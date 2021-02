Proljetno čišćenje može vam pomoći da se riješite i očistite stvari u domu koje često zanemarujete. Ali, jeste li znali da su proljetno čišćenje i mentalno zdravlje također povezani? Da, pospremanje vaše kuće i radnog prostora može imati mnoge blagodati za vaše mentalno zdravlje, poput poboljšanja raspoloženja, jasnijeg razmišljanja i povećanog raspona pažnje.

Istraživanje iz 2010. pokazalo je da žene koje su svoje domove opisale negativno u smislu da su neuredni također imaju višu razinu hormona stresa. Rad u čistom, nenatrpanom prostoru također stvara osjećaj smirenosti i blagostanja. Možda niste svjesni, ali zadržavanje stvari može stvoriti toliko nereda u domu koji sprječava vašu sposobnost da postignete ciljeve ili obavite posao. U međuvremenu, rad i život u čistom, organiziranom prostoru omogućuje vam da cijenite ono što imate.

Na taj se način možete usredotočiti na uživanje u svom domu, umjesto da neprestano pokušavate nešto negdje staviti ili sakriti nered. Neurednost vam pomaže odrediti prioritete onoga što imate i u čemu uživate. Dakle, radi vašeg mentalnog zdravlja, donosimo četiri savjeta za opuštanje i organizaciju.

1. Organizirajte i očistite svoj ormar

Najvjerojatnije u svom ormaru držite odjeću za koju mislite da ćete je ponovno nositi. Ili možda onu odjeću za koju smatrate da biste je trebali nositi, ali nikada to ne učinite. Dobro je pravilo riješiti se svega što niste nosili godinu dana ili nečega što vam je neudobno ili nije u vašem stilu. Ako vam ne odgovara, riješite se toga.

Čuvati svu odjeću od prije 20 godina, u nadi da ćete izgubiti tih 15 kilograma, nije sjajna ideja. Novu odjeću možete kupiti kad izgubite 15 kilograma. Ako se zaista ne možete rastati s odjećom manjih dimenzija, odaberite jedne hlače ili gornji dio koji volite i koji je bezvremenski, a ostatak donirajte.

Ako donirate, taj odbačeni predmet može nekome biti sjajan ulov. Osim što pospremate vaš ormar, to vam omogućuje da pregledate ono što imate, a zatim organizirate stvari prema stilu, boji ili namjeni - posao, ležernost ili otmjenost. Jednom kada se riješite odjeće koju više ne nosite, možete si dati dopuštenje da nabavite neke predmete koji vam dobro pristaju i laskaju vam. Također vam omogućuje da vidite s kojim bojama se teže usklađujete i izazovite sebe da dodate više tih boja u svoj ormar.

2. Krenite sa sobama, jednom po jednom

Pogledajte što djeluje u jednoj sobi i odlučite postoji li tamo nešto što više ne odgovara dekoru ili protoku prostorije. Zatim to uklonite. Jeste li zadržali predmete koji vam ne trebaju, ali su vam darovani pa vam je teško donirati ih? Zapamtite, smeće jedne osobe je blago druge. Otpuštanje sentimentalnih predmeta koji više ne odgovaraju vašem domu je zdravo. Te se osobe možete sjetiti na drugačiji način, npr. uokvirite njezinu sliku ili pismo koje je napisala.

3. Spremite neke predmete svoje djece, ali ne sve

Mogli biste sami sebi reći: 'Moram sačuvati sva umjetnička djela, pisma i nagrade od svoje djece'. Uvijek možete skenirati dodatne radove, ako želite, i spremiti ih u internetsku mapu. Organiziranje ključnih stavki u čistom spremniku također je lijep način da uklonite dio nereda. Odaberite nekoliko ključnih stvari koje volite i uokvirite ih.

4. Organizirajte svoje fotografije

Opet, isti princip, pregledajte stare fotografije i odaberite one koje vam se stvarno sviđaju ili ih uokvirite ili od njih napravite album. Možete stvoriti knjige fotografija koje čine prekrasan dodatak vašem stoliću i dnevnom boravku. Isticanjem slika vas i vaših najmilijih možete ih više cijeniti.

Početak rada s organiziranjem našeg okruženja može djelovati kao zastrašujući zadatak, a često može dovesti do paralize i ne započinjanja. No, s ova 4 jednostavna savjeta na putu ste prema organiziranijem i urednijem domu, piše Your Tango.