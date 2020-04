Proveo 18 mjeseci da usavrši KFC recept: Tvrdi da je uspio!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Znate li za slasni talijanski specijalitet all'Amatriciana?

Kako smo svi u izolaciji, polako shvaćamo da smo puno stvari uzimali zdravo za gotovo. Primjerice hrskavu piletinu iz KFC-a. Zato su brojni ljudi pokušavali kod kuće napraviti svoju verziju približno sličnu piletini iz KFC-a, a jedan je čak u tome i uspio.

Najnoviji recept za KFC piletinu dolazi od Dana Fella, koji je zadnjih 18 mjeseci proveo usavršavajući svoj recept. Na svojem Twitter profilu je objavio video kako napraviti svoju verziju KFC piletine kod kuće. Objava je ubrzo postala viralna i dobila dvije tisuće lajkova te brojne komentare ljudi koji su ga nazivali 'herojem'. Njegov recept pročitajte u nastavku.

Sastojci:

Foto: Dreamstime

Priprema:

Brašno i začine pomiješajte zajedno u posudi (Dan koristi tri dijela ove smjese za jedan dio brašna). U suhu smjesu dodajte piletinu koja treba biti na sobnoj temperaturi. Zatim napravite smjesu od jaja i mlijeka te dodajte piletinu. Vratite piletinu natrag u začine i dobro je u njih uronite. Takvu piletinu pržite u vrućem ulju na 162,5°C za savršeno hrskave komade pet do šest minuta.

You wanted to know how to make #KFC at home. Here’s my recipe which took me nearly 18 months to perfect. #thedarkKFC pic.twitter.com/gI12R3NDGD