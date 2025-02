Promjena prehrane nakon 40. godine može produžiti život za 10 godina, tvrdi stručnjakinja

Dr. Federica Amati, vodeća nutricionistica u zdravstveno-znanstvenoj kompaniji Zoe, otkrila je jednostavnu promjenu načina života koja može dodati desetljeće životnom vijeku. Autorica knjige "Every Body Should Know This" istaknula je važnost prehrane od rane dobi.

Foto: 123RF

Napomenula je da su medicinska dostignuća produžila životni vijek, ali da se prehrambene navike često zanemaruju. Osobito je naglasila da i osobe u šezdesetima mogu dodati godine svom životu ako naprave odgovarajuće promjene.

Prehrana je ključni faktor dugovječnosti

Dr. Amati je upozorila: "Danas živimo dulje zahvaljujući modernoj medicini i higijenskim praksama. No, ono što nam nedostaje je pravilna prehrana. Nažalost, dok su medicina i higijena napredovale, prehrambeno okruženje se pogoršalo. Većina ljudi sada umire od kroničnih bolesti povezanih s lošom prehranom."

Dodala je: "Loša prehrana najveći je čimbenik rizika za preranu smrt. Prije 30-ak godina pušenje je uzrokovalo najviše ranih smrti, no kako se ono smanjuje, postaje očito koliko prehrana utječe na zdravlje."

Dr. Amati tvrdi da čak i oni koji su cijeli život loše jeli mogu značajno poboljšati zdravlje ako promijene prehranu u 40-ima, 50-ima ili 60-ima: "Ako u tim godinama uvedete zdravije prehrambene navike, možete dodati deset godina životu – što je ogromna promjena!"

Kako prehrana utječe na dugovječnost?

Nutricionistica preporučuje prehranu inspiriranu mediteranskim načinom života: "Dodajte više voća, povrća, mahunarki, orašastih plodova i sjemenki. Ova promjena može produljiti život za 10 do 11 godina ako je uvedete u 40-ima, ali i za šest godina ako je primijenite u 70-ima."

Foto: 123RF

Objasnila je da se s godinama smanjuje sposobnost organizma da apsorbira i koristi hranjive tvari. "Postajemo manje osjetljivi na inzulin, hormon ključan za unos nutrijenata u stanice. Zato starijim osobama treba nešto veći unos proteina – umjesto 0,83 g po kilogramu tjelesne mase, možda oko 1 g."

Kako starijima osigurati pravilnu prehranu?

Ako starije osobe ne unose dovoljno nutrijenata i tekućine, posljedice mogu biti ozbiljne. "Važno je da svaki obrok sadrži dobar izvor biljnih proteina – mahunarke, cjelovite žitarice ili povremeno jaja i masnu ribu. Juhe i variva od graha, leće i integralnih žitarica odlični su jer istovremeno hidratiziraju i hrane organizam. Takva prehrana može značajno poboljšati kvalitetu života.", navodi stručnjakinja, piše Mirror.