Proljeće u Sisačko-moslavačkoj županiji: Od Lonjskog polja do inovacija koje će vas oduševiti

Samo tridesetak minuta vožnje od Zagreba, ulazi se u Sisačko-moslavačku županiju specifičnu po mnogočemu - prekrasna priroda rješava stresa, gradovi koji se u njoj nalaze pričaju priču o povijesti, sadašnjosti i budućnosti, ali i inovacijama, predanom radu i ljubavi prema mjestu života ljudi koje srećete putem. U ovoj županiji, u samo 12 sati provedenih na izletu, možete uživati u Lonjskom polju, jedinstvenom parku prirode, ali i jako fino pojesti, kušati autohtone specijalitete poput trganaca sa špekom, gulaša od divljači, ali i sve sljubiti daleko poznatim Moslavačkim vinima.

Foto: Nikola Zoko

Dok istražujete sve blagodati ovog kraja, oduševit će vas sela kroz koja prolazite, nasmijani domaćini koji vas sa smiješkom pozdravljaju i u toplijem dijelu godine pokazuju svoje sustanare - bijele rode koje krase krovove kuća. U Sisačko-moslavačkoj županiji i gradovi su posebni oni pričaju posebne priče o inovaciji koja je garancija razvoja i prosperiteta.

Jedan od takvih gradova je Novska, samo 95 km jugoistočno od Zagreba. Grad je to koji oduševljava već na prvi pogled - ima vizuru malog Slavonskog grada, a ono što u njoj možete doživjeti velika je svjetska priča koja privlači brojne svjetski poznate stručnjake iz industrije videoigara. Naime, 2019. u Novskoj je otvoren poduzetnički inkubator Pismo (prvi inkubator 'gaming' industrije u Hrvatskoj, ali i u ovom dijelu Europe) koji je osim brojnih inovacija koje su proslavile ovaj mali grad diljem svijeta, lokalno napravio puno. Naime, Inkubator Pismo služi kao mjesto na kojem se školuju mlade generacije srednjoškolaca, ali i svoje znanje bruse već etablirani stručnjaci.

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

Tijekom ljetnih mjeseci ovaj inkubator organizira i odličan dječji kamp u trajanju od tjedan dana za djecu viših razreda osnovne škole. Zbog ekspanzije ove grane industrije Novska je dobila i Pismo 2, impozantnu 'gaming arenu' za obrazovanje, ali i učenički dom u kojem borave srednjoškolci iz cijele Hrvatske prilikom četverogodišnjeg obrazovanja.

Za potrebe smještaja stručnjaka lokalno stanovništvo je svoje OPG-ove pretvorilo u ugodno mjesto za boravak i smještaj, a Novska nudi i druge kulturne sadržaje. Da grad živi jednim posebnim ritmom može se vidjeti u prostorima Muzejske zavičajne zbirke Grada Novske u kojoj je na poseban način izložena Muzejska zbirka obitelji Sajko. Iako je riječ o obiteljskoj zbirci kroz ovaj se postav na poseban način može čuti priča o Novskoj. Za nju su zaslužni otac i sin - Živko i Željko koji su u sinergiji napravili čudo za ovaj kraj - danas pokojni Živko Sajko cijeli je život skupljao sve ono što je obilježilo život ovog kraja, a njegov sin je sve blago pretvorio u impozantnu zbirku.

Foto: Nikola Zoko

Privatna zbirka sastoji se od 2500 starih predmeta iz prošlosti Novske (popisna je i nalazi se pod zaštitom Ministarstva kulture RH Uprave za zaštitu kulturne baštine), a grad Novska je preuzeo 341 predmet koje je odabrao i u stalni postav pretvorio Dražen Kušan, arhivist u Državnom arhivu u Osijeku.

Gdje se u ovoj županiji može fino pojesti?

Pitaju se mnogi, a put će vas voditi na razna mjesta - Moslavci su jako dobri domaćini, hrana im je jako ukusna, vina lagana i osvježavajuća, a cijene jako povoljne. Možete kušati specijalitete na raznim mjestima 'usput' ali i od Novske odabrati smjer 'prema Zagrebu' i krenuti u Moslavačku priču. O njoj mnogi pričaju kao o 'raju na zemlji' u što ćete se i sami uvjeriti kad parkirate automobil na ulasku u imanje. Ono je prostrano, zeleno, očaravajuće mirno ali i u isto vrijeme velebno.

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

Na njemu se nalaze četiri kuće za odmor napravljene u tradicionalnoj turopoljskoj gradnji (sve su kuće autohtone 'prenesene' s originalnih lokaliteta u ovoj županiji) i namještene namještajem s početka 20. stoljeća. U jednoj kući se nalazi i originalan namještaj koji je pripadao Slavoljubu Penkali. U ljetnim mjesecima na raspolaganju je i bazen, ali i igralište za tenis i nogomet. Kad ste na izletu, u Moslavačkoj priči sjednite u hlad šume akacije ili vrbe i prepustite se gastro užitku - isprobajte specijalitete od divljači poput gulaša 'jelen u hladu', trgance sa slaninom, posebno pečena rebrica s domaćim povrćem... Prošećite po imanju, zavirite u šumu hrasta u kojoj ćete sresti i srne.

Park prirode Lonjsko polje i 'Crna-roda'

Da je priroda očaravajuća u ovoj županiji pokazat će vam Lonjsko polje. Jedinstven park prirode otkriva sve ljepote života u ovom kraju - specifičan način gradnje Turopoljskih kuća, selo lastavica i roda, prostrane pašnjake na kojima obitava stoka, šume u kojima živi turopoljska svinja, ali i to koja je razlika između crne i bijele rode. Tu priču (zamislite bijela je roda naučila živjeti s čovjekom i voli nastanjivati krovove i dimnjake, dok je crna plaha i oprezna i voli živjeti daleko od ljudi) ćete čuti u Posjetiteljskom centru Crna-roda koja se nalazi u selu Osekovo, 20-tak minuta vožnje od Siska.

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

U interpretacijskom centru može se saznati sve o životu čovjeka i prirode, proći kroz zanimljiv interaktivni postav (saznajte i koji se kukci pare u obliku simbola ljubavi) i doznati sve detalje o vidikovcima koje krije ovaj park, a koje služe u brojnim istraživanjima ali i zadovoljavanju potreba suvremenog čovjeka.

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

Ono što je još posebno je i to da su neki dragulji ovog kraja poput vidikovca 'oblika trupa rode' i Centra za posjetitelje "Crna roda" uvršteni u projekt "Same as it Ever Was" koji će se uskoro predstaviti u hrvatskom paviljonu na 18. Venecijanskom bijenalu-međunarodnoj izložbi arhitekture kojoj je otvorenje 20. svibnja 2023.

I na kraju - vrijeme je za upoznavanje Siska!

Središte Sisačko-moslavačke županije o kojem smo puno slušali u posljednje vrijeme, ovog proljeća priča priču o ljudima i njihovim djelima koji doprinose da grad živi i pokaže svoje gostoprimstvo baš svakom posjetitelju. Opisuju ga kao jedan je od najvećih industrijskih gradova kroz povijest u Hrvatskoj zahvaljujući rafineriji nafte, željezari, riječnoj luci u kojoj i danas pristaju riječni kruzeri koji na ovaj način spajaju Sisak i Budimpeštu. Sisak se nalazi, službeno, 'na tri' rijeke Kupi, Savi i Odri, a domaćin grada, ravnatelj Gradskog muzeja Sisak, Marijan Bogatić, dodaje i Lonju.

Foto: Nikola Zoko

U razgledu grada čut ćete tako brojne priče iz života - jedna od njih je zašto Siščani ulice u slengu nazivaju prva, druga, treća i četvrta, a ne pravim nazivima (neki i ne znaju kako ulice nose prave nazive), gdje se još uz Zagreb i Sisak nalazi skulptura 'Matoš na klupi', ali i kako Sisak živi u toplijem dijelu godine. Kad ste u Sisku još je jedno mjesto važno za posjetiti. Riječ je o naselju Caprag, kojeg domaći nazivaju 'Željezara'. Iako je to naselje, može se s pravom nazvati 'gradom u gradu' koji najbolje opisuje socijalistički način funkcioniranja radničkog-stambenog naselja u drugoj polovici 20.stoljeća.

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

Naime, za potrebe giganta Željezare Sisak, nekad je stvoreno cijelo naselje koje je pružalo radnicima apsolutno sve - život u naselju, školu za djecu, vrtić, sportske objekte, kino... U njemu danas živi Riječanin, konzervator - restaurator Neven Peko, nazivajući Željezaru najljepšim dijelom ovog grada u kojeg se zaljubio kad je prvi put došao u Sisak. Toliko da se odlučio preseliti što je dobro jer upravo on je pravi vodič kroz impozantan park skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezare Sisak. Osnovni materijal od kojeg su izrađene ove skulpture je čelik u kombinaciji s industrijski proizvedenim metalnim predmetima (dijelovi strojeva, cijevi) nastalim u pogonima Željezare Sisak. Kroz ovo naselje možete sami prošetati, a posjet parku skulptura je besplatan.

