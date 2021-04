Kada je imala tri mjeseca, Anais Bordier (33) iz Južne Koreje su posvojili roditelji iz Pariza. Na fakultet je otišla u London i tamo jedan dan, sasvim slučajno, saznala da ima sestru blizanku.

U njezinim dokumentima je pisalo da nema braće i sestara, ali ona je uvijek zamišljala da ima sestru.

- Imala sam zamišljenu prijateljicu koja se zvala Anne i uvijek je bila sa mnom. Svima sam govorila za nju iako tada nisam znala da stvarno imam sestru - ispričala je

U prosincu 2012., kada je bila u Londonu na studiju modnog dizajna, njezin se život zauvijek promijenio kada ju je prijatelj Kelsang označio na jednoj objavi na Facebooku.

- Vidjela sam YouTube video u kojem sam bila ja. To mi je bilo čudno jer nisam snimala video. Bila sam sigurna da je to šala, osim ako nisam bila toliko pijana da se ne sjećam. Bila je to najčudnija stvar, jednostavno nisam mogla razumjeti. Kosa nam je bila ista, imala je čak i pjege - što je doista neobično za azijsku djevojku. Ali, govorila je američkim naglaskom. Trudila sam se ostati mirna, ali osjećala sam da se događa nešto nevjerojatno - ispričala je.

Dva mjeseca je bezuspješno pokušavala pronaći djevojku s videa, a onda je u veljači 2013. Kelsang ponovno ugledao djevojku - u najavi za jedan film.

- Ruke su mi zadrhtale kada sam uguglala njeno ime i pronašla Samanthu Futerman. Tada sam vidjela datum njenog rođendana - 19. studenog 1987. - isti kao i moj. I bila je iz Koreje. Glas u mojoj glavi rekao je da je ona moja sestra blizanka - dodala je.

Nakon što je sve ispričala mami, poslala je Samanthi poruku na Facebooku. Tjedan dana je nestrpljivo čekala odgovor. U međuvremenu, u Los Angelesu, Samantha se pripremala za premijeru filma.

- Kada sam vidjela da mi je netko tko izgleda kao i ja poslao poruku prvo sam pomislila da se neki luđak dokopao moje slike. Onda sam pročitala poruku i šokirala se - otkrila je Samantha.

Tako su se počele dopisivati i nakon tri mjeseca razmjene poruka odlučile su se upoznati. Samantha je došla u London.

- Kad sam otvorila vrata, osjećala sam se kao da ću pasti u nesvijest. Nismo mogle prestati buljiti jedna u drugu - prisjeća se Anais.

Bez obzira jesu li zajedno ili razdvojene, svoje obljetnicu upoznavanja obilježavaju svake godine.

- Jedva čekam da ostarimo i ispričamo našim unucima priču kako smo se upoznali. Jednostavno imamo toliko toga čemu se zajedno možemo radovati - zaključila je Anais, a piše The Sun.