u osvajanju, Vagama je nužno opuštanje

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 18. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026